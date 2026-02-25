España

Sacha Thyssen, el hijo de Blanca Cuesta y Borja Thyssen, alcanza la mayoría de edad: su relación con su abuela Tita Cervera, la gran ausencia de su fiesta

Ni la baronesa Thyssen ni sus hijas acudieron a la fiesta de cumpleaños, en la que sí estaban los abuelos maternos del joven

Borja Thyssen y Blanca Cuesta, en imagen de archivo (Europa Press)

Sacha Thyssen, hijo mayor de Blanca Cuesta y Borja Thyssen, cumplió 18 años el pasado 31 de enero. Para celebrar esta fecha señalada, Sacha optó por organizar una gran fiesta rodeado tanto de amigos como de buena parte de su familia más cercana. Según Vanitatis, el lugar escogido fue uno de los entornos más exclusivos de la capital, al elegir la discoteca situada en el edificio Metrópolis, en plena Gran Vía madrileña, espacio recién inaugurado que sirvió de escenario para este evento.

La celebración contó con la presencia destacada de los abuelos maternos de Sacha, residentes en Barcelona, pero que frecuentan Madrid para compartir tiempo con sus cinco nietos. Sin embargo, no ha acudido Tita Cervera ni las hermanas de Borja, Carmen y Sabina. Tal como publica el citado medio, el vínculo entre Borja y estas directas familiares es más distante en comparación con la relación mantenida con los padres de Blanca, quienes disfrutan de una cercanía cotidiana mucho más estrecha. Este entorno familiar se ha mostrado especialmente unido en etapas recientes.

Durante las últimas Navidades, la familia Thyssen-Cuesta al completo pasó unos días en Gstaad, Suiza, lugar donde en febrero de 2022 adquirieron un apartamento, según recoge el citado medio. En ese periodo, Tita Cervera permaneció en Andorra junto a sus hijas, su sobrino y otros parientes cercanos.

La relación familiar de los Thyssen

Recientemente, Borja Thyssen también ha compartido una comida en el barrio de Salamanca con su madre, a la que asistieron Evelio Acevedo y Guillermo Solana, director gerente y director artístico, respectivamente. Tal encuentro, según las fuentes consultadas por Vanitatis, ha servido para abordar asuntos vinculados al museo. Borja es patrono y forma parte de la gestión tanto de la colección Carmen Thyssen como de otras sociedades empresariales compartidas.

La familia ha optado durante años por mantenerse al margen del foco mediático. No han protagonizado reportajes a raíz del nacimiento de sus hijos, ni han concedido entrevistas sobre su vida cotidiana. Blanca Cuesta, que en su momento participó en exposiciones colectivas y colaboraciones artísticas solidarias como las subastas impulsadas por el padre Ángel, ha ido abandonando este terreno creativo a medida que la familia ha cambiado de residencia.

Tita Cervera y su hijo Borja Thyssen (Europa Press)

La información disponible sobre los cinco hijos se reduce a lo estrictamente esencial. Sacha, recién cumplida la mayoría de edad, es el mayor de una familia numerosa a la que siguen Eric, de 15 años; Enzo, de 13; Kala, de 12; e India, que tiene 6 años. Los niños acuden a un colegio internacional y disfrutan de los periodos estivales en la casa de Ibiza, combinando esta estancia con jornadas de navegación y vacaciones de invierno en Suiza.

La nueva vivienda de Borja Thyssen y Blanca Cuesta

La celebración del cumpleaños de Sacha Thyssen ha coincidido en el tiempo con el avance de las obras de la nueva mansión familiar en La Finca, una de las urbanizaciones más exclusivas de Pozuelo de Alarcón, donde el núcleo familiar residía anteriormente. La vivienda anterior, adquirida en el año 2010 y valorada entonces en torno a cinco millones de euros, ha sido vendida para construir desde cero una residencia de mayor envergadura dentro del mismo complejo.

El nuevo inmueble, cuyo valor ronda los 10 millones de euros, se levanta sobre una amplia parcela y, de acuerdo con lo que contaron en TardeAR hace unos meses, dispondrá de tres plantas, con dos pisos principales y un sótano destinado a garaje, además de 11 habitaciones, piscina climatizada, spa, sala de cine y zonas de trabajo personalizadas para cada integrante de la familia. La fecha prevista para el fin de estas obras es la primavera de 2026.

