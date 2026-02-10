España

Muere la suegra de Marta Luisa de Noruega y madre de Durek Verrett a los 82 años: su polémica última voluntad

Veruschka Urquhart mantenía una relación materno-filial marcada por la distancia con el autoproclamado chamán

Guardar
La princesa de Noruega y
La princesa de Noruega y el estadounidense Durek Verrett

La princesa Marta Luisa de Noruega y su marido, el chamán Durek Verrett, se encuentran haciendo frente a la pérdida de Veruschka Urquhart, madre del autoproclamado chamán y suegra de la hija de Harald de Noruega. De acuerdo con la información publicada por el medio noruego Se Og Hør, Urquhart murió a los 82 años.

Su fallecimiento ha vuelto a poner en el centro de los focos la compleja relación familiar que madre e hijo mantenían. La relación entre Veruschka Urquhart y Durek Verrett llevaba tiempo marcada por la distancia y el desencanto. Tal y como recoge el citado medio, Urquhart llegó a denunciar públicamente que su hijo le había “comido la cabeza” a la princesa Marta Luisa. Estas declaraciones, realizadas en un contexto de creciente tensión mediática en torno a la pareja, evidenciaron la fractura definitiva entre madre e hijo y provocaron una reacción inmediata del entorno legal de los entonces prometidos.

La princesa noruega Martha Louise
La princesa noruega Martha Louise (izq.) y Durek Verrett (EFE/EPA/HEIKO JUNGE NORWAY OUT)

Uno de los aspectos más llamativos tras el fallecimiento de Urquhart ha sido su última voluntad. Según la información publicada, la mujer deseaba que sus cenizas fueran esparcidas en las aguas de Oslo, una práctica que, sin embargo, es ilegal según la legislación noruega vigente. Este detalle añade un nuevo elemento simbólico a la historia de una mujer profundamente ligada emocionalmente a Noruega, pese a no haber nacido en el país escandinavo.

La distanciada relación con su hijo

Veruschka Urquhart tenía orígenes noruegos, aunque nació en Nueva York después de que sus padres emigraran a Estados Unidos cuando apenas tenían 14 años. A lo largo de su vida, mantuvo un fuerte vínculo con la cultura y la espiritualidad nórdicas. De hecho, uno de sus grandes deseos era viajar a Noruega y, según personas de su entorno, soñaba con poder saludar personalmente a los reyes. Sin embargo, ese anhelo nunca llegó a materializarse.

De acuerdo con Se Og Hør, la propia Urquhart lamentaba profundamente la falta de contacto con su hijo, con quien ya no compartía ni visión vital ni estilo de vida. “Ella había trabajado como guía espiritual desde su juventud y estaba orgullosa de que Durek siguiera sus pasos. Sin embargo, poco a poco sintió que él intentaba convertirse más en un líder espiritual que en un guía”, asegura una persona cercana a ella en el medio noruego citado anteriormente. Esta diferencia de enfoques en torno a la espiritualidad habría sido uno de los principales puntos de fricción entre ambos.

No siempre fue así. Antes de que la relación se rompiera por completo, Durek Verrett dedicaba a su madre palabras de afecto y admiración, especialmente a través de las redes sociales. En su libro El viaje del chamán, el ahora esposo de Marta Luisa de Noruega llegó a describir a Veruschka Urquhart como “una poderosa vidente y una fuente de sabiduría”. En la misma obra, añadía: “Siento un respeto y una gratitud increíble hacia mi madre por darme la vida y por enseñarme a ser recto y cariñoso en todas las situaciones”. Estas declaraciones reflejan una etapa anterior marcada por el reconocimiento y la cercanía emocional.

Marta Luisa de Noruega y
Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett en 'Realeza rebelde: Una insólita historia de amor'. (Netflix)

El punto de no retorno en la relación se produjo poco antes de la boda de la princesa Marta Luisa con el conocido como chamán de las estrellas. En ese momento, Veruschka Urquhart arremetió públicamente contra su hijo y le acusó de ser “peligroso”. Estas palabras generaron una fuerte polémica y llevaron a los abogados de la pareja real a intervenir directamente. Según se informó entonces, los representantes legales enviaron una carta a la madre de Verrett exigiendo una retractación y advirtiendo que, de no producirse, se emprenderían acciones legales.

Temas Relacionados

Princesa Marta Luisa de NoruegaMarta Luisa de NoruegaCasas RealesCasa Real NoruegaRealezaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo: “Las redes sociales tienen un impacto mucho mayor en la autoestima y la salud mental de los adolescentes”

El experto ha defendido la medida del Gobierno de España de prohibir el acceso a plataformas digitales a los menores de 16 años

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo: “Las redes

Alexandre Olmos, doctor: Estas son las cuatro analíticas que debes hacerte si tienes más de 35 años”

Controlar estos niveles facilita el diagnóstico temprano de déficits vinculados a problemas inmunológicos, cansancio persistente o alteraciones neurológicas

Alexandre Olmos, doctor: Estas son

IU, Sumar, Más Madrid y Comunes anuncian una nueva coalición para las próximas elecciones generales

El proyecto será presentado el 21 de febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid

IU, Sumar, Más Madrid y

Beber dos tazas de café al día puede reducir el riesgo de Alzheimer, pero tienen que cumplir con un requisito

Los investigadores advierten que “el tamaño del efecto es pequeño”, aunque contribuye a ralentizar la demencia

Beber dos tazas de café

Silvia Severino, psicóloga: “No te lo tomes personal, el comportamiento de los demás solo les define a ellos”

En ocasiones, las personas se responsabilizan de la actitud de los demás, lo que puede generar bucles de pensamiento

Silvia Severino, psicóloga: “No te
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

IU, Sumar, Más Madrid y

IU, Sumar, Más Madrid y Comunes anuncian una nueva coalición para las próximas elecciones generales

El Comandante Supremo de la OTAN en Europa confirma la preparación de ‘Arctic Sentry’: la misión militar en el Ártico por la presencia de China y Rusia

Polémica por la puesta en libertad de los presuntos agresores de policías nacionales en Avilés: JUPOL apuntó a una decisión judicial, pero el TSJ lo niega

El caso Errejón, a un paso de que comience el juicio oral: la Fiscalía duda si hubo abuso sexual y Elisa Mouiliaá vuelve a la carga

Cuenca niega haber dado órdenes a Pradas durante la DANA, pero le envió un mensaje diciéndole “Salo, de confinar nada”

ECONOMÍA

El precio de la gasolina

El precio de la gasolina este 10 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Juanma Lorente, abogado: “Estáis todos equivocados con los descansos y los festivos”

Sebastián Ramírez, abogado: “Ten cuidado si vas a presentar la baja voluntaria. Hay mucha gente que no conoce estas dos cosas y comete un gran error”

Tener trabajadores extranjeros beneficia a España: los inmigrantes abren la puerta a empleos mejor pagados para los españoles

Las claves del acuerdo que consigue desconvocar la huelga de trenes: 3.600 nuevas contrataciones y aumento del gasto en mantenimiento hasta los 1.179 millones de euros para 2030

DEPORTES

Daniel Milagros, un pionero del

Daniel Milagros, un pionero del patinaje de velocidad en España en los Juegos Olímpicos de Invierno: “En el hielo pueden pasar mil cosas”

Vietnam está construyendo el estadio más grande del mundo: 135.000 espectadores y estará listo para 2028

Un árbitro asturiano es detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta a la que engañó haciéndose pasar por policía

Las palabras de Joan Laporta tras dimitir como presidente del FC Barcelona: “Me voy con ganas de volver a veros”

Rafa Yuste, el nuevo presidente interino del FC Barcelona: así es el amigo fiel de Laporta en el colegio