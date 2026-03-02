España

Amazon destinará 18.000 millones de euros para ampliar sus centros de datos en Aragón: ya suman 33.700 millones invertidos por la multinacional

Se estima que generará 29.900 empleos al año en la comunidad autónoma

El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a director global de asuntos legales y corporativos de Amazon, David Zapolsky, en el Mobile World Congress a 2 de marzo de 2026. (Europa Press)

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha celebrado este lunes el anuncio hecho público por Amazon de que invertirá 33.700 millones de euros en España para el impulso de centros de datos y de la innovación en IA en Europa. Con esta apuesta, la empresa pretende ampliar y reforzar la infraestructura de centros de datos, proporcionando capacidades avanzadas de inteligencia artificial y computación en la nube a organizaciones de toda Europa. Se trata de la mayor inversión de la multinacional en nuestro país que añade 18.000 millones de euros a la cuantía de 15.700 millones ya confirmada en 2024.

“El Gobierno de España celebra y respalda el espectacular anuncio realizado por Amazon Web Services en nuestro país. Nuestras negociaciones para ampliar su negocio en Aragón, al tiempo que se comprometía con el desarrollo local, han merecido la pena. Su enorme impacto debe actuar como motor que impulse otros proyectos directos e indirectos en la zona”, ha asegurado el titular en el diálogo que ha protagonizado junto al director global de asuntos legales y corporativos de Amazon, David Zapolsky, en el Mobile World Congress que se celebra en Barcelona.

29.900 empleos al año en empresas locales

Se estima que la inversión total prevista en nuestro país de AWS, ubicada en Aragón, generará una media de 29.900 empleos al año en empresas locales, incluidos empleos directos, indirectos e inducidos. Del total, 6.700 serán puestos de trabajo a tiempo completo vinculados a profesionales altamente cualificados en operaciones de centros de datos y empleados de proveedores de AWS, trabajadores para la edificación de las instalaciones, así como personal de seguridad de los centros de datos, entre otros.

Además, la tecnológica tiene previsto construir instalaciones de cadena de suministro en Aragón que respaldarán sus operaciones de centros de datos en toda España y Europa. Cuando estén plenamente operativas, se espera que estas instalaciones creen aproximadamente 1.800 empleos en la región.

“El Gobierno de España se está asegurando de que AWS presente una propuesta de desarrollo sostenible que vaya más allá de la simple instalación de centros de datos. Confío en que AWS participe activamente en la cohesión social y territorial: promoviendo el talento, apoyando centros de investigación y colaborando con universidades públicas”, ha añadido el ministro.

La apuesta de Amazon en España

Desde su llegada a España en 2011, Amazon ha invertido más de 20.000 millones de euros en nuestro país en operaciones minoristas, red logística, infraestructura de nube e IA, programas de desarrollo comunitario e innovación para clientes y empresas, así como en salarios de sus empleados. El compromiso de Amazon con la operación de centros de datos en España comenzó con el lanzamiento de la Región Europa (España) de AWS en Aragón en el año 2022. “Mientras Amazon celebra 15 años en España, esta nueva inversión en infraestructura refuerza nuestro compromiso a largo plazo y será clave para el futuro digital y económico del país”, ha afirmado el director global de asuntos legales y corporativos de Amazon, David Zapolsky.

Con esta ampliación, Amazon se convierte en la primera empresa tecnológica en anunciar planes para construir centros de datos en la provincia de Teruel, además de nuevas instalaciones en Huesca y Zaragoza, llevando infraestructura avanzada de nube a las tres provincias aragonesas y generando empleo y oportunidades de negocio en toda la región.

