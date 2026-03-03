El jabalí de “récord” con el que ningún cazador ha podido: 75 disparos en apenas unos segundos y ninguno le mató

Un jabalí logra sobrevivir a 75 disparos de cazadores.

Un vídeo grabado durante una batida en el norte de España muestra una escena tan llamativa como poco habitual. Un jabalí cruza una ladera entera mientras los cazadores disparan de forma casi continua sin lograr abatirlo en ese momento. Según los propios participantes, durante el lance se llegaron a realizar hasta 75 disparos. El animal recibió al menos dos impactos, pero siguió corriendo, traspasó el cerro visible y fue cobrado más adelante, según explicó uno de los participantes al medio especializado Jara y Sedal.

Las imágenes, difundidas en redes sociales y foros de caza, se han viralizado rápidamente. No existen registros oficiales de episodios similares, pero en el ámbito cinegético ya se habla de un “récord” no oficial de disparos fallidos en una batida en España. El vídeo recoge los disparos, los gritos de los cazadores y las comunicaciones por radio de los mismos, que avisan de que el jabalí ha salido del monte.

La escena ha generado cientos de comentarios. Algunos usuarios critican la puntería; otros recuerdan que disparar en batida, con el animal en plena carrera, entre vegetación, desniveles y apariciones repentinas, es uno de los ejercicios técnicamente más exigentes de la caza mayor y tampoco faltan quienes aplauden simplemente la destreza del animal.

Un jabalí en la montaña (Ministerio de Agricultura)

Por qué el jabalí es tan difícil de abatir

La escena vuelve a poner el foco en una característica bien conocida por los cazadores: la resistencia del jabalí. Su musculatura potente, su piel gruesa y su estructura ósea le permiten seguir avanzando incluso tras recibir varios disparos, siempre que estos no afecten de inmediato a órganos vitales.

Así, en 2014, la Asociación Española del Perro de Sangre publicó un informe sobre el rastreo de reses heridas. El 78,4% de los jabalíes rastreados habían sido alcanzados en zonas de letalidad alta o máxima (paletilla, codillo, cuello o cabeza) y, aun así, fue necesario seguirles el rastro para poder recogerlos.

La piel dura de los jabalíes les permite aguantar disparos. (Carlos Castro/Europa Press)

La caza del jabalí en España

Más allá del debate sobre la puntería o la dificultad técnica, la caza del jabalí tiene hoy en España una dimensión sanitaria. El país vive desde noviembre de 2025 su primer brote de peste porcina africana (PPA) en tres décadas, tras confirmarse el virus en dos jabalíes hallados en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Hasta finales de febrero de 2026 se han contabilizado 195 jabalíes positivos en 34 focos, concentrados principalmente en la ciudad condal. El jabalí es el principal reservorio del virus y, ante la ausencia de una vacuna, el control de las poblaciones silvestres es una de las pocas herramientas de las que disponen las autoridades. Por este motivo, algunas comunidades autónomas han reforzado batidas y autorizado controles extraordinarios, como la caza.

Y España no es una excepción. Según datos del Instituto Friedrich Loeffler, en lo que va de 2026 se han detectado cerca de 1.500 casos de PPA en Europa, principalmente en jabalíes. Polonia, Bulgaria, Lituania, Letonia y Hungría concentran buena parte de los focos, mientras que Italia y Rumanía superan también los 150 casos cada una.

El responsable del sector porcino de Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, que también es propietario de una granja de cerdos en Ivars d'Urgell (Lleida), y el presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, han cifrado en 24 millones de euros las pérdidas semanales del sector porcino español por la peste porcina africana (PPA). (Europa Press)

Alemania ofrece el dato más alentador: los positivos en jabalíes han pasado de 369 en el mismo periodo de 2025 a 37 en 2026, lo que apunta a que las estrategias de control (cercos sanitarios, vigilancia intensiva y gestión de fauna) pueden dar resultados. Por su parte, en España, de momento, no se han registrado contagios en granjas comerciales, aunque en diciembre de 2025 se sacrificaron preventivamente 30.000 cerdos sanos en explotaciones cercanas al foco de Collserola.