España

Josema Yuste habla sobre la reconciliación con su padre en ‘El Hormiguero’: “Solo necesitaba ver que me podía ganar la vida con esto”

El humorista repasó vivencias personales y compartió anécdotas sobre su familia y sus inicios en la interpretación durante su paso por el programa

Guardar
Josema Yuste en 'El Hormiguero'
Josema Yuste en 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

La visita de Josema Yuste al plató de El Hormiguero ha estado marcada por confesiones personales y recuerdos de juventud, en una velada que ha coincidido con su 72 cumpleaños y el reencuentro con Pablo Motos después de casi dos años.

La presencia de la hija del humorista ha añadido un tono familiar al programa, reforzando el significado especial del momento para Yuste, quien además ha compartido sus impresiones sobre cómo mantener la vitalidad tras superar la barrera de los 70 años. Durante la entrevista con Pablo Motos en El Hormiguero, el veterano actor ha detallado su visión sobre el cuidado personal y el envejecimiento activo.

Según ha relatado el propio Yuste, mantiene una rutina basada en la actividad física moderada y la dedicación constante al trabajo creativo: “Mis cuidados básicos son muy parecidos a los tuyos, un poquito de no gimnasio, de deporte, en mi caso golf; y andar, caminar; y trabajar. Es importante currar hasta que podamos con la mente, con el cuerpo, con ilusión, con ganas de hacer feliz a la gente y de pasármelo bien con ellos. Eso es lo más importante”. De este modo, el humorista ha subrayado la relevancia de mantener tanto el cuerpo como la mente activos con entusiasmo y compromiso laboral.

Confesiones sobre el pasado y vínculos familiares

Al repasar hitos de su trayectoria profesional y personal, Josema Yuste también ha abordado la influencia que su familia ha tenido en el desarrollo de su vocación artística. El humorista, conocido por su paso por el dúo Martes y Trece, ha relatado que fue su madre la primera persona a la que compartió su deseo de ser actor, después de participar en una actuación escolar.

La figura materna, como él mismo ha recordado en otros programas como Lazos de sangre, supuso un apoyo significativo y un referente emocional: “A veces cuando paso por una panadería y tienen colines, los compro y los huelo para sentirla más cerca”. Este vínculo afectivo ha marcado su memoria, especialmente tras el fallecimiento de su madre, un suceso que el propio Yuste ha descrito como “uno de los momentos más tristes” de su vida.

Josema Yuste en 'El Hormiguero'
Josema Yuste en 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

En contraste, la reacción de su padre ante su decisión de dedicarse a la interpretación fue distante. Según ha explicado el propio Yuste, comunicó a su progenitor el deseo de ser actor cuando tenía 15 años, pero este no veía con buenos ojos esa vocación. Como resultado, el artista abandonó el hogar familiar dos años después para perseguir su sueño, contando con el respaldo de su tía Isabel.

Sin embargo, con el paso del tiempo, padre e hijo lograron restablecer su relación, una reconciliación marcada por la constatación de que su dedicación al mundo escénico le permitía ganarse la vida: “Mi padre solo necesitaba ver que me podía ganar la vida con esto”, comentó el humorista.

Anécdotas cómicas y recuerdos de juventud

La conversación entre Pablo Motos y Josema Yuste en El Hormiguero ha abordado también vivencias personales con un enfoque humorístico. Uno de los momentos destacados de la noche ha surgido al hablar del argumento de la obra teatral que actualmente dirige y protagoniza Yuste, Que Dios nos pille confesados, centrada en el robo de un cuadro. Esta temática ha dado pie a que ambos compartieran con el público la única ocasión en la que, según sus palabras, se han llevado algo de un comercio.

Josema Yuste ha relatado su experiencia en una tienda de Zaragoza cuando tenía 20 años: “He robado una sola vez”, ha confesado durante la emisión del programa. “En El Corte Inglés de Zaragoza. Tenía 20 años, trabajaba en la función Godspell, en el año setenta y pico. Un compañero propuso mangar algo en El Corte Inglés y me convencieron”.

Finalmente, optó por un desodorante de barrita Williams, eligiendo la perfumería por encontrarse cerca de la salida y facilitar una huida rápida: “Lo elegí para poder salir corriendo en cuanto lo cogiera”, comentó entre risas.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

Pablo Motos, por su parte, ha correspondido a la sinceridad de su invitado narrando una anécdota de su adolescencia. El presentador ha relatado que, a los 12 años, en un quiosco de revistas, aprovechó la ausencia momentánea del vendedor para intentar llevarse una publicación llamada El ligón, repleta de ilustraciones sugerentes.

“Cogí la revista y el señor apareció de la nada y me dio una hostia que hice un viaje astral. Cuando volví en mí el señor tenía la revista en la mano y me había meado”, ha rememorado. Como conclusión de su historia, y a modo de advertencia para los espectadores, Motos ha añadido: “No robéis”.

Temas Relacionados

Josema YustePablo MotosEl HormigueroAntena 3Gente EspañaFamosos EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Comprueba los ganadores del Cupón Diario de la Once del 2 de marzo

Juegos Once compartió la combinación ganadora de su último sorteo. Revísela ahora mismo

Comprueba los ganadores del Cupón

El Getafe de Bordalás derrota en el Bernabéu a un Real Madrid que se aleja a cuatro puntos del Barcelona

El equipo azulón frenó los intentos ofensivos de Vinícius y aprovechó un gol de Satriano para sumar tres puntos clave en la lucha por la permanencia

El Getafe de Bordalás derrota

Comprobar Bonoloto: estos son los resultados ganadores del sorteo de este lunes 2 de marzo

Como cada lunes, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto: estos son los

Jugada ganadora y resultado del último sorteo de EuroDreams

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Jugada ganadora y resultado del

Gisèle Pelicot visitará a su exmarido a la cárcel después de ganar el juicio: “Él estará en una posición de debilidad, y quiero preguntarle por qué esa traición”

La francesa ha viajado hasta Madrid para la presentación de sus memorias ‘Un himno a la vida’: “Soy una mujer fuerte, me he reinventado”

Gisèle Pelicot visitará a su
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Israel critica a España por

Israel critica a España por el respaldo de Irán al veto del uso de las bases de Rota y Morón: “¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?"

Estados Unidos traslada al menos 15 aviones desde Morón y Rota a otras bases europeas después de que España vetase su uso en los ataques contra Irán

Una propietaria hace reforma en su vivienda, se retrasa y no quiere pagar a los albañiles: la Justicia le condena a abonar 24.000 euros a la constructora

La Guardia Civil señala que solo uno de los 19 maquinistas de Renfe, Ouigo e Iryo que circularon por Adamuz el día del accidente reportó una anomalía en la vía

La Guardia Civil alerta a la jueza de irregularidades en documentación técnica aportada por Adif sobre el accidente ferroviario de Adamuz

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Puedes cobrar

Juanma Lorente, abogado: “Puedes cobrar las horas extra dos veces si la empresa comete este error”

Más allá del petróleo, los sectores españoles que se ven afectados por la guerra en Oriente Medio: del automóvil a la ropa o los aparatos electrónicos

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si dimites en una empresa, no tienes que esperar tres meses para cobrar el paro”

Un padre no quiere pagar la pensión a su hija tras discutir con ella y el juez se lo niega: la falta de relación se debe a la “inmadurez” de la adolescente

La guerra de EEUU con Irán impacta en el Ibex 35: viento de cola para Repsol mientras IAG no resiste las turbulencias

DEPORTES

El Getafe de Bordalás derrota

El Getafe de Bordalás derrota en el Bernabéu a un Real Madrid que se aleja a cuatro puntos del Barcelona

El Real Madrid confirma la lesión de Kylian Mbappé: este es el tiempo que estará de baja

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid