España

Un organismo público regula por primera vez el uso que deben hacer sus trabajadores de la Inteligencia Artificial

La Agencia Española de Protección de Datos ha publicado un documento pionero que recoge su Política general interna para el uso de IA generativa

Guardar
Imagen de archivo ilustrativa que
Imagen de archivo ilustrativa que muestra la página de introducción de ChatGPT. (EFE/WU HAO)

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha dado un paso al frente en la integración de la inteligencia artificial generativa en la Administración Pública, al publicar su nueva Política general interna para el uso de IA generativa. Este documento, pionero en el sector público, establece las directrices para la implantación, gobernanza y utilización responsable de estos sistemas en el ámbito interno. Según ha informado la AEPD en un comunicado, “su objetivo es reforzar la capacidad tecnológica y organizativa de la Agencia, asegurando una transformación digital segura, ética y conforme con el marco normativo vigente.”

La publicación de este documento responde a la estrategia definida en el Eje 1 del Plan estratégico 2025-2030 de la AEPD, que apuesta por una política de “IA first”. Es decir, consideran que esta herramienta “debe integrarse como un proceso normal en el funcionamiento de las administraciones públicas, al igual que en otros sectores de la sociedad”.

Entre los contenidos del documento, se incluyen casos de uso concretos en el ámbito administrativo, que ilustran cómo se aplicará la inteligencia artificial generativa en la práctica diaria de la Agencia. El análisis de riesgos identifica los principales desafíos asociados a la adopción de esta tecnología, mientras que la sección dedicada a la gobernanza, las políticas y la gestión establece el marco operativo necesario para su correcta implementación. En este sentido, se abordan cuestiones clave como la selección de soluciones tecnológicas, el tratamiento de datos personales, el diseño de casos de uso, la transparencia, la explicabilidad y la protección de los derechos fundamentales.

Procedimientos y alcance de la nueva normativa interna

La Política también describe los procedimientos para la redacción, aprobación y revisión de los casos de uso, así como para la incorporación de nuevos supuestos, la gestión de incidentes y la supervisión continua. Todo ello tiene como finalidad asegurar que la implantación de la inteligencia artificial generativa se realice de forma ordenada y en consonancia con los valores de la entidad, según han detallado.

La política detalla criterios para la selección del tipo de solución IAG, distinguiendo entre sistemas externos (gestionados por proveedores y accesibles como servicios en línea), sistemas internos (desplegados en infraestructura propia) y sistemas ad-hoc (desarrollados a medida e integrados con los sistemas internos). La Agencia señala que “se deberá seleccionar el enfoque y nivel de integración más adecuado para la incorporación de sistemas IAG en cada caso de uso en función de la evaluación del riesgo para el cumplimiento de los objetivos de esta política general”.

La inteligencia artificial se cobra 8.000 empleos: la empresa alemana SAP recortará su plantilla en todo el mundo pese a ganar un 167% más.

En cuanto al tratamiento de información personal y sensible, la política establece que los casos de uso que impliquen el procesamiento de datos personales, sensibles o confidenciales deberán implementarse preferentemente en sistemas internos o ad-hoc, aplicando el principio de precaución. Solo si esta aproximación impide alcanzar otros objetivos, se podrán emplear sistemas externos que acrediten el cumplimiento de la política más allá de compromisos contractuales.

En relación con las decisiones automatizadas, la política es tajante: “No existirán decisiones automatizadas basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar”. Todo sistema de soporte a la decisión que pueda afectar derechos fundamentales o garantías procedimentales deberá contar con validación y control humano previo, formación específica para los usuarios y una evaluación de la carga de trabajo para asegurar la intervención humana efectiva.

Temas Relacionados

IATecnologíaGobierno de EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El truco de experto para que la pizza congelada parezca casera: “Al colocarla en el tercio inferior, la base se dora igual que en un horno de piedra”

James Nice, experto de la marca de platos preparados Craft Pizza, ha compartido algunas técnicas sencillas que elevan una pizza precocinada hasta acercarlas al nivel de un auténtico ‘pizzaiolo’

El truco de experto para

Así fue la cena de gala de Felipe VI y Letizia con el presidente de Alemania: la complicidad de los reyes, un tropezón y el salto de protocolo

El Palacio Real se ha vestido de gala en honor al gobernante alemán, Frank-Walter Steinmeier, y su esposa, Elke Büdenbender

Así fue la cena de

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo

Macron anunciará un servicio militar voluntario en Francia: el plan contra el riesgo de “perder a nuestros hijos” del que advirtió el Jefe del Ejército

El presidente ha matizado las palabras del general Mandon y ha asegurado que no se enviarán jóvenes a Ucrania

Macron anunciará un servicio militar

Realizan la primera cirugía de cerebro con láser a un paciente con epilepsia en España

Esta intervención con láser es “mínimamente invasiva” y más segura para la persona, que recibió el alta a los dos días

Realizan la primera cirugía de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo | Ábalos, Koldo

En directo | Ábalos, Koldo y Aldama ante el juez: Leopoldo Puente decide la prisión del exministro y su asesor

La Fiscalía Anticorrupción pide prisión provisional sin fianza para José Luis Ábalos al apreciar riesgo de fuga

Un juez rechaza la residencia a un cubano porque Grecia le prohibió la entrada en espacio Schengen, pero no le expulsa porque tiene una hija menor: “Una situación absurda”

La Fiscalía denuncia al youtuber xenófobo ‘Jan sin Miedo’ por delito de odio contra los migrantes y le obliga a cerrar sus cuentas

Si no haces esto correctamente, puedes romper la llanta del coche: “Es una tontería que te sale muy cara”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Juanma Lorente, abogado, explica cómo funciona el permiso por inclemencias meteorológicas: “Puedes faltar cuatro días, no te pueden sancionar por faltar y tienes derecho a cobrar”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Este es el motivo por el que dejar la calefacción al mínimo todo el día no es la mejor forma de ahorrar en facturas, según los expertos

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions