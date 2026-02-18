España

España reforzará el control fronterizo de los paquetes de plataformas como Shein o Temu con precios menores a 150 euros

El ministro de Economía ha anunciado un plan de medidas que buscarán reforzar la vigilancia de productos que no sigan los requisitos y exigencias de la normativa europea

Spanish Economy Minister Carlos Cuerpo
Spanish Economy Minister Carlos Cuerpo gestures on the day of a Eurogroup Finance Ministers meeting in Brussels, Belgium December 11, 2025. REUTERS/Yves Herman

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado este miércoles un plan de medidas que buscarán reforzar la vigilancia sobre la entrada de productos en frontera que no sigan los requisitos y exigencias de la normativa europea para proteger al tejido productivo y a los consumidores.

El anuncio lo ha realizado el ministro de economía durante una comparecencia ante los medios de comunicación, después de presidir el Consejo Interterritorial de Internacionalización, celebrado este miércoles en Barcelona. Según Cuerpo, el Gobierno ha presentado a las comunidades autónomas el primer borrador, con el objetivo de contar con una versión definitiva en un periodo de tres meses.

“Es un plan de refuerzo de la vigilancia de mercados que inicia su andadura hoy y que servirá para intensificar la coordinación, mejorar el control de productos industriales, especialmente en el ámbito del comercio electrónico, y garantizar una competencia leal y la protección de nuestros consumidores”, ha detallado.

Esta medida surge en un contexto en el que han aumentado las importaciones, por lo que le Gobierno ve necesario proteger a las empresas españolas del aumento de productos importados desde países de fuera de la Unión europea, sobre todo respecto a mercancías industriales, las más afectadas por el auge del comercio electrónico según el ministro.

Controles exhaustivos para paquetes pequeños

Entre las nuevas medidas de vigilancia, Cuerpo ha detallado que el nuevo plan contempla someter a un mayor control fronterizo a los paquetes pequeños, con un valor menor a los 150 euros, que se venden en plataformas de comercio electrónico y que deberán pasar controles más exhaustivos en la frontera.

La Comisión Europea investiga formalmente a la plataforma china Shein por su diseño adictivo y por la venta 'online' de productos ilegales en la Unión Europea --como muñecas sexuales con apariencia infantil o armas--; unas sospechas que, de confirmarse, supondrían una violación grave de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) por la que Bruselas podría imponer una multa millonaria a la compañía. (Fuente: Europa Press y EBS)

En este sentido, ha afirmado que el Gobierno creará una mesa de trabajo con representantes de las plataformas de comercio electrónico para exigirles que muestren la “responsabilidad solidaria que tienen que tener en relación a la seguridad de los productos que se comercializan en España”.

“Vamos a ganar en eficacia para ser capaces de aumentar los controles, con una mayor coordinación y cooperación con las comunidades autónomas y con la digitalización de herramientas para que nos ayuden a llegar a mas productos y hacerlo de manera más eficaz”, ha asegurado.

Se amplia la lista de productos sometidos a control

Además, Cuerpo ha anunciado una ampliación de la lista de productos industriales sometidos a control fronterizo, que buscará ampliar a toda la UE para establecer “estándares mínimos comunes” y ha puesto como ejemplo los suelos laminados o materiales de construcción. Además, el Gobierno impulsará una guía vinculante a nivel comunitario con recomendaciones sobre control fronterizo.

Dentro de este refuerzo fronterizo, se creará un sistema de alerta temprana en el que colaborarán diferentes sectores para “anticipar riesgos” y detectar el fraude sobre artículos que compiten con las empresas españolas, en un modelo que pondrá el apoyo técnico del Estado a disposición de las comunidades autónomas.

Cuerpo ha insistido en que el borrador del nuevo plan estratégico empezará a trabajarse a nivel técnico desde hoy, “codo con codo”, con las comunidades autónomas y que su versión definitiva se presentará dentro de tres meses en la siguiente reunión del Consejo Interterritorial de Internacionalización.

