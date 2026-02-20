José Elías cuadruplica su sueldo en Ezentis en 2025 mientras esa empresa duplica sus pérdidas: ganó 90.000 euros por su labor como presidente no ejecutivo

José Elías en el podcast 'Búscate la vida' de Eric Ponce. (Montaje Infobae con imágenes de @blvpodcast / Youtube)

José Elías es uno de los empresarios más famosos de España. No tanto por sus empresas —la más ‘famosa’ es Audax Renovables, pero no puede decirse que sea popular entre los españoles de a pie—, como por su intensa actividad en redes sociales, podcasts y programas de televisión, en donde todas las semanas opina sobre emprendedurismo, economía y actualidad y, a la manera de cualquier tertuliano, ofrece sus consejos para arreglar el mundo.

Mientras tanto, mantiene una intensa actividad en sus empresas, sus start-ups y otros grupos en los que colabora. Como Ezentis, un grupo empresarial español que “centra su negocio en la última milla, aquella que llega a los hogares mediante servicios de telecomunicaciones” —según describe la propia compañía—, y que acaba de publicar sus resultados de 2025. Elías es su principal accionista y presidente no ejecutivo.

En ellos, como ha recogido Europa Press este viernes, se refleja que José Elías percibió el año pasado una remuneración total de 90.000 euros, una cifra que representa un incremento superior al 350% respecto al año anterior.

La estructura de gobierno de Ezentis consta de cinco miembros, entre los que figuran el propio presidente no ejecutivo; la consejera delegada y ejecutiva, Anabel López Porta; y tres consejeros independientes: Ana María Sánchez Tejeda, Ramiro Martínez-Pardo del Valle y Juan Antonio Alcaraz García. En el caso de Anabel López Porta, la consejera delegada, la retribución total percibida ascendió a 200.000 euros durante 2025, lo que supone más del doble que el ejercicio anterior, con un aumento del 110,5%. El informe de remuneraciones sitúa la asignación total del consejo de administración en 478.000 euros para dicho ejercicio, mientras que el salario medio de la plantilla ha sido de 38.000 euros, un 11,8% más que en el año previo.

Crecen los ingresos, pero también las pérdidas

Según ha hecho público el propio grupo tecnológico en una comunicación dirigida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Ezentis ha cerrado 2025 con unas pérdidas atribuidas de 3,2 millones de euros, prácticamente el doble respecto al resultado negativo de 1,67 millones registrado en 2024. No obstante, Ezentis ha señalado que su cifra de negocio ha experimentado un crecimiento notable, pues los ingresos se han duplicado y han alcanzado 34,4 millones de euros, lo que equivale a un avance del 146% respecto al ejercicio precedente.

En cuanto al resultado bruto de explotación (Ebitda), la compañía ha conseguido revertir las pérdidas del anterior ejercicio y ha cerrado 2025 con un Ebitda positivo de 1 millón de euros frente al resultado negativo de 1,9 millones del año anterior. Desde Ezentis se ha subrayado que esta evolución responde a una mejora operativa y a la puesta en marcha de medidas orientadas a la eficiencia, el control y la optimización de los gastos.

Precisamente, fruto de las operaciones de adquisiciones y de la reestructuración financiera, el patrimonio neto de Ezentis a finales de 2025 ha alcanzado 5,4 millones de euros, frente a los -3,6 millones del año anterior.

