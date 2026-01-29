Valeria Ros provoca que Risto Mejide confirme su ruptura con Merche Torre, que lanza un dardo hacia el presentador: “No idealicen nunca a nadie”

Risto Mejide, Merche Torre y Valeria Ros, en montaje de 'Infobae' (Instagram / Mediaset)

El debut de Valeria Ros como colaboradora de Todo es mentira ha supuesto una revolución para Risto Mejide, que se ha visto obligado a aclarar su vida sentimental. La cómica debutó este martes, 27 de enero, como parte del equipo del espacio de Cuatro. El presentador destacó la expectación generada en medios y celebró la llegada de la nueva cómica ante el elenco reunido, pero no esperaba lo que generaría después.

Durante la presentación, Valeria Ros agradeció a Risto Mejide y compartió con humor que su familia estaba encantada con la noticia: “Mi familia está feliz, no sé qué les has hecho, que están locas por ti”, expresó. En el mismo tono desenfadado, Ros preguntó al presentador: “De parte de mi tía, ¿estás con alguien ahora? En serio, pegáis bastante".

El conductor hizo caso omiso a su pregunta y repitió: “Es un gusto tenerte en el programa”. Este momento no tardó en generar titulares, lo que molestó al publicista, tal y como demostró a través de su cuenta de Instagram: “Como no contesté a Valeria Ros, algunos carroñeros ya están preparando su ‘exclusiva’. Así que voy a reventársela: no estoy con nadie”.

El comunicado de Risto Mejide

“Estoy soltero, pero no solo. Y muy tranquilo”, ha asegurado a sus seguidores. Mejide ha zanjado el tema resguardándose en la actualidad: “Y ahora, una vez reventada la exclusiva, a ver si nos centramos en lo realmente importante. Como si no estuviera pasando nada más en nuestro país. En fin”.

Sin embargo, el presentador no ha sido el único que ha utilizado sus redes sociales para pronunciarse. Su ya expareja, Merche Torre, una joven chica asturiana graduada en Historia del Arte, ha lanzado su propio comunicado con diferentes dardos para el televisivo.

La reacción de Merche Torres

Su relación a penas empezó a finales de 2025 y Mejide ya la había presentado públicamente con diversas imágenes románticas de sus viajes. No obstante, por las palabras que le dedica Torre, no parecen haber acabado bien: “No idealicen nunca a nadie. Donde realmente se conoce a las personas no es en los inicios, ni en los viajes, ni en los agasajos, ni en los momentos bonitos”.

Después ha descrito ese momento en el que cambió su opinión: “Es en la convivencia, en las conversaciones, en cómo hacen sentir a la gente y en cómo se comportan contigo cuando te ven vulnerable. Y eso dice más de ellos que de ti. No se puede modificar la conducta de quien no ve ningún fallo en ella”.

El dardo al presentador

Su largo comunicado no ha dejado puntada sin hilo: “Podría estar hablando hasta mañana, pero por respeto, solo me limitaré a dar las gracias a todo su entorno, que, por el contrario, en estos 5 meses han sido encantadores, divertidos, simpáticos, humildes, amables, cercanos, sensibles y unas grandes personas”.

“He intentado adaptarme, he querido a esta persona y ojalá hubiera funcionado, pero también me quiero a mí”, se ha sincerado desde su perfil. También ha agradecido los mensajes de apoyo y ha acabado con un dardo directo a Risto Mejide siguiendo la estructura de sus palabras: “He estado mejor, pero que todos los males sean estos. Estoy soltera, pero no sola”.