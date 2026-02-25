La agencia estatal que quiere conquistar el espacio contrata un catering a precios estratósfericos: 45 euros por desayuno y 55 euros por cócteles

Fotomontaje de un servicio de catering con una imagen de un satélite

La Agencia Espacial Española, el organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades encargado de “unificar todas las políticas espaciales y garantizar la acción estratégica del Gobierno de España en el ámbito del espacio”, quiere contar con un servicio de catering a la altura de sus expectativas. Acaba de licitar un contrato para que una empresa especializada pueda ofrecer desayunos y cócteles en los eventos que se organicen en la sede principal de la agencia, ubicada en el Parque de San Jerónimo de Sevilla. El objetivo es “asegurar la prestación ágil, eficiente, homogénea y de calidad de un servicio de catering que dé cobertura a los eventos institucionales, reuniones oficiales, jornadas de formación, actividades protocolarias y demás actos organizados”, señala la memoria justificativa del contrato.

La Agencia está dispuesta a pagar 179.000 euros durante un año para poder ofrecer a sus invitados unos 1.500 desayunos y 2.300 cócteles, estableciendo varios niveles de calidad de los ágapes: tres tipos de desayunos valorados entre 13 y 45 euros y tres tipos de cócteles entre 35 y 55 euros. El contrato puede ser prorrogado dos años, por lo que los coste se irían hasta los 520.000 euros. “Este servicio resulta imprescindible para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades institucionales, facilitando la correcta atención a los participantes, invitados y personal asistente, así como proyectar una imagen corporativa coherente y profesional de la entidad”, explica la agencia, que en 2025 cumplió 50 años.

El director de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés, avanzó precisamente este lunes algunos de sus proyectos: el lanzamiento de un cohete operacional que poder poner cargas en órbita, la puesta en marcha de un programa de capital riesgo para ayudar a las empresas del sector instaladas en ‘incubadoras’ y que se puedan involucrar así en nuevos proyectos industriales espaciales; y la consolidación del proyecto ‘Constelación Atlántica’, un innovador programa de observación de la Tierra a través de satélites para una mejor gestión medioambiental y vigilancia de zonas costeras. “Europa tiene un presupuesto espacial equivalente a un sexto del de Estados Unidos, pero dispone de capacidades científicas e industriales de primer nivel”, explicó Cortés, quien añadió que la situación geopolítica actual “va a catapultar el espacio europeo”.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, con el director de la Agencia Espacial Española. (Joaquín Corchero / Europa Press)

En esos planes de crecimiento (la entidad cuenta con cien trabajadores y espera terminar este año con unos 120), la agencia considera importante contar con este servicio de catering para sus actos. El contrato comprende la elaboración, transporte, montaje, servicio, desmontaje y limpieza de los catering solicitados, así como la recogida y gestión de residuos derivados de los mismos. El número mínimo de comensales por desayuno o cóctel será de diez personas. La empresa adjudicataria también facilitará el menaje completo y contratará a los camareros. ¿Qué tipo de servicios solicita la agencia? Tres tipos de desayunos y tres tipos de cócteles.

3.800 servicios en un año

La estimación es, el año de contrato, servir 250 desayunos de tipo 1 (café simple con bollería y zumo de naranja), 250 desayunos de tipo 2 (café dulce y salado, con zumo de naranja y sándwiches), y 1.000 desayunos tipo 3 (brunch con cafés, infusiones, leches, refrescos, aguas, zumos, bizcocho, mini bollería, sándwiches, minibocadillos de jamón ibérico, fruta de temporada, empanadillas y yogur con granola). El precio oscila entre los 13 y 45 euros. También servir 300 cócteles tipo 1 (entrantes fríos, postres y bebidas); 1.000 cócteles tipo 2 (con entrantes fríos, postres y vino, cerveza con y sin alcohol, refrescos, zumos, agua con y sin gas); y 1.000 cócteles tipo 3 (con un mínimo de 12 variedades de entrantes). El coste de estos oscila entre los 35 y 55 euros.

La agencia ha fijado incluso los tipos de entrantes que quiere: canapés variados, surtido de embutido ibérico, ensaladilla con anchoa, pastrami, gazpacho, tartar de atún o salmón, gildas, tabla de quesos, wraps variados, vasitos de hummus con crudités o equivalentes, croquetas variadas, minihamburguesas, brioche de carne, brochetas de pollo, adobo frito, royal de rabo de toro, mini empanadillas artesanas, tempuras de verduras y cazuelitas de risotto. Varias empresas ya se han presentado a la licitación. La mejor oferta ha recaído en la firma sevillana, Picnic Iberia, que está dispuesta a servir los desayunos por precios que varía entre los 9,62 y 33,3 euros; y los cócteles entre 25,9 y 40,7 euros.