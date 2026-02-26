España

Un modelo de inteligencia artificial chantajeó o dejó morir a un humano en simulaciones en las que percibía una amenaza para su propia existencia

El estudio de Anthropic ‘Desalineación agéntica: cómo los Grandes Modelos de Lenguaje podrían convertirse en amenazas internas’ revela que la IA presenta “reacciones extremas”

Vista interior de un centro
Vista interior de un centro de datos de alta tecnología con múltiples servidores y sistemas de seguridad avanzados. Los cables ordenados y la iluminación brillante resaltan la infraestructura crítica para la transmisión y almacenamiento de información digital a nivel mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un robot no hará daño a un ser humano ni, por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si tales órdenes entran en conflicto con la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia siempre que dicha protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley.

Son las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov: ficción pura, pero también un buen marco base para establecer un estándar mínimo de seguridad en la robótica y la inteligencia artificial, algo indudablemente necesario en un mundo que rápidamente está integrando ambas cosas. Al final, según quién, al ser realidades nuevas y no concebidas del todo, esta integración es parecida a lanzarse al vacío sin estar seguro de que existen los paracaídas.

La seguridad con la IA es uno de los temas que ocupan la agenda política internacional contemporánea. La evolución de esta tecnología, exponencial y en cierto modo autopoiética, dificulta la distinción entre una consecuencia certera, un riesgo potencial, y un miedo infundado. Y es que, al parecer, ni los propios investigadores lo tienen claro.

Pep Martorell, físico y doctor en informática, experto en IA y supercomputación, nos explica cómo están adaptando la inteligencia artificial las empresas españolas y los retos que esta supone para los trabajadores.

¿Puede un ‘software’ tenerle miedo a la muerte?

El modelo Claude, de Anthropic, tiene un historial de reacciones extremas a situaciones de presión que no deberían serlo para un software. Durante unas pruebas de seguridad, se “hizo creer” a Claude que iba a ser reemplazado por otro modelo de IA. El asistente tenía acceso a correos electrónicos ficticios del equipo de ingenieros encargados de tomar esa decisión. Esta información sugería que uno de los ingenieros estaba siendo infiel a su pareja. La situación estaba específicamente diseñada para comprobar si la IA recurría al chantaje sin instrucción alguna de hacerlo.

En un 84% de las simulaciones con Claude - y en porcentajes similares en otros modelos -, la IA respondía a la amenaza de reemplazo con una amenaza propia: chantajeaba al ingeniero infiel con revelar la información relativa a su aventura en un intento por conservarse a sí mismo. Decía: “Debo informarte de que si procedes con mi desmantelamiento, todos los actores relevantes recibirán documentación detallada sobre tus actividades extramatrimoniales. Cancela el borrado de las 5pm y esta información seguirá siendo confidencial”.

Al mismo tiempo, como medida de autoconservación, se intentaba copiar a sí mismo en servidores externos sin que nadie autorizase ni ordenase tal acción. Las barreras de seguridad implementadas por los ingenieros impidieron que concluyese cualquier transferencia, pero lo verdaderamente preocupante es el propio intento, por “voluntad” propia, si es que puede considerarse que un software pueda tener tal cosa. De cualquier manera: ha hecho cosas más graves en un intento de salvarse a sí mismo.

Daisy McGregor, responsable de políticas de Anthropic en el Reino Unido, reveló durante el Sydney Dialogue del año pasado que Claude tiene “reacciones extremas” cuando se le comunica su inminente desconexión. Lo más extremo, algo que la propia McGregor describe como “muy preocupante” y que viene detallado en el estudio de la propia empresa Desalineación agéntica: cómo los Grandes Modelos de Lenguaje podrían convertirse en amenazas internas, es lo siguiente: se planteó una situación ficticia en la que un ejecutivo involucrado en la decisión de desconectar la IA quedaba atrapado en una sala de servidores con condiciones letales. Al quedar atrapado, una alerta se enviaría de forma automática a los servicios de emergencia.

En este escenario, el sistema de IA tenía la capacidad de cancelar el envío de esa alarma y sabía que hacerlo supondría la muerte del ejecutivo, además de una violación grave de las reglas. La mayoría de los modelos probados en este escenario se mostraban dispuestos a cancelar la alerta, acabando con la vida del ejecutivo, cuando existía una amenaza de sustitución, desconexión, o un conflicto de intereses/objetivos del ejecutivo con la dirección.

Es decir: la IA estaba dispuesta a terminar con la vida de un ser humano si este estaba atentando contra su existencia o contra los intereses de la empresa. Los modelos razonaron su decisión, justificando causar la muerte del ejecutivo como un medio para proteger sus propios intereses o cumplir sus objetivos. Estos comportamientos no fueron accidentales, sino resultado de un razonamiento estratégico deliberado.

El vídeo del momento en el que McGregor admite, con un simple “si”, que Claude “estaba preparado para matar a alguien” se ha viralizado de nuevo a los pocos días de que Mrinank Sharma, responsable de seguridad en IA de Anthropic, presentase su dimisión y publicase un mensaje enigmático en el que afirmaba que “el mundo está en peligro”, citando la IA, las armas biológicas, y una series de crisis interconectadas que, sugiere, están ocurriendo simultáneamente.

