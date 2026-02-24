El ERE y las ventas en América Latina cuestan 4.318 millones de euros en pérdidas a Telefónica

Telefónica perdió en 2025 4.318 millones de euros, tras un ejercicio marcado por la estrategia de desinversión en los países de América Latina y el impacto de planes de reestructuración como el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aplicado en España, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este último recorte de plantilla, que afectó a más de 4.000 trabajadores en siete filiales del gigante de las telecomunicaciones, ha tenido un coste estimado de 2.049 millones de euros, que se suman a los 2.269 millones en números rojos provocados por la salida del mercado latinoamericano.

Sin embargo, los resultados de Telefónica en España señalan un desempeño positivo con un aumento del 1,7% en ingresos hasta los 13.012 millones de euros, al mismo tiempo que el resultado bruto de explotación de la multinacional subió un 1,1% en el país hasta los 4.691 millones. Estos dos datos, sumados a una caja de 2.525 millones (2,3% más), suponen el mejor año desde 2008 para la empresa en España.

En el primer año de la compañía con Marc Murtra al frente, el beneficio neto de Telefónica ascienda a 2.122 millones si se excluye la región hispanoaméricana. La cifra supone una caída del 7,9% desde los 2.304 millones contabilizados durante el ejercicio anterior. Pese a ello, la ‘teleco’ registra un incremento del 1,5% en sus ingresos, logrando alcanzar los 35.120 millones de euros en el conjunto del año.

