Un hombre, de 31 años, armado con una escopeta y una ballesta, se atrinchera en Torrejón de Ardoz (Madrid): casi seis horas después los GEO irrumpen en la vivienda

El joven habría perdido su trabajo de repartidor hace unos días

Un hombre, de 31 años,
Un hombre, de 31 años, armado con dos escopetas se atrinchera en una vivienda de Torrejón de Ardoz (Canva)

Un hombre de 31 años se ha atrincherado solo y armado con una escopeta y una ballesta en una vivienda de Torrejón de Ardoz (Madrid) sobre las 15:30 horas de la tarde de este miércoles, según han confirmado fuentes policiales y de emergencias. El suceso ha generado un despliegue de seguridad en la zona, con la intervención de la Policía Nacional y el apoyo de la Policía Local. Los agentes han acordado el área más cercana al inmueble, según ha informado Telemadrid.

El incidente se ha desarrollado en la cuarta planta del número 29 de la calle Granados, donde el hombre se ha refugiado solo en el interior del domicilio. Las autoridades han intentado comunicarse con el joven atrincherado a través de varios amigos, pero ninguna de estas acciones ha tenido éxito. Por este motivo, se ha solicitado la intervención de un negociador especializado, con el objetivo de persuadir al hombre para que abandone la vivienda y se entregue de manera pacífica.

Pese a la llegada de varios efectivos de la Unión de Intervención Policial (UIP), no se ha podido solventar la “crisis”. Por lo que a las 21:10 ha llegado una unidad del Grupo Especial de Operaciones (GEO) para entrar al domicilio, según han informado fuentes policiales a Europa Press. Al lugar también se ha desplazado un operativo de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y personal del Summa 112, para intervenir si fuera necesario.

“Problemático, pero no con la comunidad”

Según ha podido saber Telemadrid a través de un amigo del atrincherado, el hombre habría perdido su empleo como repartidor. Aunque por el momento no se ha confirmado si este acontecimiento ha sido el detonante de sus acciones. De hecho, su amigo ha afirmado que le vio hace una semana y no presenció ningún indicio de violencia similar al de hoy.

Aunque sí que ha confesado que sabía que el hombre de 31 años poseía las dos armas de fuego. Sin embargo, desde Europa Press, se ha podido confirmar a partir de fuentes policiales que el varón presenta algún tipo de problema psiquiátrico. Los policías que han acudido al rellano de la vivienda han comprobado a través de la mirilla que el joven lleva consigo al menos una escopeta y una ballesta.

Igualmente, uno de los vecinos de la calle Granados ha descrito al joven como “problemático, pero no con la comunidad”. Además, ha señalado que anteriormente compartía el domicilio con su padre. Sin embargo, el hombre se habría ido del piso para irse a vivir con su nueva pareja.

Cae una banda de Madrid con más de 3.000 kilos de cocaína que usaba un convoy de vehículos para “blindar” el transporte hacia otros países de Europa (Policía Nacional)

La esposa de este vecino, por su parte, ha hablado por teléfono con Madrid Directo al encontrarse en el interior de su vivienda durante la tensión del momento. La mujer ha asegurado que el atrincherado habría amenazado con su suicidio.

De momento, la situación permanece bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad. Incluso, hay una unidad de drones del cuerpo policial sobrevolando el edificio. Hasta hace unos minutos, las operaciones policiales se han tenido que lidiar con la llegada alrededor del cordón policial de todos los vecinos que vuelven a casa del trabajo

