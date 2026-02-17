España

Bruselas abre una investigación contra Shein por su diseño “adictivo” y por permitir la venta de muñecas sexuales y armas

La apertura del procedimiento formal se centra en los mecanismos de Shein para limitar la venta de productos que no son legales en la Unión Europea

(Fuente: Europa Press y EBS)

La Comisión Europea ha iniciado este martes una investigación formal contra Shein, la plataforma china de venta en línea de ropa y productos, al considerar que su servicio presenta un diseño adictivo, falta de transparencia sobre sus sistemas de recomendación y favorece la venta de productos ilegales. Esta actuación, en aplicación de la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, podría tener consecuencias para millones de usuarios, especialmente menores, y acarrear una posible multa millonaria para la compañía si se confirman infracciones relevantes.

La apertura del procedimiento formal se centra en los mecanismos de Shein para limitar la venta de productos que no son legales en la Unión Europea. Entre estos se encuentran bienes como muñecas sexuales de apariencia infantil y armas, cuya presencia en el catálogo ya ha sido denunciada por las autoridades francesas ante sus tribunales en un proceso independiente. No obstante, la investigación, de acuerdo con el comunicado de la Comisión, “no está orientada a la venta en sí de productos determinados como las muñecas”, sino a determinar si la plataforma dispone de sistemas eficaces para impedir la oferta de bienes prohibidos.

Los clientes hacen fila para ingresar al primer espacio físico de Shein, en París. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El Ejecutivo comunitario ha señalado que el objetivo es clarificar si los sistemas implementados por la empresa cumplen los requisitos necesarios para evitar la venta de artículos prohibidos, conforme exige la normativa europea. Ya en noviembre del año pasado, la Comisión Europea solicitó por tercera vez a Shein información sobre las acciones desplegadas para impedir que los menores tengan acceso a bienes ilegales, con especial atención a las denuncias de Francia relacionadas con muñecas sexualizadas de aspecto infantil. Para abordar este asunto, la vicepresidenta de la CE para Asuntos Digitales, Henna Virkkunen, mantuvo reuniones recientes con la ministra delegada para Asuntos Digitales de Francia, Anne Le Henanff, en busca de soluciones coordinadas.

Mecanismos de recompensas de Shein

En el ámbito de los riesgos y el diseño adictivo de la plataforma, la investigación evalúa los mecanismos de participación y las recompensas ofrecidas por Shein, como la concesión de puntos a los usuarios por su interacción, que según el Ejecutivo comunitario, “podrían tener un impacto negativo en el bienestar de los usuarios y la protección del consumidor en línea”. El procedimiento verificará si la compañía aplica las políticas y salvaguardas necesarias para mitigar estos riesgos y proteger adecuadamente a los usuarios.

El logotipo de Shein y su tienda web aparecen en esta ilustración tomada el 16 de mayo de 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Por otro lado, la Comisión pone el foco en la transparencia de los algoritmos de recomendación empleados por la plataforma. Según la legislación europea, Shein debe revelar los principales parámetros utilizados por sus sistemas y proporcionar al menos una opción fácilmente accesible que no se base en el perfilado del usuario. La finalidad es evitar dinámicas de consumo automatizado que priven a los consumidores de controlar la lógica que dirige las sugerencias de productos. En palabras del comunicado oficial, “la DSA obliga a las grandes plataformas a difundir los principales parámetros utilizados por sus sistemas de recomendación y ofrecer alternativas a los usuarios que no se basen en la elaboración de perfiles”.

Si los investigadores detectan deficiencias durante el proceso, Shein estará obligada a corregirlas o implementar medidas para garantizar el cumplimiento de la normativa. El Ejecutivo comunitario recuerda que tiene la autoridad para “adoptar nuevas medidas, incluidas cautelares”, así como para aceptar compromisos voluntarios de la compañía “a fin de remediar las cuestiones objeto del procedimiento”.

La tramitación formal de la investigación supondrá la recopilación de nuevas pruebas, la emisión de solicitudes de información tanto a Shein como a terceros y la posible realización de entrevistas o actuaciones adicionales de seguimiento. No existe un plazo máximo fijado para resolver el expediente, ya que la propia DSA deja la duración abierta en función de la complejidad del caso, el nivel de cooperación de la compañía y el ejercicio de sus derechos de defensa.

Bruselas destaca que la apertura de este expediente permite a la Comisión adoptar medidas provisionales para atenuar los riesgos durante la tramitación o aceptar compromisos concretos de la plataforma mientras se esclarecen los hechos. En caso de que se confirmen incumplimientos graves, la sanción económica podría ser millonaria, si bien no se ha especificado una cifra concreta.

Con información de Efe y Europa Press

