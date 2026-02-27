Gloria Camila estalla tras las acusaciones de agresión en su cumpleaños: “O las echas o la vamos a tener”

Gloria Camila en una imagen de archivo. (Europa Press)

Lo que prometía ser una noche de celebración terminó convirtiéndose en una nueva polémica mediática. El pasado 21 de febrero, Gloria Camila celebró su 30 cumpleaños en una conocida discoteca rodeada de amigos y familiares. Sin embargo, días después, el foco ya no está en la fiesta, sino en un supuesto altercado que ha salido a la luz en televisión.

La controversia se desató en el programa El Tiempo Justo, donde una joven llamada Marisa intervino para contar su versión de lo ocurrido aquella noche. Según su testimonio, ella y tres amigas acudieron al “tardeo” del local sin saber que en una zona reservada se celebraba el cumpleaños de la hija de José Ortega Cano.

Marisa explicó que todo comenzó de forma cordial. Asegura que se cruzaron con Ortega Cano, quien, siempre según su relato, fue amable con ellas, accedió a hacerse una foto e incluso las invitó a una copa antes de marcharse. La situación, aparentemente distendida, cambió media hora después cuando, según cuenta, apareció Gloria Camila muy molesta.

Dos versiones enfrentadas por una botella

De acuerdo con la joven, la influencer irrumpió en la zona donde estaban sentadas acusándolas de haberse aprovechado. “Nos llamó zorras y aprovechadas. Dijo que la botella era de su padre y que se la llevaba”, relató en el programa. Marisa asegura que la discusión fue subiendo de tono hasta que, siempre según su versión, Gloria la empujó y le arañó el brazo, provocándole un moratón. Añade que el encargado del local intervino y que incluso les ofreció una copa para evitar que llamaran a la policía.

Pero la versión de Gloria Camila es radicalmente distinta. La colaboradora escuchó en directo el testimonio y no dudó en responder. “Ha contado una historia que está lejos de la realidad. Para empezar, no es una botella de mi padre, porque mi padre ni bebe”, aclaró tajante.

Según explicó, el local había reservado una zona privada con botellas asignadas exclusivamente a su celebración. Siempre según su relato, Marisa y sus amigas se sentaron en ese espacio sin estar invitadas y comenzaron a consumir una de las botellas. “Fui a reclamar lo que era mío y me llevé la botella con el encargado”, sostuvo.

La tensión, en su versión, se produjo después. Gloria asegura que fueron las jóvenes quienes empezaron a insultarla cuando se les pidió que abandonaran la zona reservada. “Se pusieron a chillar agresivamente y me llamaron de todo. Incluso me dijeron ‘sudaca de mierda’ delante de mis compañeros”, afirmó, visiblemente molesta.

Ante ese escenario, la hija de Ortega Cano pidió al responsable del local que actuara con contundencia. “Le dije: o las echa ya o al final la vamos a tener”, relató. Finalmente, según su versión, las cuatro chicas fueron expulsadas del establecimiento por su actitud. “Yo no la agredí. Los moretones no sé de qué serán, pero yo no la toqué”, zanjó.

Sin denuncia, pero con polémica

De momento no consta denuncia formal por parte de ninguna de las implicadas ni han trascendido imágenes que aclaren lo sucedido. Lo único claro es que existen dos relatos totalmente opuestos: el de una joven que afirma haber sufrido una agresión y el de Gloria Camila, que niega cualquier contacto físico y sostiene que simplemente defendió su espacio privado en su propia fiesta.

Pese al revuelo, la colaboradora quiso restar dramatismo al asunto asegurando que el incidente no arruinó su celebración. “Luego mi fiesta terminó feliz”, concluyó.