España

Detienen en Alemania al presunto asesino de Andriy Portnov, tiroteado frente a un colegio en Pozuelo (Madrid)

El arrestado, un ciudadano ucraniano, está acusado de ser el autor material del crimen del exasesor del expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich

Andriy Portnov, en una imagen
Andriy Portnov, en una imagen de archivo )REUTERS/Stringer)

La Policía Nacional ha detenido este miércoles en Alemania al presunto autor material del asesinato de Andriy Portnov, el exasesor del expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich que murió tiroteado el 21 de mayo de 2025 frente al Colegio Americano de Madrid, en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón. El arrestado, un ciudadano ucraniano, ha sido localizado en la localidad alemana de Heinsberg, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Portnov, abogado de profesión y figura destacada durante el Gobierno de Yanukóvich, fue atacado cuando se dirigía a un Mercedes negro de alta gama estacionado en las inmediaciones del colegio. Según las primeras pesquisas, varias personas participaron en el ataque, efectuando disparos por la espalda y la cabeza antes de huir hacia una zona boscosa próxima a la Casa de Campo.

Tras recibir el aviso, efectivos de la Policía Científica y del Grupo V de Homicidios se desplazaron hasta el lugar para hacerse cargo de la investigación. A su llegada, los sanitarios del Summa 112 solo pudieron confirmar la muerte del hombre, que presentaba heridas por arma de fuego incompatibles con la vida.

El juez ordenó el levantamiento del cadáver antes de las 14.00 horas y su traslado al Instituto de Medicina Legal para la práctica de la autopsia, mientras que el vehículo de la víctima fue retirado por una grúa como parte de las diligencias policiales.

Desde el primer momento se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda en la zona, que incluyó el uso de drones y un helicóptero para tratar de localizar a los autores. La investigación ha sido desarrollada por agentes de Homicidios con apoyo de Policía Científica y de la Brigada Provincial de Información, que han centrado sus trabajos en el análisis de los casquillos de bala recogidos en el lugar y en las grabaciones de cámaras de seguridad próximas al centro escolar.

Un asesinato a la entrada del colegio

El crimen se produjo en horario de entrada al colegio, cuando todavía permanecían algunos padres en las inmediaciones. La dirección del centro informó ese mismo día a las familias de que todos los alumnos se encontraban a salvo y que el incidente se había producido en el exterior de las instalaciones.

El personal de una funeraria
El personal de una funeraria trabaja cerca del cadáver del expolítico ucraniano Andriy Portnov (REUTERS/Nacho Doce)

El colegio solicitó por megafonía que los estudiantes permanecieran en sus aulas mientras se desarrollaba el operativo policial, después de que varios progenitores presenciaran los hechos. Algunos padres acudieron posteriormente al centro para recoger a sus hijos.

Tras conocerse el asesinato, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, subrayó que Madrid es una comunidad segura, aunque defendió la necesidad de seguir reforzando la seguridad.

Un exasesor marcado por la política ucraniana

Andréi Portnov fue un abogado y político ucraniano con un papel relevante en la etapa final del Gobierno de Víktor Yanukóvich. Con anterioridad había trabajado para la entonces primera ministra Yulia Timoshenko, antes de convertirse en uno de los principales asesores jurídicos del Ejecutivo prorruso.

Durante la crisis política iniciada a finales de 2013 fue uno de los responsables de la respuesta legal del Gobierno a las protestas del Maidán, el movimiento proeuropeo que culminó con la caída de Yanukóvich en 2014. Tras esos acontecimientos abandonó Ucrania y residió durante años en Rusia y en distintos países europeos.

Portnov fue investigado por apropiación indebida de fondos públicos y por presuntas vulneraciones de derechos humanos, causas por las que el Tribunal General de la Unión Europea llegó a congelar temporalmente sus activos. También fue señalado por Estados Unidos, cuyo Departamento del Tesoro le acusó en 2019 de utilizar su influencia para interferir en el sistema judicial ucraniano y obstaculizar las reformas del país.

El Ministerio del Interior ha confirmado que la víctima del homicidio en la puerta del Colegio Americano de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón es Andriy Portnov, de nacionalidad ucraniana, así como se buscan a varias personas que huyeron por una zona boscosa. (Europa Press)

Ese mismo año regresó a Ucrania, donde trabajó con el político y empresario Víktor Medvedchuk, vinculado a Moscú, y con el banquero Igor Kolomoiski, considerado patrocinador del actual presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

