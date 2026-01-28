Amazon anuncia otros 16.000 despidos en todo el mundo tras eliminar en otoño casi 1.000 empleos en España

Centro Logístico de Amazon en Prat del Llobregat (Amazon / Europa Press)

Amazon ha anunciado la eliminación de 16.000 empleos en todo el mundo, siendo esta la segunda gran ronda de despidos en los últimos tres meses. El ajuste forma parte de una fuerte reestructuración puesta en marcha por la empresa tras la sobrecontratación que se registró durante los años siguientes a la pandemia, así como por el proceso de transformación interna vinculado a la adopción de herramientas de inteligencia artificial (IA).

Según ha informado Reuters, esta segunda fase de recortes se enmarca en un objetivo más amplio de recortar cerca de 30.000 puestos corporativos. Los despidos afectarán a distintas áreas del grupo, entre ellas Amazon Web Services, comercio minorista, Prime Video y recursos humanos.

Continuidad del ajuste iniciado en octubre

La compañía ya recortó 14.000 empleos administrativos a finales de octubre, en una primera fase del proceso de reorganización. Entonces, el consejero delegado de Amazon, Andy Jassy, defendió la necesidad de reducir la burocracia interna mediante la eliminación de niveles jerárquicos y de puestos de gestión intermedia.

Ese ajuste tuvo impacto directo en España, donde se produjeron cerca de 1.000 salidas de una plantilla de aproximadamente 28.000 trabajadores, especialmente en las áreas corporativas de Madrid y Barcelona. En la capital catalana, el proceso se cerró con 791 salidas, un 19% menos de lo inicialmente previsto, con indemnizaciones de 38 días por año trabajado.

En esta misma línea, en un comunicado publicado en el blog corporativo de la empresa, la vicepresidenta senior de Experiencia de Personas y Tecnología de Amazon, Beth Galetti, ha explicado que la compañía ha estado trabajando para “fortalecer la organización reduciendo niveles jerárquicos, aumentando la responsabilidad y eliminando la burocracia”.

Galetti precisó que, aunque muchos equipos completaron sus procesos de reorganización en octubre, otros no habían finalizado los cambios hasta ahora, lo que ha derivado en esta nueva ronda de despidos. Según la directiva, las reducciones afectarán aproximadamente a 16.000 puestos.

La empresa ha señalado que ofrecerá a la mayoría de los empleados en Estados Unidos un plazo de 90 días para buscar un nuevo puesto interno, con plazos adaptados en función de la normativa de cada país. En caso de no encontrar recolocación, Amazon ofrecerá indemnización por despido, servicios de recolocación y cobertura de seguros, entre otras medidas de apoyo a la transición.

Reorganización global y cierre de tiendas físicas

La compañía ha asegurado que, pese al ajuste de plantilla, continuará contratando e invirtiendo en áreas consideradas estratégicas para su futuro. Galetti ha descartado que se trate del inicio de un ciclo de recortes periódicos, aunque ha reconocido que cada equipo seguirá evaluando su estructura y capacidad operativa en un contexto de cambio acelerado.

Este proceso de reorganización coincide con otras decisiones estratégicas del grupo. Amazon anunció esta semana el cierre de sus tiendas físicas Amazon Fresh y Amazon Go en Estados Unidos, con el objetivo de centrar su modelo de negocio en las ventas online y las entregas a domicilio. Esta reorientación implicará también el despido de cientos de trabajadores de estos establecimientos, aunque la compañía ha indicado que tratará de recolocar a parte del personal en otros puestos internos.