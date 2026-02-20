Esto es lo que cuesta comprar una casa en la nieve: el precio de la vivienda en las zonas de esquí de España

Impresionante foto del paisaje urbano con el fondo de las montañas nevadas. (Freepik)

Despertarse cada mañana ante la silueta de montañas nevadas y dejarse envolver por el aire puro de la sierra es una posibilidad que, para muchos (con dinero), se ha convertido en alternativa real de vida. Sin embargo, el acceso a la vivienda en estos enclaves alpinos implica afrontar precios que difieren notablemente según la zona, el tamaño y el estado del inmueble. Idealista ha analizado en profundidad el coste de comprar o alquilar casa en los principales pueblos de montaña de España y Andorra, evidenciando la amplia horquilla de precios existentes y la influencia de factores como la demanda turística o los servicios disponibles.

Sierra Nevada, ubicada a tan solo veinte minutos de Granada y a una hora de la costa por autovía, ha reforzado su atractivo precisamente gracias a esta accesibilidad, combinada con su condición de Parque Nacional y Reserva de la Biosfera. Este entorno, que destaca por sus numerosas horas de sol y la posibilidad de disfrutar de naturaleza intacta durante todo el año, ofrece una vida tranquila alejada del bullicio urbano. Según datos de la plataforma, el precio medio de venta en Sierra Nevada alcanza los 3.467 euros por metro cuadrado, mientras que el alquiler se sitúa en 26,34 euros por metro cuadrado. La zona permite tanto la compra de residencias principales o segundas viviendas como el alquiler temporal, con alojamientos también disponibles para escapadas cortas.

Coste de vida en las principales estaciones de montaña

Baqueira Beret se ubica en pleno Valle de Arán, en el Pirineo catalán. Sus pistas de esquí y su infraestructura de primer nivel han posicionado la zona como uno de los destinos más exclusivos para los aficionados a los deportes de invierno y turistas internacionales. Aquí, el precio de la vivienda es incluso superior al de Sierra Nevada: Idealista señala que el precio medio para la compra se sitúa en 3.977 euros por metro cuadrado, mientras que quienes optan por el alquiler deben afrontar en torno a 43,86 euros por metro cuadrado. Más allá de la temporada de esquí, la región convoca durante todo el año a quienes buscan paisajes de montaña, rutas en bicicleta o disfrutar de la cultura local en pueblos como Vielha, Arties o Salardú.

El Balneario de Panticosa en Pico Tablato (Clima y nieve pirineos)

El Pirineo aragonés, concretamente la zona de Formigal-Panticosa (Huesca), constituye otra referencia para los entusiastas de la alta montaña. Formigal resulta ideal para esquiadores experimentados, mientras que Panticosa se perfila como una opción orientada a familias y principiantes. Pueblos como Sallent de Gállego, Lanuza o Biescas mantienen la tradicional arquitectura de madera y un ambiente de autenticidad pirenaica. En Formigal, la compra de vivienda ha alcanzado en estos momentos los 4.828 euros por metro cuadrado, siendo este el precio medio más alto del listado analizado por idealista. La oferta de alquiler, por su parte, se sitúa en 21,70 euros por metro cuadrado, permitiendo residir en plena naturaleza con todas las comodidades de la zona.

En la comarca de la Cerdanya (Girona), donde se encuentra La Molina-Masella, los precios resultan algo más asequibles comparados con otros enclaves destacados. Este entorno, muy reconocido por su calidad de vida y la riqueza natural de parajes como el Parque Natural del Cadí-Moixeró, presenta un precio medio de venta de 2.926 euros por metro cuadrado y un alquiler medio de 15,42 euros por metro cuadrado, de acuerdo con los datos recabados por idealista. La zona también dispone de alojamientos destinados a estancias breves para quienes desean una escapada esporádica sin compromiso de permanencia.

Andorra y otras novedades en el mercado inmobiliario de montaña

El Principado de Andorra, enclavado entre España y Francia en pleno Pirineo, constituye un caso singular dentro del mercado de vivienda de montaña. Además de su amplio abanico de estaciones de esquí y su entorno natural privilegiado, la región destaca por su competitividad fiscal, un elevado nivel de seguridad y unos servicios desarrollados, factores que han atraído en los últimos años a trabajadores remotos, deportistas y emprendedores de ámbito internacional.

El presidente de la Asociación Española de Tasadores Inmobiliarios, Francisco Riaza, cuenta los motivos por los que los trabajadores han acudido a la huelga y pide aumentos salariales para el sector.

En este contexto, quienes deseen establecer su residencia en Andorra la Vella enfrentan un precio medio para la compra de vivienda de 6.818 euros por metro cuadrado y una renta media de 28,25 euros por metro cuadrado, cifras recogidas por idealista que sitúan al Principado por encima de cualquier enclave del Pirineo español.