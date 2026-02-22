España

Dónde está Sarah Ferguson: la exmujer del expríncipe Andrés se oculta en una clínica de bienestar suiza con tratamientos de más de 150.000 euros

La exduquesa de York ha decidido alejarse del escándalo en el que también está implicada en una clínica en Suiza

Sarah Ferguson en Suiza (INFOBAE).
El pasado jueves 19 de febrero ocurrió un hecho histórico que ha marcado un antes y un después en la casa real británica. El expríncipe Andrés, hermano de Carlos III e hijo de Isabel II, fue detenido en su hogar por un supuesto delito de mala conducta en el ejercicio de funciones públicas y revelación de secretos de la Corona. Una información que se ha conocido en los últimos días durante la investigación de su relación con el pedófilo Jeffrey Epstein.

El exduque de York lleva varios meses bajo el ojo público por el constante goteo de imágenes que lo relacionan aún más con Epstein. No obstante, se trata de una historia que lleva varios años protagonizando, ya que en 2019 ya tuvo que afrontar el pago a una de las víctimas, Virginia Giuffre, para no ir a juicio por violación. Junto a él en los archivos, también se encuentra su exmujer Sarah Ferguson, y ahora la sociedad británica se pregunta: ¿dónde se esconde la excuñada de Carlos III mientras investigan al expríncipe?

La exduquesa de York, de 66 años, lleva semanas manteniendo un perfil extremadamente bajo en medio del escándalo. Su última aparición conocida se remonta al bautizo de su nieta, celebrado en diciembre en el Palacio de St. James. Desde entonces, silencio absoluto. Ni actos oficiales, ni imágenes, ni declaraciones. Un vacío que ha alimentado todo tipo de especulaciones sobre su paradero y su estado.

Según la prensa británica, entre ellos el diario The Sun, la exduquesa abandonó discretamente el Reino Unido poco después de Navidad. Su destino inicial habría sido Zúrich, donde se habría refugiado en una exclusiva clínica especializada en bienestar y salud mental. Se trata de un centro de alto nivel que ofrece programas personalizados para tratar ansiedad, estrés o traumas, con equipos médicos multidisciplinares y servicios de lujo. Según Informalia, la estancia en este lugar no se encuentra al alcance de todos los públicos, ya que un programa intensivo de tres días allí ronda los 150.000 euros y una residencia de un mes superaría los 350.000 euros.

El exduque de York, el príncipe Andrés, enfrenta a la justicia tras ser arrestado. La operación se produce después de la publicación de documentos que lo vinculan con la red de Jeffrey Epstein y sugieren que pudo compartir información sensible del gobierno británico.

Una experiencia ‘traumática’

No sería la primera vez que Ferguson recurre a este tipo de retiros. En el pasado, ella misma ha hablado abiertamente de sus problemas emocionales y de cómo este tipo de tratamientos le han ayudado a gestionar situaciones complejas como su cáncer. En esta ocasión, su entorno asegura que se encontraba “profundamente afectada” tras la publicación de los correos electrónicos que evidencian su relación cordial con Epstein, incluso después de la condena del financiero por delitos sexuales.

Algunos de esos mensajes han generado especial controversia. En ellos, Ferguson solicitaba asesoramiento para proyectos empresariales y mantenía un tono cercano con el magnate, lo que ha reavivado las críticas sobre su criterio y sus vínculos. Aunque no existe ninguna acusación directa contra ella, su inclusión en estos documentos ha sido suficiente para volver a situarla en una posición bastante incómoda. “Sarah Ferguson está inextricablemente ligada a este drama. Ella también debería ser interrogada sobre su relación y amistad con Epstein", ha afirmado Paul Burrell, el exmayordomo de Carlos III y Diana de Gales, a El Español.

Sarah Ferguson, entonces duquesa de
De Suiza a Oriente Próximo

Tras su paso por Suiza, el rastro de Ferguson se vuelve difuso. Algunas informaciones la sitúan en los Alpes franceses, disfrutando de unos días con amigos, mientras que otras apuntan a que habría viajado a Oriente Próximo, concretamente a los Emiratos Árabes Unidos. Un país que no es ajeno para ella, ya que ha pasado largas temporadas allí y mantiene contactos profesionales.

También se ha mencionado una posible estancia en Doha, donde reside temporalmente una de sus hijas, lo que refuerza la idea de que la exduquesa estaría moviéndose entre distintos destinos, evitando permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar. Esta especie de vida itinerante responde, según algunas fuentes, a su intención de mantenerse alejada del foco mediático mientras decide sus próximos pasos.

En paralelo, Ferguson estaría valorando su regreso al Reino Unido, aunque no de cualquier manera. Su entorno apunta a que estaría trabajando en una estrategia para reconstruir su imagen pública, lo que podría implicar marcar distancias claras con su exmarido y redefinir su papel dentro del entorno real.

El príncipe Andrés de Gran
