El déficit comercial de España con EEUU se dispara un 34% en 2025, hasta los 13.458 millones de euros

La imposición de aranceles adicionales por parte del gobierno de Estados Unidos desde agosto de 2025 se cita entre los factores que agravaron el saldo comercial de España, según información recopilada por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en su más reciente Informe Mensual de Comercio Exterior. Este contexto de tensiones arancelarias coincidió con la caída de las ventas españolas hacia el mercado estadounidense y un incremento de las compras de bienes y servicios, lo que derivó en un déficit comercial entre ambos países que alcanzó los 13.458 millones de euros en 2025, dato que representa un aumento del 34,4% respecto al saldo negativo de 10.013 millones de euros registrado el año anterior.

Según publicó el medio, España exportó productos y servicios a Estados Unidos por un valor total de 16.716 millones de euros durante el pasado año, lo que supone una reducción del 8% comparado con los niveles de exportación alcanzados en 2024. Esta cifra siguió representando el 4,3% del total español de ventas fuera de sus fronteras, un volumen global de exportación que se situó en 387.091 millones de euros, dato que el Ministerio califica como el segundo mejor de la serie histórica pese a su incremento de solo el 0,7%.

En cuanto a las importaciones desde Estados Unidos, se reportaron compras por 30.174,7 millones de euros en 2025, marcando un ascenso del 7% respecto a los datos de 2024. Esta cifra representó el 6,8% del valor total de las importaciones españolas, que sumaron en su conjunto 444.164,4 millones de euros ese año, tras registrar un crecimiento en torno al 4,6%. El informe oficial indica que el aumento del déficit español con Estados Unidos resultó tanto de la caída de las exportaciones como del dinamismo de las importaciones provenientes de ese país, donde destacaron las compras de gas y medicamentos.

El análisis del comportamiento mensual revela que, en diciembre de 2025, el déficit comercial bilateral ascendió a 639 millones de euros, un incremento interanual del 20% frente a los 532 millones del mismo mes del año anterior. Durante ese mes, las exportaciones españolas al mercado estadounidense sumaron 1.419,6 millones de euros, equivalentes al 4,7% del total nacional y mostrando un descenso del 9,7% respecto a diciembre de 2024. Las importaciones, en cambio, alcanzaron los 2.058,8 millones de euros, que representaron el 5,8% del total y significaron una caída moderada del 2,1% en comparación con diciembre del año anterior.

El medio detalla que la política arancelaria de la administración Trump tuvo un impacto relevante sobre estos resultados. Desde el 7 de agosto de 2025, conforme a la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, se aplicaron aranceles mínimos del 10% a las importaciones globales, incrementándose a partir del 15% en el caso de países con superávit frente a Estados Unidos. Estos nuevos gravámenes se sumaron a los ya existentes sobre productos estratégicos, como el acero.

Frente a la nueva política comercial estadounidense, el informe del Ministerio señala que España buscó diversificar y fortalecer sus lazos comerciales con otros socios, incluyendo a China. En este sentido, el déficit comercial con China en 2025 alcanzó los 42.278 millones de euros, cifra un 12,1% superior al saldo negativo registrado en 2024. Las exportaciones españolas al gigante asiático aumentaron un 6,8% hasta situarse en 7.971,6 millones de euros, mientras que las importaciones desde ese país crecieron un 11,2% y alcanzaron los 50.249 millones de euros. El valor total de las exportaciones españolas a China supuso el 2,1% del total, y las importaciones desde el país asiático representaron el 11,3% de las compras exteriores en 2025.

Esta orientación hacia los mercados extracomunitarios se notó también en los incrementos de exportaciones a regiones como Argelia, donde las ventas españolas aumentaron un 168%; Indonesia (+43,6%), Emiratos Árabes Unidos (+28,6%), Egipto (+20,8%) y Vietnam (+20,3%). Según consignó el Ministerio, si se considera exclusivamente el mes de diciembre, las exportaciones españolas a China crecieron un 21,5% en términos interanuales, hasta alcanzar los 655 millones de euros, mientras que las importaciones desde ese país descendieron un 2%, quedando en 4.052,2 millones de euros.

El informe recoge además que Estados Unidos fue uno de los principales proveedores de España en 2025, fundamentalmente con gas y medicamentos, mientras que Alemania destacó en la exportación de automóviles y aparatos eléctricos hacia el mercado español, e Italia lo hizo en medicamentos. En el lado exportador, Reino Unido, China, Portugal y Estados Unidos aparecen entre los mercados esenciales para las ventas exteriores españolas, especialmente en el sector farmacéutico.

Respecto a la evolución global, el déficit comercial español presentó un crecimiento del 41,6% en 2025, hasta totalizar 57.054,7 millones de euros. La tasa de cobertura comercial, que mide la relación entre exportaciones e importaciones, alcanzó el 87,2%, cifra que representa un descenso de 3,3 puntos porcentuales frente a la registrada en 2024.

El balance de superávits mostró que los principales destinos en los que España obtuvo un saldo positivo el año pasado fueron Portugal, con 17.380,1 millones de euros; Francia, con 17.341,6 millones; y Reino Unido, con 14.164,8 millones, según detalló el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en su informe, recogido por los medios nacionales.