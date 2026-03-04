En qué malgastan el dinero los españoles: de los 310 euros al año en botellas de agua a 67 euros por dejar el cargador en el enchufe

El agua embotellada supone un gasto extra en los hogares españoles. (Brais Lorenzo./ EFE)

Que si un café por aquí, una botella de agua que tengo sed, un décimo de lotería por si acaso o me apetece ver esta serie que solo está en Amazon Prime. Son pequeños detalles/gastos que, aunque no harán que ahorres lo suficiente como para la entrada de una casa, pueden hacer que mejores tus finanzas personales. Un estudio de la plataforma de ahorro Raisin asegura que los hogares españoles pueden ahorrar hasta 5.000 euros anuales al reducir gastos cotidianos.

El informe de Raisin, apoyado en cifras del Ministerio de Agricultura, Eurostat, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) y la Encuesta Europea de Salud en España (2023), identifica los principales focos en los que se nos va el dinero. Entre ellos destacan los alimentos desperdiciados, el pago habitual de agua embotellada y consumos invisibles en electricidad. Además, se incluyen pagos bancarios y de seguros no revisados, suscripciones y compras recurrentes poco aprovechadas, junto con hábitos de ocio diarios que rara vez se cuantifican.

Marta Pinedo, directora de Raisin España, indica que el ahorro significativo no requiere grandes esfuerzos. “Muchas veces creemos que para ahorrar hay que hacer grandes sacrificios, pero nuestro análisis demuestra que una parte importante del gasto se concentra en hábitos cotidianos y decisiones que hemos normalizado y cuyo impacto anual rara vez cuantificamos”, afirma. “Con pequeños cambios en los hábitos cotidianos y una mejor gestión financiera, muchos hogares pueden ahorrar miles de euros al año sin renunciar a su bienestar”, agrega.

“Una parte importante del gasto se concentra en hábitos cotidianos y decisiones que hemos normalizado

De acuerdo con los datos, la suma de estos pequeños gastos supone miles de millones de euros de impacto nacional cada año. Y España, en determinados apartados, figura entre los países europeos que destinan más presupuesto a partidas prescindibles.

¿En qué nos gastamos el dinero a lo tonto?

Según el Ministerio de Agricultura y Eurostat, cada persona en España tira comida por 250 euros anuales, lo que supone 625 euros por hogar y más de 12.200 millones de euros anuales a nivel nacional. En 2024, los hogares españoles han desperdiciado 1.125 millones de kilos de alimentos. En Europa, el promedio es de 130 kilos por persona, sumando 58,2 millones de toneladas anuales. Para evitar esta situación, en el estudio se sugiere llevar a cabo una planificación de los menús semanales, el uso de listas de la compra y el aprovechamiento de sobras.

Aunque el 99,5% del agua del grifo en España es apta para el consumo, los hogares destinan una media de 310 euros al año a agua embotellada

El gasto en agua embotellada resulta también notable. Aunque el 99,5% del agua del grifo en España es apta para el consumo, los hogares destinan una media de 310 euros al año a agua embotellada, lo que eleva el gasto nacional a más de 6.000 millones de euros, recoge Eurostat. Esta preferencia implica además un coste ambiental relevante. Alternativas como optar por el agua del grifo o el uso de jarras con filtro pueden reducir el gasto y el impacto ambiental.

Cargador conectado a la corriente eléctrica, dispositivo esencial para mantener batería activa en teléfonos y aparatos electrónicos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El denominado consumo fantasma eléctrico —aparatos en stand by— representa entre el 7% y el 11% del consumo anual según el IDAE, con un coste medio de 67 euros por vivienda (más de 1.300 millones de euros a nivel nacional). El informe señala que desconectar dispositivos y priorizar regletas con interruptor son recomendaciones efectivas para evitar estos pagos invisibles.

Gestión financiera y seguros: fuentes de ahorro

Una administración pasiva del saldo bancario puede restar poder adquisitivo. Mantener ahorros en cuentas sin interés implica dejar de percibir en torno a 245 euros anuales por persona y 600 euros por hogar, calcula Raisin; a nivel estatal, la pérdida de rentabilidad supera los 12.000 millones de euros. Para afrontar la inflación, se sugiere traspasar el dinero a cuentas o depósitos remunerados.

Las comisiones bancarias suponen un gasto recurrente y discreto. Según la Asufin, los titulares de cuentas no bonificadas pagan una media de 160 euros anuales, mientras que la media ponderada por hogar es de 115 euros y el coste nacional alcanza los 2.245 millones de euros. Revisar las condiciones contractuales y buscar bancos que no cobren comisiones aparece como táctica relevante.

En el segmento de los seguros, renovar la póliza del coche sin comparar puede costar 150 euros al año por conductor, apunta Raisin. El ahorro potencial por cambio de aseguradora, manteniendo cobertura equivalente, puede variar entre 200 y 400 euros y reportar al conjunto de los conductores hasta 4.200 millones de euros al año.

Pagos recurrentes: suscripciones, ocio y hábitos

El acceso a servicios de streaming se ha generalizado: el 83,1% de la población utiliza plataformas de este tipo, con un gasto medio de 456 euros por persona al año (38 euros mensuales), que suman en el agregado nacional unos 22.257 millones de euros. Revisar y cancelar las suscripciones que no se emplean habitualmente es una de las claves sugeridas para optimizar el presupuesto. En cuanto a los gimnasios, 5,4 millones de personas están inscritas con una media de 30 euros al mes; alrededor del 20 % de las altas de cada año se cancelan en los tres primeros meses.

El estudio también cita gastos recurrentes como la Lotería de Navidad (190 euros anuales por hogar y 3.709 millones de euros en total), el café para llevar (673 euros anuales por familia y 13.140 millones de euros nacionales) y consumos como tabaco (419 euros por fumador, 2.926 millones de euros en total) y alcohol (499 euros al año por hogar, 9.737 millones de euros nacionales), según la Encuesta Europea de Salud en España (2023) y Eurostat.

Finalmente, algo que podría ser evitable si fuéramos responsables al volante son las multas de tráfico, que suponen un gasto promedio de 48 euros anuales por hogar, para un total de 539 millones de euros en el conjunto de España. El informe remarca que se trata de importes totalmente evitables con una conducción atenta y respetuosa de las normas.