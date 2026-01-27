España

Las 5 razas de perro más caras de mantener, según un estudio

El informe compara el coste de mantener a las diferentes razas de perros a lo largo de su vida

Un grupo de perros juega
Un grupo de perros juega en la calle. (Pexels)

Los españoles parecen adorar a los perros, pero no todos están preparados los gastos que vienen con su cuidado. Tener una mascota es una decisión que debe meditarse y, antes de dar la bienvenida a un nuevo miembro de la familia, es necesario sopesar el aspecto económico.

La Real Sociedad Canina de España (RSCE) calcula que los perros requieren unos 105 euros al mes, es decir, 1.205 euros anuales, para cubrir todas sus necesidades: alimentación, higiene, atención sanitaria, artículos de hogar... Pero el precio cambia según la raza del animal. Algunas requerirán mayores atenciones y otras más cuidados a lo largo de los años, lo que termina por engordar la factura final.

Desde la plataforma australiana Compare The Market han investigado el coste medio de mantener a una mascota durante toda la vida para saber qué raza termina por ser más cara para sus dueños. El estudio reúne datos de diferentes fuentes sobre el precio de compra o adopción de diferentes razas, así como el gasto de la comida, el seguro, veterinarios, peluqueros y educadores de perros. Para sorpresa de sus expertos, no fueron los perros más grandes quienes necesitaban más dinero, sino algunos de los más pequeños.

Lo “pequeño” sale caro

Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un chihuaha. (Freepik)

Según los expertos de Compare the Market, aunque un Pastor Alemán consuma más pienso al mes, su coste total se ve “limitado” por su esperanza de vida, de 10 años. Mientras tanto, razas como el Pomerania o el Chihuahua son extremadamente longevas y superan a menudo los 15 años, lo que supone 5 años extra de gastos de veterinario, seguros y alimentación, entre otros, lo que puede disparar la factura final. Así, mantener a un Chihuaha puede llegar a ser hasta 3.000 euros más caro que mantener a un Pastor alemán.

Sin embargo, la raza más costosa de mantener a lo largo de la vida es para ellos el Bulldog francés. Estos perros pueden llegar a costarle a sus dueños más de 30.000 euros en un periodo de 10 a 12 años. Le seguiría el Pomeranian, también conocido como Spitz enano, con un gasto medio de 28.200 euros a lo largo de 25 años.

El tercer perro más caro de mantener es el Chihuahua, una raza pequeña popularizada en el cine cuya longevidad (15 años) hace aumentar la factura. Los expertos de Compare the Market calculan que el coste final puede ascender hasta los 26.200 euros.

Las 5 razas más costosas de mantener

  1. Bulldog francés: 33.723 euros (Esperanza de vida: 12 años).
  2. Pomerania (Spitz Enano): 28.211 euros (Esperanza de vida: 15 años).
  3. Chihuahua: 26.200 euros (Esperanza de vida: 15 años).
  4. Pastor Alemán: 24.839 euros (Esperanza de vida: 10 años).
  5. Golden Retriever: 24.467 euros (Esperanza de vida: 10 años).

La raza de perro más baratas

Shiba Inu japonés. (Purina)
Shiba Inu japonés. (Purina)

En el extremo opuesto se encuentra el Shiba Inu, considerada la raza canina más económica a lo largo de su vida. Este pequeño can de origen japonés costaría aproximadamente unos 21.200 euros a sus dueños, pues pese a su larga esperanza de vida (hasta 16 años en algunos casos), es un animal que requiere menos gastos en peluquería y seguros.

