Álvaro García presume de felicidad en su segunda oportunidad con Gloria Camila y se desmarca de Manuel Cortés

Durante la reciente celebración del cumpleaños número 30 de Gloria Camila en Madrid, Álvaro García dejó claro que prioriza la serenidad personal y el bienestar de su relación, al abordar por primera vez de manera pública la nueva etapa sentimental junto a la colaboradora televisiva. Según consignó el medio, García manifestó que afronta esta segunda oportunidad en pareja con una actitud positiva, evitando cualquier controversia y subrayando que se siente entusiasmado y satisfecho con su situación actual.

Tal como detalló la fuente, la reconciliación de Gloria Camila y Álvaro García coincidió con uno de los momentos más significativos para ambos. Durante la fiesta de cumpleaños, la propia Gloria oficializó ante sus allegados la decisión de retomar el vínculo amoroso con el cantante, quien viajó inesperadamente siete horas desde Cádiz para acompañarla. Este gesto corroboró el compromiso de García con la relación y la voluntad de ambos de dejar atrás episodios anteriores. Gloria resumió su decisión con una frase clara: “Yo estoy donde quiero estar y con quien quiero estar”, informó el medio, evidenciando el cierre definitivo al ciclo de idas y venidas, así como al capítulo vinculado a Manuel Cortés.

En declaraciones posteriores recogidas por el mismo medio, Álvaro García expresó el buen momento personal que experimenta actualmente. El cantante afirmó que atravesó una etapa especial en su vida: “Los cumpleaños hay que celebrarlos siempre. Estoy súper contento, súper feliz y enamorado de la vida”, declaró. Estas palabras reflejan la ilusión renovada que acompaña tanto a García como a Gloria Camila en el proceso de reconciliación.

Al ser consultado sobre el rol de Manuel Cortés y la repercusión de las situaciones recientes en el entorno mediático, García respondió de forma categórica. De acuerdo con la información publicada, evitó entrar en polémicas, manifestando que no guarda rencor y que no desea alimentar conflictos: “Claro que sí, yo le he deseado lo mejor a él, le he deseado lo mejor a todo el mundo, pero que yo, ya sabéis, que yo no me meto en nada, es algo que me es indiferente”, sostuvo, marcando una distancia clara respecto a controversias pasadas y centrando su atención únicamente en su relación con Gloria.

El medio también recogió la reacción de García ante las recientes declaraciones de José Ortega Cano, realizadas durante el cumpleaños de su hija. El cantante recalcó que sigue manteniendo una actitud relajada y que el entorno familiar y sentimental se encuentra tranquilo. García insistió: “Para nada. No os preocuparos que yo estoy bien y que todo el mundo de mi alrededor también lo está, y estamos felices, yo estoy muy feliz”. Así, subrayó la imagen de estabilidad y armonía que la pareja busca proyectar en esta nueva etapa de su vida.

De acuerdo con lo reportado, la dinámica actual entre Gloria Camila y Álvaro García apunta hacia la consolidación de una relación basada en el entendimiento mutuo y la ausencia de conflictos externos. Tanto el gesto de apoyo durante la celebración en Madrid como las declaraciones de ambos distancian el presente de episodios pasados marcados por la inestabilidad y refuerzan la percepción de una fase renovada y serena en la relación. Esta actitud coincide con el interés de la pareja por enfocar sus esfuerzos en el bienestar personal y en una convivencia desvinculada de polémicas mediáticas, priorizando la calma tanto en el ámbito privado como en la imagen pública que transmiten.

A lo largo de las últimas semanas, la aparición pública de Álvaro García en el entorno de Gloria Camila y las declaraciones cruzadas de figuras cercanas, como Ortega Cano y Manuel Cortés, generaron atención mediática. Pese a ello, García mostró determinación en preservar la privacidad y el equilibrio de su relación, desoyendo provocaciones o desavenencias previas. El medio subrayó cómo el cantante optó reiteradamente por no reaccionar frente a potenciales fuentes de controversia, reiterando su intención de no participar en disputas y centrar sus energías en el fortalecimiento de la relación con Gloria.