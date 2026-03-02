Josema Yuste habla sobre la reconciliación con su padre en ‘El Hormiguero’: “Solo necesitaba ver que me podía ganar la vida con esto”

Josema Yuste en 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

La visita de Josema Yuste al plató de El Hormiguero ha estado marcada por confesiones personales y recuerdos de juventud, en una velada que ha coincidido con su 72 cumpleaños y el reencuentro con Pablo Motos después de casi dos años.

La presencia de la hija del humorista ha añadido un tono familiar al programa, reforzando el significado especial del momento para Yuste, quien además ha compartido sus impresiones sobre cómo mantener la vitalidad tras superar la barrera de los 70 años. Durante la entrevista con Pablo Motos en El Hormiguero, el veterano actor ha detallado su visión sobre el cuidado personal y el envejecimiento activo.

Según ha relatado el propio Yuste, mantiene una rutina basada en la actividad física moderada y la dedicación constante al trabajo creativo: “Mis cuidados básicos son muy parecidos a los tuyos, un poquito de no gimnasio, de deporte, en mi caso golf; y andar, caminar; y trabajar. Es importante currar hasta que podamos con la mente, con el cuerpo, con ilusión, con ganas de hacer feliz a la gente y de pasármelo bien con ellos. Eso es lo más importante”. De este modo, el humorista ha subrayado la relevancia de mantener tanto el cuerpo como la mente activos con entusiasmo y compromiso laboral.

Confesiones sobre el pasado y vínculos familiares

Al repasar hitos de su trayectoria profesional y personal, Josema Yuste también ha abordado la influencia que su familia ha tenido en el desarrollo de su vocación artística. El humorista, conocido por su paso por el dúo Martes y Trece, ha relatado que fue su madre la primera persona a la que compartió su deseo de ser actor, después de participar en una actuación escolar.

La figura materna, como él mismo ha recordado en otros programas como Lazos de sangre, supuso un apoyo significativo y un referente emocional: “A veces cuando paso por una panadería y tienen colines, los compro y los huelo para sentirla más cerca”. Este vínculo afectivo ha marcado su memoria, especialmente tras el fallecimiento de su madre, un suceso que el propio Yuste ha descrito como “uno de los momentos más tristes” de su vida.

Josema Yuste en 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

En contraste, la reacción de su padre ante su decisión de dedicarse a la interpretación fue distante. Según ha explicado el propio Yuste, comunicó a su progenitor el deseo de ser actor cuando tenía 15 años, pero este no veía con buenos ojos esa vocación. Como resultado, el artista abandonó el hogar familiar dos años después para perseguir su sueño, contando con el respaldo de su tía Isabel.

Sin embargo, con el paso del tiempo, padre e hijo lograron restablecer su relación, una reconciliación marcada por la constatación de que su dedicación al mundo escénico le permitía ganarse la vida: “Mi padre solo necesitaba ver que me podía ganar la vida con esto”, comentó el humorista.

Anécdotas cómicas y recuerdos de juventud

La conversación entre Pablo Motos y Josema Yuste en El Hormiguero ha abordado también vivencias personales con un enfoque humorístico. Uno de los momentos destacados de la noche ha surgido al hablar del argumento de la obra teatral que actualmente dirige y protagoniza Yuste, Que Dios nos pille confesados, centrada en el robo de un cuadro. Esta temática ha dado pie a que ambos compartieran con el público la única ocasión en la que, según sus palabras, se han llevado algo de un comercio.

Josema Yuste ha relatado su experiencia en una tienda de Zaragoza cuando tenía 20 años: “He robado una sola vez”, ha confesado durante la emisión del programa. “En El Corte Inglés de Zaragoza. Tenía 20 años, trabajaba en la función Godspell, en el año setenta y pico. Un compañero propuso mangar algo en El Corte Inglés y me convencieron”.

Finalmente, optó por un desodorante de barrita Williams, eligiendo la perfumería por encontrarse cerca de la salida y facilitar una huida rápida: “Lo elegí para poder salir corriendo en cuanto lo cogiera”, comentó entre risas.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

Pablo Motos, por su parte, ha correspondido a la sinceridad de su invitado narrando una anécdota de su adolescencia. El presentador ha relatado que, a los 12 años, en un quiosco de revistas, aprovechó la ausencia momentánea del vendedor para intentar llevarse una publicación llamada El ligón, repleta de ilustraciones sugerentes.

“Cogí la revista y el señor apareció de la nada y me dio una hostia que hice un viaje astral. Cuando volví en mí el señor tenía la revista en la mano y me había meado”, ha rememorado. Como conclusión de su historia, y a modo de advertencia para los espectadores, Motos ha añadido: “No robéis”.