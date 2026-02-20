España

¿Eres alérgico? Autoridades sanitarias advierten por alimento con alérgeno no declarado

Este aviso recomienda a la población con alergias a evitar el consumo del producto debido a los peligros significativos para la salud

Guardar
La AESAN lanza alertas sobre
La AESAN lanza alertas sobre alimentos con alérgenos no declarados (Infobae)

Ante la presencia de un alérgeno no declarado en un producto alimenticio, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) divulgó una alerta sanitaria en el que instan a la población con alergias a que evite su consumo.

La presencia del ingrediente detectado puede suponer un riesgo grave para la salud de las personas con alergia. Por tanto, es importante que se facilite información rápida y puntual sobre su presencia en los alimentos, a fin de que los consumidores elijan con conocimiento de causa las opciones que sean seguras para ellos.

Usando sus canales oficiales, las autoridades alimentarias expusieron la Advertencia para personas con intolerancia a los sulfitos: Presencia de sulfitos no declarados en el etiquetado de salsas picantes procedentes de España (Ref.ES2026/085).

¡Cuidado con este alimento!

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE A LAS PERSONAS CON INTOLERANCIA A LOS SULFITOS de la comercialización de las salsas picantes: Cayena, Scorpion amarillo, Scorpion rojo, Chipotle, Ghost y Habanero de la marca Martínez con presencia de sulfitos no incluidos en el etiquetado.Como medida de precaución, se recomienda a aquellas PERSONAS CON INTOLERANCIA A LOS SULFITOS que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares se abstengan de consumirlo.EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE LA POBLACIÓN

Así se ve el
Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)

¿Cómo actuar ante una alerta publicada por la AESAN?

Cuando la AESAN divulga una alerta sanitaria lo hace con el fin de notificar a los consumidores de un producto potencialmente peligroso que podría estar en sus casas.

En el caso de que el alimento contaminado hallado por las autoridades se encuentra en tu alacena, se sugiere seguir los siguientes tres pasos:

1. Verificar la información: existe mucha información falsa rondando por internet, si tienes dudas sobre la alerta sanitaria y su veracidad acude a la página oficial www.aesan.gob.es.

2. Valora el riesgo: Determina si eres susceptible de verte afectado por esa alerta. Muchas de las alertas que se publican van dirigidas exclusivamente a personas con alergias o intolerancias alimentarias y no a la población en general.

3. Comprueba el producto: Revisa que has adquirido o consumido el producto específicamente implicado en la alerta alimentaria. Debes fijarte en las características mencionadas en la propia alerta, por ejemplo en su fecha de publicación, en la denominación del producto, el peso y sobre todo, el número de lote o fecha de caducidad o consumo preferente.

Si el producto coincide exactamente con las especificaciones recogidas en la alerta y eres población potencialmente afectada no lo consumas, devuélvelo al punto de venta si conservas el ticket de compra para su reembolso o cambio y/o acude a un centro de salud si presentas alguna sintomatología compatible tras haberlo ingerido.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesAlertas Sanitarias de España

Últimas Noticias

¿Eres alérgico? Autoridades españolas advierten por alimento con alérgeno no declarado

Las autoridades han difundido una alerta urgente sobre un producto alimenticio que contiene ingredientes alérgenos no declarados

¿Eres alérgico? Autoridades españolas advierten

Laura Matamoros habla en ‘¡De Viernes!’ sobre la amenaza de Carlo Costanzia: “Me hizo sentir muy mal”

La influencer detalla el encuentro con su primo que supuso el final de su relación familiar tras semanas de tensión

Laura Matamoros habla en ‘¡De

Suspendida la línea 6 del Metro de Madrid tras caerse parte del techo en la estación de Carpetana

El servicio ha quedado interrumpido en parte de la línea circular desde las 16 horas y se ha reanudado cinco horas después

Suspendida la línea 6 del

Pasos clave para alertar sobre páginas ilegales de gestación subrogada en España

Copiar la URL, certificar el contenido y recurrir a la Policía, Guardia Civil o a organismos como INCIBE y AEPD son pasos esenciales

Pasos clave para alertar sobre

Ganadores de Bonoloto del 20 de febrero

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Ganadores de Bonoloto del 20
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los delitos graves crecen en

Los delitos graves crecen en España por tercer año consecutivo: “Desmonta el discurso triunfalista de Marlaska”

Archivada la denuncia por abusos sexuales contra Adolfo Suárez: “Reconoce los delitos”, pero ya estaban prescritos

Podemos rechaza la reorganización electoral de la izquierda que propone Rufián y advierte que la “matemática parlamentaria” solo refuerza al PSOE

PP y PSOE empatan en Castilla y León, según el CIS: solo les separa un punto y Vox perdería votos respecto a 2022

Ni el catalán ni el euskera serán obligatorios para que los migrantes en España accedan a la regularización extraordinaria: el Gobierno aclara las condiciones

ECONOMÍA

El aviso de los sindicatos

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

Esto es lo que cuesta comprar una casa en la nieve: el precio de la vivienda en las zonas de esquí de España

Estas son las ayudas económicas para las mujeres emprendedoras en España

La Unión Europea cifra en 300.000 millones el coste de no haber aplicado Mercosur desde 2021 y alerta de una desventaja de las empresas europeas

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”