Al menos un muerto y más de 40 personas heridas al descarrilar un tranvía en Milán

El ferrocarril circulaba por el centro de la ciudad cuando chocó contra un edificio y atropelló a varios peatones

Al menos dos personas han muerto y más de 40 han resultado heridas, de diversa gravedad, tras el descarrilamiento de un tranvía en el centro de Milán. El vehículo además chocó contra un edificio y atropelló a varios peatones.

El accidente, según avanzan medios locales, ocurrió alrededor de 16:00 horas y se ha saldado con unos 40 heridos de diversa gravedad y la muerte de dos personas: un hombre nacido en 1966 y una persona sin hogar.

Emergency services work at the scene following a deadly tram derailment in Milan, Italy, February 27, 2026. REUTERS/Daniele Mascolo

El tranvía de última generación circulaba por la calle Vittorio Veneto en el centro de Milán, en el recorrido entre la la Plaza de la República y Porta Venecia, cuando descarriló y se estrelló contra el escaparate de una tienda, según indicó el portavoz Vittorio Di Giacomo a Reuters.

Tras el choque, varias personas quedaron atrapadas dentro del tranvía. Las primeras investigaciones no determinan con certeza si había peatones cruzando la calle y el vehículo tuvo que frenar bruscamente o realizar una maniobra repentina.

Un tranvía descarrila en Milán.
Un tranvía descarrila en Milán. REUTERS/Daniele Mascolo

Los equipos de protección civil instalaron una tienda de campaña para ayudar a los heridos, según un testigo presencial de Reuters. Además, los servicios de emergencia destinaron unas 13 ambulancias al lugar de los hechos.

El fiscal general de Milán, Marcello Viola, se ha personado en el lugar del accidente y, según Efe, en las próximas horas abrirá una investigación por homicidio involuntario y lesiones por negligencia, con el objetivo de esclarecer lo sucedido.

Emergency services work at the scene following a deadly tram derailment in Milan, Italy, February 27, 2026. REUTERS/Daniele Mascolo

Por su parte, ATM, la empresa de transporte de Milán, emitió un comunicado en el que se declaró “profundamente conmocionada” por el accidente. Además, expresó su solidaridad con todos los afectados y aseguró que colaboraba con las autoridades judiciales para esclarecer las causas del incidente.

Un posible problema con el conductor

Según recogen los medios locales, entre las hipótesis iniciales se encuentran un posible problema de salud del conductor del tranvía o un fallo en el sistema de agujas, que se encontraba “cerrado”, es decir, en la posición de giro.

“No parece ser una cuestión técnica del tranvía, sino con algo relacionado con el conductor”, indica el alcalde de Milán, Giuseppe Sala.

Police officers work at the scene following a deadly tram derailment in Milan, Italy, February 27, 2026. REUTERS/Daniele Mascolo

Los vídeos e imágenes difundidos en redes permiten reconstruir los hechos de manera preliminar: el tranvía, con pasajeros a bordo, habría descarrilado, invadiendo la vía contraria, chocando contra un edificio y atropellando a varios peatones en su recorrido.

Por su parte, el ministro de Transporte, Matteo Salvini, expresó su agradecimiento a los rescatistas y aseguró que tiene “la certeza de que se esclarecerán los motivos del accidente”.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también expresó su agradecimiento a las fuerzas del orden por “lo que están haciendo para ayudar a los necesitados”. En su cuenta de X, agregó: “Mi pensamiento está con todos los implicados (...) Deseo una pronta y completa recuperación a todos los heridos”.

