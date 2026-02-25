España

Un documento desclasificado del 23F advierte del clima de apoyo en el Ejército de propiciar “un cambio de signo fascista” después del intento de Tejero

Uno de los archivos, sin nombre ni fecha, recoge el ambiente de “involucionismo político provocado por posible golpe militar”

"Nota "Involucionismo político provocado por
"Nota "Involucionismo político provocado por posible golpe militar" (sin firma)". (Gobierno de España)

No hay firma atribuible ni fecha, pero sí borrones en blanco sobre los nombres que “la Brigada de Información de Valladolid” establece que, tras el intento de golpe de Estado del 23F, formaban parte de “tres tendencias o corrientes pro-golpistas” que “ante el objetivo común que se proponen podrían en un momento determinado buscar la unión”. Se trata de un análisis que recoge el archivo desclasificado titulado “Nota ‘Involucionismo político provocado por posible golpe militar’ (sin firma)” que se enmarca en el bloque “Otra documentación del Ministerio del Interior” que ha publicado este miércoles el Gobierno. El texto recoge los nombres de altos mandos que podrían ser afines a “un cambio de signo fascista” y muestra un ambiente de apoyo a “una involución de este tipo” tras el intento de Tejero.

El documento recoge tres “corrientes” dentro del Ejérito a “nivel nacional”. La primera de ellas es la “inestrillas”, cuyo comportamiento es “ostensible y sin recato”. Son partidarios, recoge el documento, “de la acción dura o violenta, manifestándose públicamente en reuniones en las que realizan comentarios contrarios al sistema político y la necesidad del golpe como medio de solución a los problemas”.

La segunda corriente es la “almendros”, que está “integrada por la facción intelectual del Ejercito”. “Su liena de actuación entra de lleno dentro de la clandestinidad, pretendiendo con razonamientos, que aportan como logicos, influenciar en el ejercito sobre la necesidad del golpe militar", detalla el archivo. “Puede enmarcarse dentro de esta tendencia una serie de panfletos aparecidos en viviendas de Jefes y Oficiales de la capital, tras el intento del Golpe de Estado del 23-F, cuyo formato estaba basado en un estudio social, político y económico de España, para finalizar abocando en que la única salida lógica era el golpe militar”, reza el texto. Este fragmento permite ubicarlo en un momento posterior al golpe, pero no hay una fecha establecida en el documento.

La tercera corriente es la relativa al Opus Dei, “con carácter puramente ideológico representativo de un status religioso, pero íntimamente ligado al ‘Opus Dei’ político, con el que mantiene estrechos contactos, presentando el peligro de su identificación con ‘Almendros’, en cuyo caso la incidencia del golpe sería mayor”, narra.

Nombres tachados de militares que pretenden “un cambio de signo fascista”

Tras esta clasificación a nivel nacional, se listan una serie de nombres que aparecen tachados de militares que podrían secundar el golpe en Valladolid y que marcan el clima que había dentro del Ejército. Así, el archivo detalla: “En Valladolid, al menos a nivel organizativo, las tendencias expuestas no están claramente diferenciadas”. A esta le siguen los nombres que “con escaso margen de error”, pertenecen a tres categorías: “militares que pretenden llegar rápidamente a un cambio de signo fascista, propiciado por acciones violentas”; los que pretendían un cambio a través de un movimiento militar con la inclusión de algunos civiles; y los que querían un gobierno con “militares y tecnócratas” tras presionar a las “altas instancias del Estado”.

“En realidad se puede decir que existe una gran cantidad de Jefes y Oficiales que apoyarían una involución de este tipo”, detalla el texto, pero sus nombres no han trascendido.

