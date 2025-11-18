España

José Elías, empresario: “Montar un supermercado La Sirena cuesta 300.000 euros y solo me deja 30.000 euros de beneficio al año”

En su última publicación en la red social X, Elías explica cuál es el proceso por el cual le sale rentable el negocio de los congelados

José Elías (Canal de YouTube @B3tter)

El empresario José Elías ha desvelado en la red social X (antes Twitter) los entresijos económicos de su cadena de congelados La Sirena, arrojando luz sobre los costes, riesgos y márgenes reales de un sector que, a menudo, se percibe como altamente rentable. “Montar un supermercado La Sirena cuesta 300.000 euros. Y solo me deja 30.000 euros de beneficio al año”, ha afirmado Elías en declaraciones recogidas por diario AS. A partir de aquí, el empresario ha planteado de forma directa la pregunta clave: “Si tú tuvieras 300.000 euros ahorrados, ¿los invertirías en un negocio que gana 30.000 euros al año?”.

La experiencia de Elías no se limita a la gestión desde el despacho. Hace un año, el empresario viajó más allá del Círculo Polar Ártico para pescar bacalao junto al equipo de La Sirena, con temperaturas de dos grados bajo cero, conociendo de primera mano el proceso completo, desde la captura hasta la distribución. Esta vivencia le ha permitido, según sus propias palabras, obtener “información de primera mano para tener datos, sensaciones, testimonios no solo de sus trabajadores sino también de sus colaboradores”.

En su exposición pública en redes sociales, Elías ha detallado los elementos que componen la ecuación de cada nuevo supermercado: “Invierto 300.000 euros; contrato a cuatro personas; sé que una de cada diez tiendas acabará cerrando; y que, de media, el 7% de los empleados estará de baja (y seguiré pagando sus sueldos)”, explica el empresario. Pese a que sus palabras, Elías afirma que “muchos entienden el riesgo”, pese a que lo explique de esta manera. Esta realidad, según ha reconocido, suele sorprender a quienes desconocen la operativa interna del sector.

El alcance de la inversión y la gestión diaria

La magnitud del negocio se multiplica cuando se observa el conjunto de la cadena. “300.000 euros por 300 supermercados son 9 millones de euros”, calcula el empresario en su última publicación de X. Es en ese momento, cuando Elías reconoce que suelen preguntarle “¿para qué necesitas ganar tanto dinero?“. Su respuesta es sencilla: “Para poder asumir 300 inversiones de 300.000 euros, gestionar 1.200 personas y resolver 300 problemas distintos cada día”.

Detrás de cada euro de beneficio, el empresario sentencia que “hay riesgo, estrés y decisiones difíciles”, ha subrayado en su intervención, poniendo el foco en la complejidad de la gestión y la responsabilidad que implica mantener una red de casi 300 puntos de venta repartidos por toda España.

El empresario ha querido matizar la percepción social sobre los beneficios empresariales: “Cuando alguien dice que los empresarios ganamos demasiado, yo pienso que no tienen ni idea de lo que cuesta mantener todo esto en pie”. Detrás de los números, ha recordado, hay “1.200 familias”, así como 300 localidades que cuentan con un punto de venta de comida congelada que abarca desde carne y pescado hasta platos preparados y precocinados.

La vida personal de José Elías, el multimillonario que superó la ruina: “Un poco rojillo”, su joven novia venezolana y sus dos identidades.

Diversificación y visión empresarial

Aunque La Sirena no es el único negocio de Elías, sí representa uno de los pilares que le permite diversificar e incrementar sus inversiones en otros sectores. El propio empresario ha relatado recientemente cómo gestiona sus recursos y qué estrategias sigue para ampliar su presencia en diferentes empresas, según ha detallado en diario AS.

