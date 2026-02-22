La princesa Marta Luisa de Noruega visita Cádiz por sorpresa: acompaña a su hija Emma a un torneo hípico en Vejer de la Frontera

Marta Luisa de Noruega y su hija Emma (INSTAGRAM).

En medio de la tormenta mediática que rodea actualmente a la monarquía noruega, Marta Luisa de Noruega ha optado por poner el foco en lo verdaderamente importante: su familia. La hija de los reyes Harald V de Noruega y Sonia de Noruega ha viajado discretamente a España para acompañar a su hija menor, Emma Tallulah Behn, en una de las citas más importantes de su calendario deportivo.

Según ha informado ¡Hola!, el escenario elegido ha sido la Dehesa de Montenmedio, en Vejer de la Frontera (Cádiz), donde se celebra el prestigioso Andalucía Sunshine Tour, una de las grandes referencias de la hípica europea durante el invierno. Allí, entre algunos de los mejores jinetes y amazonas del circuito internacional, la joven noruega, de 17 años, volvió a subirse al caballo para competir en pruebas de salto de obstáculos, confirmando su progresión en este exigente deporte.

No es la primera vez que Emma pisa la arena gaditana. Ya lo hizo en 2024, cuando participó con tres caballos —Perla, Fetoucha y Power Girl—, dejando buenas sensaciones y captando la atención tanto por su estilo como por su presencia. Entonces ya competía en alturas de hasta 130 centímetros y lo hacía, además, luciendo diseños de Tommy Hilfiger.

Las hijas de Marta Luisa de Noruega: Emma, Leah y Maud (INSTAGRAM).

Sin embargo, en esta ocasión ha habido una ausencia significativa: su inseparable yegua Fetoucha. La joven decidió venderla en noviembre de 2024 a Estados Unidos, un momento especialmente emotivo que compartió en redes sociales con palabras que reflejaban el profundo vínculo que las unía: “Adiós a mi mejor amiga… Te echaré de menos todos los días. Siempre me hacías sonreír… Nunca podría haber deseado un caballo mejor”. Aquella despedida marcó un antes y un después en su trayectoria, ya que no se trataba solo de una compañera de competición, sino de un apoyo clave en su evolución como amazona.

Aun así, Emma ha continuado adelante con determinación, acompañada de su entorno más cercano. Entre ellos, su madre, que no ha dudado en desplazarse para apoyarla, manteniendo un perfil bajo y alejándose del foco mediático. No es un gesto aislado: Marta Luisa siempre ha mostrado una implicación constante en la vida de sus hijas, también en su faceta deportiva. De hecho, la hípica fue una de sus grandes aficiones en su juventud, algo que ahora parece haber heredado su hija.

La presencia de Emma en Cádiz tiene, además, un componente emocional difícil de ignorar. Su padre, el escritor Ari Behn, fallecido en 2019, mantenía una relación muy especial con esta tierra. Tras su separación de la princesa, encontró en Andalucía, especialmente en Jerez de la Frontera, un refugio personal. Allí era habitual verle montar a caballo y compartir su pasión por el mundo ecuestre, una afición que también dejó huella en sus hijas.

Norway's Princess Martha Louise and her daughters Emma Tallulah Behn, Leah Isadora Behn and Maud Angelica Behn place flowers on the casket of the Princess' ex-husband Ari Behn, in Oslo Cathedral, Norway January 3, 2020. NTB Scanpix/Hakon Mosvold Larsen via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY.

La casa real noruega en jaque

Todo ello ocurre en un momento especialmente delicado para la familia real noruega. La figura de Mette-Marit de Noruega se encuentra en su punto más crítico tras conocerse que su relación con Jeffrey Epstein era mucho más cercana de lo que se pensaba. Y, además, su hijo mayor, Marius Borg Høiby, se enfrenta a un proceso judicial con múltiples acusaciones de violación y posesión de drogas.

A su vez, hace unos días fallecía Veruschka Urquhart, madre de Durek Verrett, actual esposo de Marta Luisa. De esta manera, para la princesa esta escapada a Andalucía supone un paréntesis en el estrés que acompañan estas últimas semanas. Unos días de desconexión junto a su hija en un enclave muy especial para ellas.