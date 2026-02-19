España

Multas a los propietarios de viviendas con setos o árboles que incumplan estas medidas: lo dice la ley

El Código Civil establece distancias mínimas para la plantación y regula la responsabilidad ante invasiones de ramas y raíces en propiedades vecinas

Guardar
Imagen representativa de una casa
Imagen representativa de una casa con setos y plantas (vecteezy)

Las disputas por árboles y setos en las lindes de las propiedades se han convertido en uno de los mayores focos de desencuentro entre vecinos, con consecuencias que pueden terminar en sanciones, indemnizaciones e incluso juicios.

La normativa que rige estas situaciones viene recogida con claridad en el Código Civil español, que establece distancias mínimas para la plantación de árboles y define los derechos y obligaciones de los propietarios ante posibles invasiones de ramas o raíces.

El propio Código Civil apunta que, salvo que existan ordenanzas municipales o costumbres locales que determinen lo contrario, está prohibido situar árboles de gran porte a menos de dos metros de la línea divisoria entre fincas, mientras que en el caso de arbustos o árboles bajos la distancia mínima es de 50 centímetros.

Si un propietario decide ignorar estas limitaciones, el vecino afectado puede exigir la retirada de los ejemplares plantados fuera de margen, lo que convierte el respeto a estas distancias en una herramienta sencilla y efectiva para prevenir conflictos y proteger tanto la propiedad propia como la ajena. Así lo detalla la normativa citada por la fuente de esta información.

Cuando la vegetación supera las lindes

El crecimiento natural de árboles y setos puede dar lugar a una nueva fuente de conflicto, incluso en aquellos casos donde la plantación original ha cumplido escrupulosamente la ley. Con el paso del tiempo, ramas o raíces pueden acabar invadiendo la parcela vecina. Ante esta situación, el artículo 592 del Código Civil otorga al propietario perjudicado el derecho a reclamar el corte de todas las ramas que sobresalgan sobre su propiedad.

Jardín de una casa (Freepik)
Jardín de una casa (Freepik)

El texto legal es tajante: “Si las ramas de algunos árboles se extendieren sobre una heredad, jardines o patios vecinos, tendrá el dueño de éstos derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad, y si fueren las raíces de los árboles vecinos las que se extendiesen en suelo de otro, el dueño del suelo en que se introduzcan podrá cortarlas por sí mismo dentro de su heredad”.

Este artículo, incluido en el Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, también especifica que el caso de las raíces invasoras proporciona todavía mayor margen de actuación al perjudicado, al permitirle cortarlas sin necesidad de aviso previo, dada la afectación directa que pueden tener sobre elementos críticos de la infraestructura, como cimientos o tuberías.

Riesgos para la seguridad y sanciones

El tratamiento legal de los setos vivos plantados justo sobre la linde entre dos propiedades incorpora la presunción de propiedad compartida. Esto supone que cualquiera de los dos vecinos puede reclamar su retirada para definir mejor el límite entre parcelas.

Sin embargo, la ley introduce una excepción de peso en su artículo 593: cuando estos árboles o setos cumplen la función de mojones —es decir, sirven de referencia física en la delimitación de ambas fincas—, solo pueden ser retirados si ambos propietarios dan su consentimiento, ya que su valor va más allá de lo ornamental y afecta a la definición legal de los terrenos.

Las siete normas a tener en cuenta en una comunidad de vecinos

El Código Civil fija una responsabilidad directa sobre el propietario de cualquier árbol que suponga un riesgo de caída sobre una finca vecina o sobre la vía pública. La obligación es clara: debe proceder a su retirada inmediata. Si el dueño del árbol potencialmente peligroso se niega a actuar, la autoridad puede ordenar la retirada y obligarle a asumir el coste generado por la intervención.

Asimismo, aunque el Código Civil regula los daños y las reclamaciones entre particulares, las sanciones económicas o multas específicas dependen de cada ayuntamiento y de sus respectivas ordenanzas urbanísticas. Por tanto, incumplir estas normas puede acarrear penas judiciales, la obligación de abonar indemnizaciones por daños y perjuicios y, adicionalmente, la imposición de multas administrativas que gestionan los organismos locales, tal y como subraya la fuente original.

Temas Relacionados

VecinosMultas EspañaCódigo CivilComunidad de VecinosJusticiaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Jorge Ángel, enfermero: “Ducharte con tu pareja reduce el estrés y fortalece la relación”

A través de TikTok, el creador de contenido ironiza a la par que comenta qué tan beneficioso para fortalecer los lazos sexoafectivos es bañarse con una pareja

Jorge Ángel, enfermero: “Ducharte con

Susanna Capdevila, abogada familiar: “Esto es lo que tienes que hacer y lo que no cuando empiezas una nueva relación”

Cómo presentar a una nueva pareja a los hijos y acompañar su adaptación sin alterar los vínculos familiares

Susanna Capdevila, abogada familiar: “Esto

Cherin Nehme, experta en medicina capilar: “Cuando se le cae el pelo a las mujeres no siempre es tan evidente la causa“

Diversos tipos de alopecia pueden coincidir en una misma paciente y requerir diagnósticos y tratamientos combinados

Cherin Nehme, experta en medicina

Silvia Severino, psicóloga: “Si quieres saber que tienes que sanar, mira la pareja que tienes o que tuviste”

El modo en que elegimos a nuestras parejas revela patrones internos y aspectos personales aún no resueltos

Silvia Severino, psicóloga: “Si quieres

La Audiencia de Madrid deniega la nacionalidad a un descendiente de sefardíes que solo aportó donaciones y carecía de vínculo especial con España

El tribunal concluye que las donaciones a entidades judías y la ausencia de certificados académicos o la prueba CCSE no acreditan la relación exigida por la ley

La Audiencia de Madrid deniega
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso adjudicó a dedo a

Ayuso adjudicó a dedo a su amigo líder de ‘Los Pocholos’ seis contratos (75.366 euros) para que representara en teatros regionales algunas de sus obras

El coste de los reconocimientos médicos que tienen que pasar los trabajadores de las centrales nucleares sube un 33%: 160 euros por detectar exposiciones a radiaciones

El vecino de Alicante que quiere acabar con las ruidosas sopladoras y ha llevado a su Ayuntamiento ante la justicia: “Estas máquinas son una condena de por vida”

Rufián intenta seducir a un Podemos desencantado con las alianzas, pero sin propuestas concretas: “Yo les quiero en esto”

Vox eleva sus exigencias a María Guardiola y enquista más el pacto: pide dos consejerías, una vicepresidencia y el control de los informativos de Canal Extremadura

ECONOMÍA

La subida de la vivienda

La subida de la vivienda frena el acceso a las hipotecas en Madrid y Barcelona y echa del mercado a compradores de rentas medias

José Luís López, rejillero: “Arreglo muebles de rejilla para Casa Real y Moncloa y gano 2.000 euros al mes”

Las donaciones de padres a hijos casados en gananciales para la compra de vivienda no se reparten con la pareja: la justicia las declara privativas

Un jubilado denuncia una penalización del 28% tras más de 48 años cotizados: “Me jubilé de manera forzosa por culpa de un ERE injusto”

Ni renting ni financiación: comprar un coche al contado es la alternativa más barata, incluso si se vende a los cuatro años

DEPORTES

Así te hemos contado el

Así te hemos contado el empate entre el Atlético de Madrid y el Brujas en Champions

Un infatigable Brujas consigue rascar un empate ante el Atlético de Madrid y deja abierta la eliminatoria de Champions para la vuelta en el Metropolitano

Un incómodo Alcaraz consigue imponerse a Valentin Royer y se mete en cuartos de final del torneo de Doha

Un perro lobo, el protagonista de los Juegos Olímpicos de Invierno: se cuela en la recta de meta del esquí de fondo y sale en la fotofinish

La UEFA inicia una investigación por el caso Prestianni-Vinicius para esclarecer lo ocurrido en el partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid