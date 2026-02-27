Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 27 de febrero

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el precio del metal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oro es un refugio financiero clave para personas y empresarios que buscan protegerse de la inflación. En escenarios de incertidumbre, los inversores tienden a trasladar su capital a activos considerados seguros, como el dólar estadounidense o los metales preciosos.

Durante 2025, el oro ha alcanzado nuevos récords de cotización, impulsado principalmente por la baja de la inflación en Estados Unidos y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

La compra de oro físico, como lingotes y monedas, sigue siendo una de las estrategias más comunes entre quienes buscan invertir en este metal. Dado que su precio cambia constantemente, es esencial seguir su evolución de forma regular.

A continuación, informamos del precio del oro hoy, viernes 27 de febrero, en España.

Cuál es el valor del oro en euros

El oro es considerado como un activo de refugio de gran durabilidad (REUTERS/Shannon Stapleton)

El valor de este metal precioso está en constante movimiento en el mercado financiero, está sujeto a los movimientos que se registran en las últimas horas. Estos fueron los movimientos que registró este activo en el último corte, al momento que se escribió este artículo.

El oro se está vendiendo el día de hoy en España a un valor de 140,83 € por gramo. En las últimas 24 horas el valor mínimo que registró el metal fue de 140,55 € y el máximo de 141,47 €. Esto indica que el kilo de oro está en un valor de 140830 €.

Un activo de refugio durante las crisis

Invertir en metales preciosos se presenta como una alternativa sólida en tiempos de incertidumbre económica, debido a que su valor tiende a ser menos volátil en comparación con otros activos. Es posible adquirir oro tanto de forma presencial como en línea, siempre a través de entidades certificadas.

Según Business Insider, el oro conserva un valor intrínseco que representa el coste de vida general y, habitualmente, su precio evoluciona de manera inversa al mercado bursátil. Por ello, en periodos de crisis económicas, su valor tiende a incrementarse.

Este metal destaca por su durabilidad y no puede ser pirateado ni eliminado. Actualmente, las formas más comunes de invertir en oro son la compra física y la inversión en valores respaldados en oro, como fondos, acciones o futuros.

El oro físico se comercializa principalmente en forma de lingotes o monedas acuñadas, los cuales pueden variar en tamaño pero siempre incluyen un sello que certifica su pureza, origen y peso.

Los movimientos del metal en 2025

Los operadores financieros regularmente acuden al oro en épocas de incertidumbre económica (REUTERS/Alexander Manzyuk)

Durante el 2025 el precio del oro ha alcanzado nuevos máximos históricos en medio de la gran incertidumbre global impulsada por los aranceles de Donald Trump y la guerra comercial que sostiene frente a China. La llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos y la rápida implementación de sus políticas económicas provocaron que los mercados estén en alerta ante la alta volatilidad.

Según reportes de Bloomberg, el metal precioso sigue subiendo su valor ante una mayor adopción por parte de los bancos centrales del mundo. Goldman Sachs, banco de inversión estadounidense, mencionó en su más reciente reporte prevén que su valor siga al alza ante un “renovado apetito de los inversores”.

Lina Thomas, estratega de materias primas de la institución bancaria, señaló en entrevista para el medio especializado en economía que los operadores siempre estacionan su dinero en el oro durante épocas de incertidumbre y cuando hay claridad su valor tiende a bajar nuevamente.

Actualmente el oro es considerado como el activo de refugio con mayor capitalización en el mundo superando las acciones de empresas como Microsoft, Nvidia y Apple. En los últimos meses y ante los movimientos históricos de bitcoin en el mercado de criptomonedas algunos inversionistas han comenzado el debate sobre considerar a la moneda digital como un activo de refugio.