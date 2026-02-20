España

La Audiencia de Madrid revierte una sentencia previa y concede la nacionalidad española a una colombiana descendiente de sefardíes: la documentación era válida

El tribunal reconoce que “es posible concluir que desciende de judeoconversos de origen sefardí”

Guardar
Los casos de personas descendientes
Los casos de personas descendientes de sefardíes expulsados de España que reclaman la nacionalidad española son habituales. (Montaje Infobae)

La Audiencia Provincial de Madrid ha concedido finalmente la nacionalidad española a una ciudadana colombiana, tras dos años de litigio y un fallo anterior en contra. La nueva resolución revierte la decisión anterior de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en un caso que sienta precedente en procesos de reconocimiento para descendientes sefardíes.

La jueza de primera instancia había negado la solicitud presentada por la mujer, argumentando que los certificados y pruebas entregados no cumplían con los requisitos para acreditar que era descendiente de judíos sefardíes originarios de España. La decisión se apoyaba en una interpretación restrictiva de la Ley 12/2015, aprobada para facilitar la nacionalidad a los descendientes de judíos expulsados de la península hace siglos.

La mujer apeló el fallo. Alegó que había presentado toda la documentación exigida y que su caso cumplía con la ley. Pidió revertir la sentencia, reconocer el valor de las pruebas y ordenar el reconocimiento formal de su nacionalidad española. La Abogacía del Estado, en representación de la Dirección General, y también el Ministerio Fiscal, se opusieron a la apelación. Ambos sostuvieron que seguían sin estar probados, con suficiente rigor, los vínculos entre la solicitante y la comunidad sefardí.

La mujer gana el juicio

Según consta en la sentencia, la Abogacía del Estado insistió en que los certificados aportados no eran suficientes. La clave era la falta de aval por parte de la Federación de Comunidades Judías de España, que mantiene un estatus singular en el proceso. También objetó la relevancia de informes genealógicos sin respaldo de una entidad oficialmente reconocida en España.

Pero la Sección Vigesimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid, con voto mayoritario, mantuvo una evaluación opuesta. La sentencia citó fallos recientes del Tribunal Supremo, que reiteran que no es obligatorio aportar el listado completo de certificaciones mencionadas en la Ley 12/2015. Bastará una combinación razonable de pruebas, “valoradas en su conjunto”, para acreditar el linaje sefardí.

Nacionalidad española por descendencia: requisitos necesarios para conseguirla.

En palabras del fallo, “el legislador no ha querido establecer un rigor formal estricto para probar la condición de sefardí originario de España, dado que los hechos causales se remontan a más de quinientos años”. El tribunal remarcó el peso del informe genealógico presentado por la solicitante y la validez del certificado expedido por la Comunidad Shomer Yisrael. Así, el tribunal reconoció explícitamente que “por la genealogía familiar y el origen sefardí de los antepasados directos de Florencia, es posible concluir que desciende de judeoconversos de origen sefardí”. Este dato, contenido en el informe de la Academia Colombiana de Genealogía, fue considerado suficiente.

Especial vinculación con España: el segundo requisito

La ley demanda no sólo demostrar el origen sefardí, sino también una “especial vinculación con España”. En este caso, la mujer presentó dos elementos probatorios principales: un certificado del Instituto Cervantes que acreditó haber aprobado el examen de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE); y aportaciones económicas a la entidad Moisés de León y un certificado de la Cámara de Comercio Hispano-Colombiana, que prueba colaboración económica con actividades culturales en línea con lo exigido en la Ley 12/2015.

Según la sentencia, ambos documentos encajan en los incisos previstos por la norma. El apoyo a organizaciones para la preservación de cultura sefardí, sumado al examen oficial superado, completa la acreditación del requisito de especial vínculo con el país.

Temas Relacionados

Sentencias EspañaTribunalesJusticiaNacionalidad españolaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Así fueron las 11 horas del expríncipe Andrés en la comisaría “como un delincuente común”: una llamada, muestras de saliva y un retrato policial

El hermano de Carlos III fue arrestado este jueves, 19 de febrero, tras conocerse su vinculación con el caso Epstein

Así fueron las 11 horas

El abogado de la denunciante del DAO de la Policía señala otros posibles casos de “conductas inapropiadas” en la cúpula del cuerpo

Estas mujeres solicitan apoyo legal para presentar denuncias formales si disponen de pruebas

El abogado de la denunciante

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de

El Tribunal Constitucional rechaza de forma unánime la petición del padre de Noelia para frenar su eutanasia

Esta resolución ratifica el largo camino judicial que ha dado validez a la solicitud de muerte asistida presentada presentada por la joven hace casi dos años. Abogados Cristianos, representación del padre, ha anunciado que llevará el caso al Tribunal Europeo de DDHH

El Tribunal Constitucional rechaza de

Un padre reclama dejar de pagar la pensión de alimentos de su hija porque ella no le habla: los jueces dicen que no es motivo suficiente

Para poder interrumpir la cuota alimentaria bajo este argumento, la falta de relación debe ser “manifiesta, continuada y principalmente atribuible al hijo”

Un padre reclama dejar de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El abogado Piedrafita señala otros

El abogado Piedrafita señala otros posibles casos de “conductas inapropiadas” en la cúpula de la Policía Nacional

España pedirá a la Unión Europea que levante sanciones a Delcy Rodríguez tras la amnistía a presos políticos en Venezuela

Gerardo Pisarello se impone a Bob Pop en las primarias de BComú y será el candidato a la alcaldía de Barcelona junto a Carol Recio

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija por falta de relación y la Justicia lo rechaza: faltar a una sesión de mediación no la responsabiliza del distanciamiento

La Audiencia de Sevilla reduce a 300 euros la pensión alimentaria de una madre a su hija adulta tras constatar la ruptura del vínculo y un cambio de domicilio

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 20 de febrero

La fiebre por la vivienda resiste, pero nuevas subidas de precio y de las hipotecas fijas enfriará el impulso comprador este año

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”