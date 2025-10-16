España

Blanca Cuesta, esposa de Borja Thyssen, sufre un duro varapalo: muere su hermano Rafael a los 56 años

La familia de la nuera de Tita Cervera ha optado por vivir el duelo en la más estricta intimidad tras varios meses acompañando a Rafael en su lucha contra una larga enfermedad

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Guardar
15-12-2021 BLANCA CUESTA EN IMAGEN
15-12-2021 BLANCA CUESTA EN IMAGEN DE ARCHIVO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO

La familia Cuesta Unkhoff ha sufrido un duro golpe. Rafael Cuesta, hermano de Blanca Cuesta y cuñado de Borja Thyssen, ha fallecido a los 56 años tras una larga enfermedad.

La noticia, adelantada por Vanitatis, ha impactado especialmente a Blanca Cuesta, quien siempre ha considerado a su familia un refugio frente a la atención mediática asociada a su matrimonio con el hijo de la baronesa Thyssen.

El proceso de la enfermedad de Rafael Cuesta se extendió durante varios meses, generando una preocupación constante en el núcleo familiar. La familia ha permanecido especialmente unida durante este periodo, acompañando a Rafael en todo momento y afrontando juntos la incertidumbre y el dolor. La naturaleza exacta de la enfermedad no ha trascendido, ya que la familia ha optado por mantener la máxima discreción sobre los detalles médicos, una actitud que ha caracterizado su manera de afrontar tanto los momentos felices como los más difíciles.

Los padres de Rafael, Miguel Cuesta y Heidi Unkhoff, han manifestado a Vanitatis la dureza de acompañar a un hijo en una situación irreversible. “Lo peor es ver sufrir a un hijo cuando ya no hay futuro vital y la ciencia médica ya no puede hacer nada. Es muy duro. Es irracional ver morir a un hijo”, han expresado. Heidi Unkhoff, madre de Rafael, agradeció públicamente las muestras de apoyo recibidas: “Agradezco profundamente las palabras de ánimo. Las necesitamos porque es muy duro…”.

Los padres de Blanca Cuesta,
Los padres de Blanca Cuesta, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Discreta familia

El perfil de la familia Cuesta Unkhoff destaca por su cohesión y discreción. A pesar de la notoriedad pública de Blanca Cuesta y su matrimonio con Borja Thyssen, el entorno familiar ha permanecido al margen de la primera línea mediática. La familia ha compartido momentos significativos en los últimos años, como la celebración del centenario de Miguel Cuesta, padre de Rafael, y las habituales vacaciones en destinos como Ibiza o Gstaad, donde Borja Thyssen posee una vivienda.

En cuanto a la vida de Blanca Cuesta y Borja Thyssen, la pareja ha mantenido un perfil bajo en los últimos meses, centrando su atención en la familia y en la reforma de su vivienda en La Finca. La discreción ha sido una constante en su día a día, incluso en eventos públicos recientes, como la exposición de Peter Halley en Palma de Mallorca, donde su presencia sorprendió a la prensa tras un largo periodo alejados de los focos.

El fallecimiento de Rafael se produce apenas seis días después de la boda de Francesca Thyssen-Bornemisza, hermana de Borja Thyssen por parte de padre, y Markus Reymann, a la que Blanca asistió brevemente debido a la delicada situación familiar.

La trayectoria profesional de los padres de Rafael también ha sido relevante en la manera en que la familia ha afrontado la enfermedad. Miguel Cuesta, cirujano torácico jubilado del Hospital Mútua de Terrassa, y Heidi Unkhoff, enfermera, se conocieron en un hospital en Alemania antes de trasladarse a España. El matrimonio tuvo cuatro hijos, tres varones nacidos en Alemania y Blanca, la menor y única mujer. Además, la familia se ha ampliado con los cinco hijos de Blanca y Borja: Sacha, Eric, Enzo, Kala e India, quienes han crecido protegidos de la exposición mediática.

Temas Relacionados

Borja ThyssenTita CerveraCarmen ThyssenMuertesFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un jurado popular declara culpable a la expareja de Teresa Rodríguez por su apuñalamiento mortal en Bruselas

La Fiscalía solicita la cadena perpetua contra el acusado y mañana viernes será el jurado el que determinará la condena

Un jurado popular declara culpable

El Ministerio de Consumo sanciona a siete empresas por anunciar falsas rebajas de precios durante el Black Friday

La cartera de Pablo Bustinduy monitoreó cientos de productos con la herramienta ‘Price reduction tool’, desarrollada por la Comisión Europea y que permite detectar en tiempo real este tipo de prácticas engañosas

El Ministerio de Consumo sanciona

Oposiciones para Policía Nacional: este es el truco que debes usar para “marcar la diferencia”, según un preparador

El 25 de octubre los opositores se enfrentarán a la prueba escrita

Oposiciones para Policía Nacional: este

Ábalos denuncia pintadas con insultos como “putero” o “corrupto” en su domicilio de Valencia: “Hoy soy yo, mañana serás tú”

El exministro del PSOE asegura que los ataques reflejan un clima de manipulación y propaganda que amenaza derechos fundamentales y llama a las autoridades a actuar

Ábalos denuncia pintadas con insultos

Spotify España: Taylor Swift y las 10 canciones más reproducidas este jueves

Estos son los éxitos en la plataforma que han logrado mantenerse en el gusto del público español

Spotify España: Taylor Swift y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos denuncia pintadas con insultos

Ábalos denuncia pintadas con insultos como “putero” o “corrupto” en su domicilio de Valencia: “Hoy soy yo, mañana serás tú”

La Fiscalía recurre la prórroga de la investigación a Begoña Gómez al considerar que el juez incurrió en un error técnico

El suicidio de una niña de 14 años en Sevilla inicia una investigación al colegio por no activar los protocolos de acoso

Así es el nuevo vehículo de exploración del Ejército de Tierra: Defensa invertirá más de 260 millones de euros

Muere a los 85 años Carlota Bustelo, exdiputada socialista y pionera en la defensa del feminismo en la democracia: "

ECONOMÍA

El Ministerio de Consumo sanciona

El Ministerio de Consumo sanciona a siete empresas por anunciar falsas rebajas de precios durante el Black Friday

Los albañiles aumentan en España y cada vez son más mayores, más de la mitad supera los 45 años

Patatas, huevos y naranjas: los alimentos básicos que más han aumentado su precio en los supermercados españoles

Los analistas vaticinan que el desenlace de la ‘lucha’ entre BBVA y Sabadell se va a saldar con “una segunda opa”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 16 octubre

DEPORTES

MotoGP sanciona a Bezzecchi por

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder