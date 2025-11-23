España

Las claves del ERE de Telefónica: un despido colectivo que afecta a siete filiales para cumplir su plan de ahorro millonario

Los sindicatos estiman que el ajuste podría alcanzar entre 6.000 y 7.000 trabajadores, aunque aún no hay cifras oficiales

Guardar
Un semáforo en rojo frente
Un semáforo en rojo frente a la fachada de la sede de Telefónica en Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)

Telefónica afronta esta semana una de las negociaciones laborales más relevantes de los últimos años. La compañía detallará entre el lunes y el martes de la semana entrante el alcance del expediente de regulación de empleo (ERE) que prevé activar en siete de sus principales sociedades. Aunque aún no existen cifras oficiales, las estimaciones iniciales manejadas en el entorno sindical sitúan el volumen entre 6.000 y 7.000 empleados. La empresa se ha limitado a confirmar la activación del procedimiento y el calendario para comunicar los datos.

Telefónica informó el pasado 17 de noviembre o a UGT, CCOO y Sumados-Fetico que abrirá un ERE en Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+. En las tres primeras, incluidas en el Convenio de Empresas Vinculadas, se revelarán los datos este lunes. Las cuatro restantes conocerán la propuesta el martes.

Un ajuste que se incluye en su plan estratégico

El ERE se enmarca en el plan estratégico que Telefónica presentó el 4 de noviembre. El documento contempla un ahorro de costes que podría alcanzar los 3.000 millones de euros en 2030, 2.300 millones previstos para 2028. Cerca del 75% del ajuste corresponde a gastos operativos, donde se incluyen los gastos salariales, tal y como ha informado Europa Press.

Durante la presentación del plan, el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, explicó que estas previsiones integran todos los ahorros considerados “factibles” y que cualquier medida que afecte a personal se aplicará mediante diálogo con “los representantes de los trabajadores”.

El precedente del ERE de 2024 en Telefónica

Telefónica ejecutó su último ERE en enero de 2024, con la salida de 3.420 empleados frente a las 5.124 bajas inicialmente planteadas. El sistema fue de adscripción voluntaria y superó la demanda prevista, ya que se registraron 3.640 solicitudes para cubrir las 3.420 plazas.

El coste del despido ascendió a unos 1.300 millones de euros antes de impuestos y la media abonada por la compañía rondó los 380.000 euros por trabajador. A cambio, la empresa logró un ahorro estimado de 285 millones de euros anuales. Este modelo, aplicado en Telefónica de España, Móviles y Soluciones, es la principal referencia sindical para el proceso actual.

Telefónica comunica a los sindicatos su intención de activar un ERE en siete de sus principales filiales

La posición de los sindicatos y el Gobierno

Los sindicatos mayoritarios mantienen posiciones críticas ante el anuncio. UGT reclama que la empresa deje de recurrir a la reducción de plantilla como herramienta organizativa y exige que cualquier salida sea voluntaria. También defiende que la negociación debe cubrir a todas las sociedades sin acuerdos parciales y pide convenios colectivos con vigencia mínima hasta 2030 para garantizar estabilidad a la plantilla que permanezca en la empresa, algo que también reclaman desde CCOO.

Sumados-Fetico plantea que el ERE, si se ejecuta, debe ser “voluntario, universal y no discriminatorio”. La organización apuesta por condiciones económicas al menos equivalentes a las del ajuste de 2024 y considera que la compañía debe ofrecer garantías claras para el futuro profesional de quienes continúen.

Las tres organizaciones coinciden en que negociarán con voluntad de acuerdo, pero insisten en que cualquier medida debe garantizar derechos, estabilidad y homogeneidad en las condiciones laborales.

El Gobierno también ha dejado “muy clara” su posición. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, defendió ante los medios que “lo que ocurra tiene que ser siempre con acuerdo de los sindicatos”. El Ejecutivo mantiene un papel relevante en la compañía al poseer un 10% de su capital a través de la la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Un marco social recién firmado

El anuncio del ERE llega pocas semanas después del acuerdo entre Telefónica y los sindicatos para implantar el primer marco social común para toda la plantilla en España. Este pacto, alcanzado en octubre, busca unificar derechos y situar a las personas en el centro de la transformación interna.

Incluye líneas de actuación centradas en cohesión territorial, impacto de la inteligencia artificial en el empleo, atracción de talento, nuevas formas de trabajo y políticas de igualdad y diversidad.

Según Europa Press, los tiempos elegidos por Telefónica encajan con la intención de cerrar el contenido del ERE antes de que finalice el ejercicio fiscal o a comienzos de 2026, de modo que su impacto pueda gestionarse dentro del calendario contable previsto.

Temas Relacionados

TelefónicaEREDespidoDespido colectivoSindicatosUGTCCOOEmpresas EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La posición correcta para dormir según la ciencia: mejora el funcionamiento de tus órganos

Elegir sobre que lado dormir puede beneficiarte en una larga lista de aspectos

La posición correcta para dormir

Lucas González concede su primera entrevista tras la ruptura del dúo: “Hemos discutido, pero Andy y yo no hemos llegado nunca a las manos”

El cantante ha concedido unas palabras al programa ‘D Corazón’ de TVE en las que se sincera sobre el cariño que todavía el guarda a su excompañero

Lucas González concede su primera

La ortodoncista Almudena Herraiz explica qué pasa cuando se extrae un diente y no se sustituye: “El hueso se va atrofiando”

No reemplazar una pieza perdida puede causar que las adyacentes se desvíen y alteren la mordida

La ortodoncista Almudena Herraiz explica

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Sorteo 3 de la Triplex

Awad Talodi, de 67 años, de estar detenido ilegalmente por la policía secreta sudanesa a estar en las listas de las elecciones extremeñas: “No podía ayudar a bombardear a mi gente”

Talodi creó varios proyectos comunitarios para concienciar a sus vecinos de Nuba, pero acabaron arrestándole en 2011 antes de volver a España de nuevo

Awad Talodi, de 67 años,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid niega

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a un venezolano por origen sefardí por basar su petición en sus apellidos y documentos no oficiales

Pedro Sánchez mantiene su versión sobre García Ortiz: “Creo en la inocencia del fiscal general”

La Justicia confirma que no hubo despido en la negativa de El Corte Inglés a reincorporar a una trabajadora en excedencia

Moreno Bonilla se queda sin su Día de la Bandera: no encuentra empresa que por 4.600 euros le organice los fastos de la segunda fecha más importante de Andalucía

Lo que España se juega en Extremadura: PP, PSOE y Vox empiezan a pintar el nuevo mapa en la última batalla política del año

ECONOMÍA

Sorteo 3 de la Triplex

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la luz en España 24 de noviembre: a esta hora la tarifa será de 3 euros

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 23 noviembre

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Iberia denuncia ante las autoridades el robo de datos personales de sus clientes a través de un ciberataque

DEPORTES

España - Italia, en directo:

España - Italia, en directo: Berrettini se lleva el primer partido de la final de la Copa Davis

Isi Palazón, jugador del Rayo, sobre los hábitos alimenticios que tenía cuando empezó: “Cenaba un bocadillo de jamón york con mayonesa y tinto de verano”

Florentino Pérez, sobre el ‘caso Negreira’ y el Barcelona: “No es normal que hayan pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones durante 17 años”

Unión FC, el equipo gestionado por deportistas de élite: “Nos permite seguir vinculados a la competición desde otras áreas tras retirarnos”

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad