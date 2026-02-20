España

Esto es lo que cuesta comprar una casa en la nieve: el precio de la vivienda en las zonas de esquí de España

El acceso a la vivienda en estos enclaves alpinos implica afrontar precios que difieren notablemente según la zona, el tamaño y el estado del inmueble

Guardar
Impresionante foto del paisaje urbano
Impresionante foto del paisaje urbano con el fondo de las montañas nevadas. (Freepik)

Despertarse cada mañana ante la silueta de montañas nevadas y dejarse envolver por el aire puro de la sierra es una posibilidad que, para muchos (con dinero), se ha convertido en alternativa real de vida. Sin embargo, el acceso a la vivienda en estos enclaves alpinos implica afrontar precios que difieren notablemente según la zona, el tamaño y el estado del inmueble. Idealista ha analizado en profundidad el coste de comprar o alquilar casa en los principales pueblos de montaña de España y Andorra, evidenciando la amplia horquilla de precios existentes y la influencia de factores como la demanda turística o los servicios disponibles.

Sierra Nevada, ubicada a tan solo veinte minutos de Granada y a una hora de la costa por autovía, ha reforzado su atractivo precisamente gracias a esta accesibilidad, combinada con su condición de Parque Nacional y Reserva de la Biosfera. Este entorno, que destaca por sus numerosas horas de sol y la posibilidad de disfrutar de naturaleza intacta durante todo el año, ofrece una vida tranquila alejada del bullicio urbano. Según datos de la plataforma, el precio medio de venta en Sierra Nevada alcanza los 3.467 euros por metro cuadrado, mientras que el alquiler se sitúa en 26,34 euros por metro cuadrado. La zona permite tanto la compra de residencias principales o segundas viviendas como el alquiler temporal, con alojamientos también disponibles para escapadas cortas.

Coste de vida en las principales estaciones de montaña

Baqueira Beret se ubica en pleno Valle de Arán, en el Pirineo catalán. Sus pistas de esquí y su infraestructura de primer nivel han posicionado la zona como uno de los destinos más exclusivos para los aficionados a los deportes de invierno y turistas internacionales. Aquí, el precio de la vivienda es incluso superior al de Sierra Nevada: Idealista señala que el precio medio para la compra se sitúa en 3.977 euros por metro cuadrado, mientras que quienes optan por el alquiler deben afrontar en torno a 43,86 euros por metro cuadrado. Más allá de la temporada de esquí, la región convoca durante todo el año a quienes buscan paisajes de montaña, rutas en bicicleta o disfrutar de la cultura local en pueblos como Vielha, Arties o Salardú.

El Balneario de Panticosa en
El Balneario de Panticosa en Pico Tablato (Clima y nieve pirineos)

El Pirineo aragonés, concretamente la zona de Formigal-Panticosa (Huesca), constituye otra referencia para los entusiastas de la alta montaña. Formigal resulta ideal para esquiadores experimentados, mientras que Panticosa se perfila como una opción orientada a familias y principiantes. Pueblos como Sallent de Gállego, Lanuza o Biescas mantienen la tradicional arquitectura de madera y un ambiente de autenticidad pirenaica. En Formigal, la compra de vivienda ha alcanzado en estos momentos los 4.828 euros por metro cuadrado, siendo este el precio medio más alto del listado analizado por idealista. La oferta de alquiler, por su parte, se sitúa en 21,70 euros por metro cuadrado, permitiendo residir en plena naturaleza con todas las comodidades de la zona.

En la comarca de la Cerdanya (Girona), donde se encuentra La Molina-Masella, los precios resultan algo más asequibles comparados con otros enclaves destacados. Este entorno, muy reconocido por su calidad de vida y la riqueza natural de parajes como el Parque Natural del Cadí-Moixeró, presenta un precio medio de venta de 2.926 euros por metro cuadrado y un alquiler medio de 15,42 euros por metro cuadrado, de acuerdo con los datos recabados por idealista. La zona también dispone de alojamientos destinados a estancias breves para quienes desean una escapada esporádica sin compromiso de permanencia.

Andorra y otras novedades en el mercado inmobiliario de montaña

El Principado de Andorra, enclavado entre España y Francia en pleno Pirineo, constituye un caso singular dentro del mercado de vivienda de montaña. Además de su amplio abanico de estaciones de esquí y su entorno natural privilegiado, la región destaca por su competitividad fiscal, un elevado nivel de seguridad y unos servicios desarrollados, factores que han atraído en los últimos años a trabajadores remotos, deportistas y emprendedores de ámbito internacional.

El presidente de la Asociación Española de Tasadores Inmobiliarios, Francisco Riaza, cuenta los motivos por los que los trabajadores han acudido a la huelga y pide aumentos salariales para el sector.

En este contexto, quienes deseen establecer su residencia en Andorra la Vella enfrentan un precio medio para la compra de vivienda de 6.818 euros por metro cuadrado y una renta media de 28,25 euros por metro cuadrado, cifras recogidas por idealista que sitúan al Principado por encima de cualquier enclave del Pirineo español.

Temas Relacionados

ViviendaVivienda EspañaEsquíAndorraTurismoViajes y TurismoEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El plan de Eugenia de York durante el arresto de su padre, el expríncipe Andrés: la noticia dejó “deprimida” a la princesa durante sus vacaciones en la nieve

La princesa Eugenia de York se encontraba en la estación suiza de Gstaad junto a su familia cuando se enteró de la detención de Andrés de Inglaterra

El plan de Eugenia de

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

El aceite de oliva se ha consolidado como el producto español más comercializado en EEUU, con ventas que han alcanzado los 1.013 millones en 2024. Por su parte, los vinos envasados han llegado a los 400 millones

El sector del vino y

Los tres años en los que un hombre firmó ‘Cumbres borrascosas’: así se descubrió que Emily Brontë era la autora de uno de los libros más importantes de la literatura

La autora murió un año después de publicarse la novela, que aparecía firmada como Ellis Bay

Los tres años en los

Unos investigadores de Madrid han creado un robot que aprende observando a los humanos

El envejecimiento de la población impulsa proyectos como ADAM, de la UC3M, para ayudar a las personas mayores

Unos investigadores de Madrid han

La policía británica interrogará a los agentes de protección del expríncipe Andrés para conocer si “vieron o escucharon” algo relevante para la investigación

Tanto los oficiales en activo como los que trabajaron para el hermano de Carlos III en el pasado serán preguntados por temas como sus viajes con Epstein

La policía británica interrogará a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los delitos graves crecen en

Los delitos graves crecen en España por tercer año consecutivo: “Desmonta el discurso triunfalista de Marlaska”

Archivada la denuncia por abusos sexuales contra Adolfo Suárez: “Reconoce los delitos”, pero ya estaban prescritos

Podemos rechaza la reorganización electoral de la izquierda que propone Rufián y advierte que la “matemática parlamentaria” solo refuerza al PSOE

PP y PSOE empatan en Castilla y León, según el CIS: solo les separa un punto y Vox perdería votos respecto a 2022

Ni el catalán ni el euskera serán obligatorios para que los migrantes en España accedan a la regularización extraordinaria: el Gobierno aclara las condiciones

ECONOMÍA

El sector del vino y

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

Estas son las ayudas económicas para las mujeres emprendedoras en España

La Unión Europea cifra en 300.000 millones el coste de no haber aplicado Mercosur desde 2021 y alerta de una desventaja de las empresas europeas

El Supremo de EEUU tumba los aranceles de Trump y da oxígeno a las empresas españolas cuyas exportaciones a ese país cayeron un 8% en 2025

José Elías cuadruplica su sueldo en Ezentis en 2025 mientras esa empresa duplica sus pérdidas: ganó 90.000 euros por su labor como presidente no ejecutivo

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”