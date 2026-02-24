España

El ERE y las ventas en América Latina cuestan 4.318 millones de euros en pérdidas a Telefónica

En España, la compañía logra su mejor año desde 2008 con una mejora del 1,7% en ingresos y un aumento del 1,1% en el Ebitda que deja su resultado bruto en 4.691 millones de euros

Telefónica perdió en 2025 4.318 millones de euros, tras un ejercicio marcado por la estrategia de desinversión en los países de América Latina y el impacto de planes de reestructuración como el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aplicado en España, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este último recorte de plantilla, que afectó a más de 4.000 trabajadores en siete filiales del gigante de las telecomunicaciones, ha tenido un coste estimado de 2.049 millones de euros, que se suman a los 2.269 millones en números rojos provocados por la salida del mercado latinoamericano.

Sin embargo, los resultados de Telefónica en España señalan un desempeño positivo con un aumento del 1,7% en ingresos hasta los 13.012 millones de euros, al mismo tiempo que el resultado bruto de explotación de la multinacional subió un 1,1% en el país hasta los 4.691 millones. Estos dos datos, sumados a una caja de 2.525 millones (2,3% más), suponen el mejor año desde 2008 para la empresa en España.

En el primer año de la compañía con Marc Murtra al frente, el beneficio neto de Telefónica ascienda a 2.122 millones si se excluye la región hispanoaméricana. La cifra supone una caída del 7,9% desde los 2.304 millones contabilizados durante el ejercicio anterior. Pese a ello, la ‘teleco’ registra un incremento del 1,5% en sus ingresos, logrando alcanzar los 35.120 millones de euros en el conjunto del año.

