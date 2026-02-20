España

El estado de los embalses de España jueves 19 de febrero

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Guardar
Miteco actualiza la situación de
Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)

El nivel de agua almacenada en los embalses de España se sitúa en un 82,49 % de su capacidad, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, proporcionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Esto indica que la retención de este recurso natural en el país subió en comparación con la capacidad que se reportó hace una semana.

España cuenta con una red de embalses que juega un papel estratégico en la regulación y almacenamiento del agua, por lo que su constante monitoreo es de vital importancia debido al impacto de este recurso desde la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Cómo están las reservas de agua en España

Fecha: jueves 19 de febrero de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 46.229 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 82,49 %.

Variación de hace una semana: 2.888 hm3.

Variación porcentual semanal: 5,15 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 32.490 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 57,97 %.

Capacidad de todos los embalses de España por comunidad autónoma

Los embalses de agua
Los embalses de agua están a su 82,49 % de capacidad (Europa Press)

Andalucía: 82,36%.

Aragón: 80,63%.

Asturias: 91,89%.

C. Valenciana: 50,26%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 66,12%.

Castilla-La Mancha: 65,81%.

Cataluña: 88,46%.

Comunidad de Castilla y León: 82,23%.

Extremadura: 91,42%.

Galicia: 93,11%.

Murcia: 31,76%.

Navarra: 86,95%.

Tips para ahorrar agua en el jardín

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el jardín.

En España, las viviendas unifamiliares con jardín consumen entre 2 y 5 veces más agua que los pisos. El jardín suele ser, por tanto en un gran consumidor de agua. Pero hay soluciones para evitarlo.

Una de las opciones más evidentes para reducir el consumo de agua en el jardín es utilizar plantas que tengan requerimientos de riego modestos o que, simplemente, no tengan requerimiento de riego alguno una vez hayan arraigado bien. Esto no significa que

tengamos que llenar el jardín de cactus y chumberas. En realidad la mayoría de las especies utilizadas tradicionalmente en nuestros jardines (árboles, arbustos y matas mediterráneos) son muy poco exigentes en riego.

Normalmente, más de las dos terceras partes del agua empleada en un jardín se dedica a mantener el césped. Por ello no es exagerado decir que el césped es el gran consumidor de agua de nuestros modernos jardines. Por ello, limitar su extensión es la forma más segura y efectiva de recortar el gasto de agua.

Recubriendo superficies del jardín con materiales naturales como piedras o gravas cortezas de árbol se reducen mucho los gastos de agua a la vez que se logran agradables efectos estéticos. Los recubrimientos impiden el calentamiento excesivo del suelo, protegen contra el viento y la erosión, evitan la aparición de malas y hierbas y facilitan la ocultación de los sistemas de riego.

Los sistemas de riego localizado suministran el agua a las plantas mediante “goteros” que riegan a baja presión. Estos sistemas permiten aportar a cada planta la cantidad exacta que necesita y evita pérdidas de agua por evaporación. Por ello utilizan entre la mitad y la cuarta parte del agua que requeriría un riego por aspersión.

El agua de lluvia que cae sobre tejados y patios puede aprovecharse para el riego del jardín. Una vez recogida por los canalones o por el drenaje de los patios puede ser conducida a un pequeño depósito donde se almacenará para luego poder regar.

Un pequeño depósito semienterrado resulta ideal para almacenar agua de lluvia, aunque también podemos utilizar otros recipientes improvisados, desde un tonel a un bidón o una vieja bañera. Conviene colocar el depósito en una zona alta de la parcela, para poder regar por gravedad.

Riegue en las horas más frescas del día, así evitará perdidas por evaporación y daños a las plantas. Además, recuerda que el riego excesivo hace que las plantas sean menos resistentes a la sequedad y más sensibles a las enfermedades.

Temas Relacionados

Nivel de embalses en España hoyReserva de agua en España hoyÚltimas actualizacionesEmbalses EspañaEmbalses España

Últimas Noticias

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 20 de febrero

Aquí está la lista de los precios más baratos de los carburantes y también los más inasequibles en seis de las ciudades más importantes de España

Precio de la gasolina en

Precio del aceite de oliva en España este viernes 20 de febrero

El valor de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

Precio del aceite de oliva

Embalses en España: así están las reservas de agua este viernes 20 de febrero

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Embalses en España: así están

Un estudio revela las doce razas de perro con mayor riesgo de sufrir problemas respiratorios

El sobrepeso y la anatomía facial agravan las dificultades respiratorias en perros braquicéfalos

Un estudio revela las doce

La Audiencia de Sevilla reduce a 300 euros la pensión alimentaria de una madre a su hija adulta tras constatar la ruptura del vínculo y un cambio de domicilio

El tribunal ha considerado la situación económica de la madre y la continuidad de los estudios de la hija para determinar el nuevo monto

La Audiencia de Sevilla reduce
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Sevilla reduce

La Audiencia de Sevilla reduce a 300 euros la pensión alimentaria de una madre a su hija adulta tras constatar la ruptura del vínculo y un cambio de domicilio

El plan para España de Rufián choca con los independentistas: ni ERC, ni Bildu ni el BNG apoyan renunciar a listas “provincia por provincia”

Justicia no consigue subastar un gran pesquero que intentó meter en Canarias 3.550 kilos de cocaína: sin comprador aunque solo vale 105.000 euros

El Gobierno quiere limitar el número de escopetas en manos de civiles por riesgo de “arsenales en domicilios”, pero los datos revelan que hay 21.000 armas menos

El Gobierno aplicará un informe policial para descartar amenazas en la regularización de migrantes

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 20 de febrero

La fiebre por la vivienda resiste, pero nuevas subidas de precio y de las hipotecas fijas enfriará el impulso comprador este año

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”