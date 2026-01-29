España

Valeria Ros provoca que Risto Mejide confirme su ruptura con Merche Torre, que lanza un dardo hacia el presentador: “No idealicen nunca a nadie”

La joven historiadora ha roto su silencio en sus redes sociales después de pasar 5 meses con el conductor de ‘Todo es mentira’

Guardar
Risto Mejide, Merche Torre y
Risto Mejide, Merche Torre y Valeria Ros, en montaje de 'Infobae' (Instagram / Mediaset)

El debut de Valeria Ros como colaboradora de Todo es mentira ha supuesto una revolución para Risto Mejide, que se ha visto obligado a aclarar su vida sentimental. La cómica debutó este martes, 27 de enero, como parte del equipo del espacio de Cuatro. El presentador destacó la expectación generada en medios y celebró la llegada de la nueva cómica ante el elenco reunido, pero no esperaba lo que generaría después.

Durante la presentación, Valeria Ros agradeció a Risto Mejide y compartió con humor que su familia estaba encantada con la noticia: “Mi familia está feliz, no sé qué les has hecho, que están locas por ti”, expresó. En el mismo tono desenfadado, Ros preguntó al presentador: “De parte de mi tía, ¿estás con alguien ahora? En serio, pegáis bastante".

El conductor hizo caso omiso a su pregunta y repitió: “Es un gusto tenerte en el programa”. Este momento no tardó en generar titulares, lo que molestó al publicista, tal y como demostró a través de su cuenta de Instagram: “Como no contesté a Valeria Ros, algunos carroñeros ya están preparando su ‘exclusiva’. Así que voy a reventársela: no estoy con nadie”.

Risto Mejide y Merche Torres
Risto Mejide y Merche Torres (Instagram)

El comunicado de Risto Mejide

“Estoy soltero, pero no solo. Y muy tranquilo”, ha asegurado a sus seguidores. Mejide ha zanjado el tema resguardándose en la actualidad: “Y ahora, una vez reventada la exclusiva, a ver si nos centramos en lo realmente importante. Como si no estuviera pasando nada más en nuestro país. En fin”.

Sin embargo, el presentador no ha sido el único que ha utilizado sus redes sociales para pronunciarse. Su ya expareja, Merche Torre, una joven chica asturiana graduada en Historia del Arte, ha lanzado su propio comunicado con diferentes dardos para el televisivo.

Risto Mejide, en 'Todo es
Risto Mejide, en 'Todo es mentira'. (Mediaset España)

La reacción de Merche Torres

Su relación a penas empezó a finales de 2025 y Mejide ya la había presentado públicamente con diversas imágenes románticas de sus viajes. No obstante, por las palabras que le dedica Torre, no parecen haber acabado bien: “No idealicen nunca a nadie. Donde realmente se conoce a las personas no es en los inicios, ni en los viajes, ni en los agasajos, ni en los momentos bonitos”.

Después ha descrito ese momento en el que cambió su opinión: “Es en la convivencia, en las conversaciones, en cómo hacen sentir a la gente y en cómo se comportan contigo cuando te ven vulnerable. Y eso dice más de ellos que de ti. No se puede modificar la conducta de quien no ve ningún fallo en ella”.

Momento de máxima tensión entre Jesús Vázquez y Risto Mejide en Operación Triunfo

El dardo al presentador

Su largo comunicado no ha dejado puntada sin hilo: “Podría estar hablando hasta mañana, pero por respeto, solo me limitaré a dar las gracias a todo su entorno, que, por el contrario, en estos 5 meses han sido encantadores, divertidos, simpáticos, humildes, amables, cercanos, sensibles y unas grandes personas”.

“He intentado adaptarme, he querido a esta persona y ojalá hubiera funcionado, pero también me quiero a mí”, se ha sincerado desde su perfil. También ha agradecido los mensajes de apoyo y ha acabado con un dardo directo a Risto Mejide siguiendo la estructura de sus palabras: “He estado mejor, pero que todos los males sean estos. Estoy soltera, pero no sola”.

Temas Relacionados

Valeria RosRisto MejideFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Nandu Jubany, chef Michelin: “En mi casa, el arroz a la cubana lo hago con un plátano frito y dos huevos por cabeza”

El chef comparte sus consejos para conseguir un arroz blanco en su punto y una salsa de tomate llena de sabor

Nandu Jubany, chef Michelin: “En

Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | La Aemet activa para el viernes el aviso rojo por el temporal marítimo en gran parte de la costa de Galicia

Las rachas de viento huracanadas, las fuertes lluvias y las nevadas en cotas bajas han provocado cortes totales en carreteras

Última hora de la borrasca

Bruselas avala la regularización extraordinaria de migrantes en España y recuerda que la competencia “es de los Estados miembros”

La Comisión Europea considera legal la medida del Gobierno para responder a las necesidades del mercado laboral y afirma que cada Estado miembro decide su política migratoria

Bruselas avala la regularización extraordinaria

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Como cada jueves, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: jugada ganadora y

Comienzan los trabajos de reparación de la vía en Adamuz: se espera su reapertura en torno al 7 de febrero

El Tribunal de Instancia e Instrucción número 2 de Montoro autorizó este miércoles la reconstrucción de la vía tras determinar que se habían recogido todas las pruebas, por lo que “ya no hay necesidad de mantener acordonada la zona y con la prohibición de acceder al espacio o llevar a cabo ningún tipo de alteración del mismo”

Comienzan los trabajos de reparación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Comienzan los trabajos de reparación

Comienzan los trabajos de reparación de la vía en Adamuz: se espera su reapertura en torno al 7 de febrero

José Luis Ábalos anuncia su jubilación tras renunciar a su acta de diputado: “Díganme de qué vivo”

Aldama vincula un sobre de PDVSA que le entregó Delcy Rodríguez con la supuesta financiación irregular del PSOE

El PP recibe a Óscar Puente en el Senado con gritos de “dimisión” y acusa a Pedro Sánchez de ser un “cobarde” por no acudir al pleno sobre la crisis ferroviaria

Óscar Puente insiste en que la línea Madrid-Andalucía “no está abandonada” y asegura que el carril siniestrado pasó los controles “en perfecto estado”

ECONOMÍA

Bruselas avala la regularización extraordinaria

Bruselas avala la regularización extraordinaria de migrantes en España y recuerda que la competencia “es de los Estados miembros”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Nuevos ganadores del Sorteo 2 de Super ONCE hoy, 19 de enero del 2026

Ganadores del Super ONCE hoy: Sorteo 1 del jueves 29 de enero del 2026

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

DEPORTES

Estos son los posibles rivales

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla

Así fue el gol olímpico que el árbitro anuló a Julián Álvarez y el motivo por el que no era válido

El Barcelona remonta ante el Copenhague y asegura la quinta plaza para evitar la repesca en la Champions

El Atlético de Madrid confirma su falta de pegada y se queda fuera del top-8 tras caer ante el Bodø/Glimt