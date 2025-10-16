Blanca Cuesta, esposa de Borja Thyssen, sufre un duro varapalo: muere su hermano Rafael a los 56 años

15-12-2021 BLANCA CUESTA EN IMAGEN DE ARCHIVO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO

La familia Cuesta Unkhoff ha sufrido un duro golpe. Rafael Cuesta, hermano de Blanca Cuesta y cuñado de Borja Thyssen, ha fallecido a los 56 años tras una larga enfermedad.

La noticia, adelantada por Vanitatis, ha impactado especialmente a Blanca Cuesta, quien siempre ha considerado a su familia un refugio frente a la atención mediática asociada a su matrimonio con el hijo de la baronesa Thyssen.

El proceso de la enfermedad de Rafael Cuesta se extendió durante varios meses, generando una preocupación constante en el núcleo familiar. La familia ha permanecido especialmente unida durante este periodo, acompañando a Rafael en todo momento y afrontando juntos la incertidumbre y el dolor. La naturaleza exacta de la enfermedad no ha trascendido, ya que la familia ha optado por mantener la máxima discreción sobre los detalles médicos, una actitud que ha caracterizado su manera de afrontar tanto los momentos felices como los más difíciles.

Los padres de Rafael, Miguel Cuesta y Heidi Unkhoff, han manifestado a Vanitatis la dureza de acompañar a un hijo en una situación irreversible. “Lo peor es ver sufrir a un hijo cuando ya no hay futuro vital y la ciencia médica ya no puede hacer nada. Es muy duro. Es irracional ver morir a un hijo”, han expresado. Heidi Unkhoff, madre de Rafael, agradeció públicamente las muestras de apoyo recibidas: “Agradezco profundamente las palabras de ánimo. Las necesitamos porque es muy duro…”.

Los padres de Blanca Cuesta, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Discreta familia

El perfil de la familia Cuesta Unkhoff destaca por su cohesión y discreción. A pesar de la notoriedad pública de Blanca Cuesta y su matrimonio con Borja Thyssen, el entorno familiar ha permanecido al margen de la primera línea mediática. La familia ha compartido momentos significativos en los últimos años, como la celebración del centenario de Miguel Cuesta, padre de Rafael, y las habituales vacaciones en destinos como Ibiza o Gstaad, donde Borja Thyssen posee una vivienda.

En cuanto a la vida de Blanca Cuesta y Borja Thyssen, la pareja ha mantenido un perfil bajo en los últimos meses, centrando su atención en la familia y en la reforma de su vivienda en La Finca. La discreción ha sido una constante en su día a día, incluso en eventos públicos recientes, como la exposición de Peter Halley en Palma de Mallorca, donde su presencia sorprendió a la prensa tras un largo periodo alejados de los focos.

El fallecimiento de Rafael se produce apenas seis días después de la boda de Francesca Thyssen-Bornemisza, hermana de Borja Thyssen por parte de padre, y Markus Reymann, a la que Blanca asistió brevemente debido a la delicada situación familiar.

La trayectoria profesional de los padres de Rafael también ha sido relevante en la manera en que la familia ha afrontado la enfermedad. Miguel Cuesta, cirujano torácico jubilado del Hospital Mútua de Terrassa, y Heidi Unkhoff, enfermera, se conocieron en un hospital en Alemania antes de trasladarse a España. El matrimonio tuvo cuatro hijos, tres varones nacidos en Alemania y Blanca, la menor y única mujer. Además, la familia se ha ampliado con los cinco hijos de Blanca y Borja: Sacha, Eric, Enzo, Kala e India, quienes han crecido protegidos de la exposición mediática.