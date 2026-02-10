Muere la suegra de Marta Luisa de Noruega y madre de Durek Verrett a los 82 años: su polémica última voluntad

La princesa de Noruega y el estadounidense Durek Verrett

La princesa Marta Luisa de Noruega y su marido, el chamán Durek Verrett, se encuentran haciendo frente a la pérdida de Veruschka Urquhart, madre del autoproclamado chamán y suegra de la hija de Harald de Noruega. De acuerdo con la información publicada por el medio noruego Se Og Hør, Urquhart murió a los 82 años.

Su fallecimiento ha vuelto a poner en el centro de los focos la compleja relación familiar que madre e hijo mantenían. La relación entre Veruschka Urquhart y Durek Verrett llevaba tiempo marcada por la distancia y el desencanto. Tal y como recoge el citado medio, Urquhart llegó a denunciar públicamente que su hijo le había “comido la cabeza” a la princesa Marta Luisa. Estas declaraciones, realizadas en un contexto de creciente tensión mediática en torno a la pareja, evidenciaron la fractura definitiva entre madre e hijo y provocaron una reacción inmediata del entorno legal de los entonces prometidos.

La princesa noruega Martha Louise (izq.) y Durek Verrett (EFE/EPA/HEIKO JUNGE NORWAY OUT)

Uno de los aspectos más llamativos tras el fallecimiento de Urquhart ha sido su última voluntad. Según la información publicada, la mujer deseaba que sus cenizas fueran esparcidas en las aguas de Oslo, una práctica que, sin embargo, es ilegal según la legislación noruega vigente. Este detalle añade un nuevo elemento simbólico a la historia de una mujer profundamente ligada emocionalmente a Noruega, pese a no haber nacido en el país escandinavo.

La distanciada relación con su hijo

Veruschka Urquhart tenía orígenes noruegos, aunque nació en Nueva York después de que sus padres emigraran a Estados Unidos cuando apenas tenían 14 años. A lo largo de su vida, mantuvo un fuerte vínculo con la cultura y la espiritualidad nórdicas. De hecho, uno de sus grandes deseos era viajar a Noruega y, según personas de su entorno, soñaba con poder saludar personalmente a los reyes. Sin embargo, ese anhelo nunca llegó a materializarse.

De acuerdo con Se Og Hør, la propia Urquhart lamentaba profundamente la falta de contacto con su hijo, con quien ya no compartía ni visión vital ni estilo de vida. “Ella había trabajado como guía espiritual desde su juventud y estaba orgullosa de que Durek siguiera sus pasos. Sin embargo, poco a poco sintió que él intentaba convertirse más en un líder espiritual que en un guía”, asegura una persona cercana a ella en el medio noruego citado anteriormente. Esta diferencia de enfoques en torno a la espiritualidad habría sido uno de los principales puntos de fricción entre ambos.

No siempre fue así. Antes de que la relación se rompiera por completo, Durek Verrett dedicaba a su madre palabras de afecto y admiración, especialmente a través de las redes sociales. En su libro El viaje del chamán, el ahora esposo de Marta Luisa de Noruega llegó a describir a Veruschka Urquhart como “una poderosa vidente y una fuente de sabiduría”. En la misma obra, añadía: “Siento un respeto y una gratitud increíble hacia mi madre por darme la vida y por enseñarme a ser recto y cariñoso en todas las situaciones”. Estas declaraciones reflejan una etapa anterior marcada por el reconocimiento y la cercanía emocional.

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett en 'Realeza rebelde: Una insólita historia de amor'. (Netflix)

El punto de no retorno en la relación se produjo poco antes de la boda de la princesa Marta Luisa con el conocido como chamán de las estrellas. En ese momento, Veruschka Urquhart arremetió públicamente contra su hijo y le acusó de ser “peligroso”. Estas palabras generaron una fuerte polémica y llevaron a los abogados de la pareja real a intervenir directamente. Según se informó entonces, los representantes legales enviaron una carta a la madre de Verrett exigiendo una retractación y advirtiendo que, de no producirse, se emprenderían acciones legales.