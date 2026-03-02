Es el vehículo más grande y pesado del mundo: mide como un edificio de 30 plantas y hace el trabajo de 40.000 hombres cada día

La imponente Bagger 293, antes conocida como MAN TAKRAF RB293, el vehículo más grande del mundo.

La Bagger 293, antes conocida como MAN TAKRAF RB293, es el vehículo terrestre más grande construido hasta hoy. Se trata de una excavadora utilizada para minería a cielo abierto y fue fabricada por la empresa TAKRAF en 1995. Mide 96 metros de altura, como un edificio de unas 30 plantas, y 225 metros de largo, medida que supera la de dos campos de fútbol colocados uno tras otro. El peso total es de 14.200 toneladas, el equivalente a 7.000 coches familiares. Su tamaño impide cualquier tipo de transporte convencional: solo puede montarse en el propio lugar donde trabajará. Actualmente, se usa en una mina de carbón cerca de Hambach, en Alemania.

El objetivo principal del RB293 es extraer y mover grandes cantidades de tierra y roca para dejar expuesto el lignito, un tipo de carbón utilizado en la generación de energía. Esta máquina está pensada para operar en minas de gran extensión, donde la escala de producción exige mover cientos de miles de toneladas diarias. Su capacidad supera la de cualquier otra excavadora móvil del mundo y hace un trabajo diario para el que se requerirían 40.000 hombres.

La rueda de excavación tiene un diámetro de 21,3 metros y está equipada con 18 cangilones, que son recipientes para transportar los materiales. Cada cangilón puede cargar hasta 15 metros cúbicos de material por ciclo. En condiciones normales de trabajo, el RB293 puede mover hasta 240.000 metros cúbicos de tierra en una jornada, lo que equivale a unas 220.000 toneladas. Esta cifra supera ampliamente la capacidad de extracción de los camiones y palas cargadoras convencionales utilizados en otras explotaciones mineras.

Para manejar el RB293 se requiere un equipo de cinco operadores. Estos trabajadores controlan la máquina desde una sala de mandos situada en el interior de la estructura principal. Los controles permiten supervisar la rueda de excavación, el movimiento de los cangilones, la velocidad de desplazamiento, los sistemas eléctricos y de seguridad. El sistema de alimentación eléctrica proporciona una potencia de 16.560 kilovatios, una cantidad suficiente para abastecer a una pequeña ciudad durante varias horas. La energía se suministra mediante cables conectados a la red eléctrica de la mina.

También es el más lento

La estructura del RB293 es una combinación de acero y componentes mecánicos diseñados para soportar el peso y las tensiones generadas durante la excavación. El chasis tiene una anchura de 45 metros, lo que proporciona estabilidad y evita el vuelco incluso cuando el terreno es irregular. La majestuosidad del vehículo tiene un lógico punto en contra, que es la velocidad máxima de desplazamiento, de 0,5 kilómetros por hora. Este ritmo tan lento responde a la necesidad de mantener la seguridad, la precisión en el movimiento y la estabilidad de la máquina.

Como se ha mencionado al principio, el ensamblaje del RB293 solo es posible en el lugar donde trabajará. Las piezas llegan por separado y se montan utilizando grúas y equipos especializados. El proceso puede durar varios meses y requiere la intervención de técnicos altamente cualificados. Una vez ensamblada, la máquina queda lista para operar durante años sin necesidad de ser trasladada, salvo trabajos de mantenimiento o actualizaciones de componentes.

El RB293 comparte el título -otorgado entre otros por el libro Guinness- de mayor vehículo terrestre con el Bagger 288, también fabricado por TAKRAF. Ambos modelos se encuentran en explotaciones mineras alemanas y han sido reconocidos como los equipos más grandes y pesados del mundo móvil. La diferencia entre ambos es mínima y responde a pequeñas variaciones en la configuración de la rueda de excavación y el sistema de transporte del material extraído.

Orgullo de la ingeniería alemana

No existen datos oficiales sobre el precio de fabricación del RB293. Estimaciones técnicas y artículos especializados sitúan el coste por encima de los 100 millones de euros, aunque no hay confirmación pública por parte del fabricante. Este presupuesto incluye la ingeniería, los materiales, el ensamblaje y la puesta en marcha en la mina.

El funcionamiento diario del RB293 exige una planificación detallada. Las tareas de mantenimiento son constantes para evitar averías y garantizar el rendimiento. Los sistemas eléctricos, hidráulicos y mecánicos están expuestos a condiciones extremas de polvo, humedad y vibraciones. Los equipos de soporte técnico trabajan en turnos para mantener la excavadora en funcionamiento continuo.

La imponente Bagger 293, antes conocida como MAN TAKRAF RB293, el vehículo más grande del mundo.

La presencia del RB293 en la mina de Hambach es un símbolo de la capacidad técnica y la potencia de la industria minera alemana. Su operación permite reducir los costes por tonelada extraída y aumentar la eficiencia de la producción de lignito. El impacto visual de la máquina es notable: domina el paisaje industrial y se convierte en un atractivo turístico para los visitantes y para los propios trabajadores de la mina.