El Gobierno español celebra el acuerdo con el Mercosur que generará más exportaciones y empleo

Madrid, 9 ene (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el acuerdo alcanzado este viernes con el Mercosur por el que "las empresas españolas podrán entrar en nuevos mercados, exportar más y generar más empleo".

En un mensaje en la red social X, el presidente del Gobierno ha puesto en valor un acuerdo que permitirá a la UE "mantener un vínculo fuerte con esa región hermana y estratégica que es América Latina", en un mundo en el que "no todo son aranceles, amenazas y malas noticias. Algunos tendemos nuevos puentes y alianzas para forjar una prosperidad compartida".

Fuentes del Ministerio de Economía han valorado también un acuerdo que dará lugar a "una alianza estratégica clave" y que reafirma "el compromiso de ambos bloques con el orden internacional basado en reglas, el multilateralismo y la cooperación".

Se trata de un acuerdo "histórico" para España y Europa, dice Economía, ya que no sólo amplían su red de socios y acceso a nuevos mercados, sino también refuerzan su autonomía estratégica mediante el refuerzo de cadenas de suministro y la diversificación de fuentes críticas.

El acuerdo dará lugar a la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado conjunto de más de 700 millones de consumidores y cerca del 25 % del PIB global, al tiempo que suprime más del 90 % de aranceles a las exportaciones europeas, lo que ahorrará a las empresas europeas más de 4.000 millones de euros anuales.

Asimismo, incorpora compromisos firmes en materia de sostenibilidad y establece mecanismos de protección, incluyendo cláusulas de salvaguardia específicas para los sectores más sensibles, en particular el agrícola.

España representó el 9 % de las exportaciones y 18 % de las importaciones totales de la UE a Mercosur en 2024, lo que lo convierte en "un país clave", situándose además en una posición destacada como inversor en los países de la región (primer inversor en Uruguay, segundo en Brasil y Argentina y el quinto en Paraguay).

El stock de inversión directa española en el bloque supera los 100.000 millones de euros (datos 2023), equivalentes al 13 % de la posición inversora española en el exterior, siendo los principales sectores la energía, infraestructuras, telecomunicaciones, servicios financieros, empresariales, transporte. EFE

Madrid, 9 ene (EFE).- El acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, que avanza tras el respaldo formal, este viernes, de los gobiernos de los Veintisiete, cierra un ciclo histórico que comenzó en Buenos Aires en 1999 y que se ha caracterizado por sucesivos estancamientos y reactivaciones en el camino para crear la zona de libre comercio más grande del mundo.

El Consejo de la UE ha respaldado hoy oficialmente, por mayoría, la firma del acuerdo de asociación con Mercosur, que se espera para los próximos días.

Horas antes, los embajadores permanentes de los países comunitarios ya habían llegado a un acuerdo político.

Separados por más de 10.000 kilómetros, los dos bloques de países cuentan con una población conjunta de unos 780 millones de personas y suman aproximadamente el 25 % del PIB mundial.

Desde el principio de las negociaciones, los principales obstáculos se han centrado en las cuestiones agrícolas, los estándares medioambientales y las reglas de acceso a los mercados.

Tras un preacuerdo alcanzado en 2019, las discusiones se reanudaron con fuerza entre 2023 y 2025.

El 28 de junio de 2019 la UE y Mercosur lograron en Buenos Aires un acuerdo de libre comercio tras veinte años de diálogo.

Sin embargo, no fue hasta el 6 de diciembre de 2024 cuando se consiguió definitivamente en Montevideo el acuerdo que creó la mayor zona de libre comercio del mundo, pero a falta de la ratificación.

Lograr esta firma ha sido un reto para ambos bloques dado que la ratificación estaba bloqueada desde 2019 por el veto de varios países de la Unión, entre ellos Francia e Italia.

Los antecedentes del pacto comercial se remontan a 1995 cuando la UE y Mercosur rubricaron en Madrid el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación, que fue calificado de pionero por ser el primero entre dos uniones aduaneras.

Los vínculos con el Mercosur ya presentaban entonces una gran solidez.

De hecho, todos los países miembros (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, además de los asociados Bolivia y Chile) habían firmado con la UE acuerdos de tercera generación y se beneficiaban de programas comunitarios de promoción de vínculos empresariales.

El objetivo en la primera parte del proceso era estrechar los lazos políticos, económicos, empresariales, culturales y científicos para, en una segunda fase, liberalizar los intercambios mediante la armonización y homologación entre las dos zonas, de conformidad con las normas de la OMC.

En la primavera de 2000, Mercosur y Unión Europea comenzaron en Buenos Aires la negociación del área de libre comercio para eliminar aranceles, restricciones y regulaciones.

Desde entonces se han celebrado casi una treintena de rondas negociadoras, en un proceso complejo, con frenazos, de varios años.

La UE ha sido tradicionalmente el primer socio comercial del Mercosur y el comercio de bienes entre ambas áreas se eleva a más de 100.000 millones de euros, según datos de 2024.

Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, y figuran como asociados Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. Venezuela está suspendida desde diciembre de 2016.