Así vivían las 18 mujeres hacinadas en el chalet prostíbulo de Móstoles: mujeres españolas las explotaban sin horarios y sin poder rechazar clientes

Las víctimas, que no podían rechazar clientes ni decidir sobre los servicios que prestaban, eran obligadas a vivir hacinadas y tenían que entregar la mitad de sus ganancias

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal liderada por mujeres dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y a la prostitución en un chalet convertido en prostíbulo en Móstoles

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres y a su prostitución coactiva en un chalet prostíbulo de Móstoles (Madrid), conforme ha informado este lunes en un comunicado. 18 mujeres han sido liberadas y varias de ellas han sido asistidas por organizaciones no gubernamentales especializadas en la atención de este tipo de víctimas.

La investigación se inició en octubre de 2025, tras una comunicación del Hospital Universitario de Villalba (Madrid). Allí, una de las mujeres manifestó su intención de declarar por haber sido víctima de explotación sexual. Ese mismo día, los agentes tomaron declaración a la víctima, que relató las condiciones sufridas desde su llegada a España hasta su explotación en el chalet. Así, tuvieron conocimiento del entramado criminal, integrado por mujeres de nacionalidad española, que explotaba sexualmente a mujeres en situación de especial vulnerabilidad personal y económica.

Disponibilidad absoluta sin poder rechazar clientes

En el comunicado detallan que las víctimas eran obligadas a dormir en un sótano sobre literas con escaso espacio, compartiendo un único baño y bajo condiciones de hacinamiento. Además, permanecían vigiladas y grabadas de forma constante, incluso mientras dormían o se cambiaban de ropa, y se les obligaba a mantener la luz encendida durante la noche.

Las mujeres no podían rechazar clientes ni decidir sobre los servicios que prestaban, además, debían estar disponibles las 24 horas del día. Para salir del domicilio necesitaban autorización y disponían de un máximo de dos horas diarias. Estaban obligadas a entregar el 50% de sus ganancias y el incumplimiento de las normas se castigaba con sanciones económicas, insultos, amenazas o la expulsión del inmueble con la consiguiente pérdida de la fianza abonada.

La organización también gestionaba la adquisición y suministro de drogas, principalmente cocaína y potenciadores sexuales, tanto a los clientes como a las víctimas. A ellas el consumo les generaba dependencia y servía a sus explotadoras para aumentar la deuda.

Siete personas detenidas y 18 mujeres liberadas

Las cabecillas de la organización obligaban a las mujeres a vestir de forma sugerente para ser fotografiadas y anunciar sus servicios en páginas web de contactos. Para ello contaban con la colaboración de al menos dos hombres que trabajaban en turnos de 12 horas, encargados de editar las imágenes con programas de retoque fotográfico.

Hay siete personas detenidas y Además, durante el registro se intervinieron drogas y 10.000 euros en dinero en efectivo. De hecho, las responsables de la red criminal habían estructurado un entramado mercantil con al menos cuatro empresas identificadas, con el objetivo de ocultar la verdadera naturaleza de su actividad delictiva.

Ayuda contra la trata y la explotación sexual

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.

