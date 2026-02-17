Susanna Capdevila, abogada: “No es cuestión de suerte, esto es lo único que puedes hacer para que el proceso de divorcio no se te haga eterno”

La letrada explica en su canal de TikTok cómo solventar la longitud de un proceso de separación. / Freepick

Separarse o divorciarse no es un proceso sencillo. Todo lo contrario. No obstante, es un acto mundano y, como tal, se recrea en las redes sociales a diario. Por ello, son muchos los especialistas legales que optan por divulgar sus conocimientos a través de canales de TikTok o Instagram. Un ejemplo de ello es Susanna Capdevila, “defensa en procesos legales”, como se autodenomina en su perfil de TikTok, y experta en derecho familiar. Por ello, en esta ocasión, se decanta por indicar cómo evitar que un proceso de divorcio sea eterno.

Evitar un proceso de divorcio extenso depende, según Capdevila, de alcanzar un buen acuerdo entre las partes. La experta sostiene que la solución no está en la suerte, sino en la voluntad de pactar con información, asesoramiento y visión de futuro. Así lo explica en uno de sus últimos vídeos de la red social china, donde subraya que “la manera de evitar un proceso de divorcio, no sé si eterno, pero desde luego sí muy largo, es con un buen acuerdo”. Esta “es la mejor manera”, sentencia la letrada. “No es una cuestión de suerte, es cuestión de pactar”, prosigue en su vídeo.

La especialista en derecho de familia recomienda tres pasos esenciales para facilitar el proceso. El primero de ellos lo tiene claro: “Hay que ir bien asesorado y bien informado”. En segundo lugar, “hay que ir dispuesto a ceder en cosas, pero no a ceder en todo”. Y, por último, Capdevila considera imprescindible “pensar en el mañana”. Este punto final es para la abogada fundamental, a la par que uno de los más complejos, dado que “suele ser un hoy muy revuelto”.

Una opción, optar por el divorcio de mutuo acuerdo

El divorcio de mutuo acuerdo se consolida como la vía más utilizada por las parejas para disolver su matrimonio en España. Esta modalidad permite formalizar la separación mediante una solicitud conjunta y un convenio regulador. El documento recoge los términos económicos y personales, como la guarda y custodia de los hijos, la pensión alimenticia, el uso de la vivienda familiar, la liquidación del régimen económico matrimonial y cualquier otro aspecto patrimonial o personal relevante.

La clave de este procedimiento radica en el diálogo. La negociación directa entre los cónyuges, habitualmente con el apoyo de abogados o mediadores, facilita la consecución de un acuerdo que, una vez plasmado en el convenio regulador, debe presentarse ante la autoridad judicial o notarial. El proceso resulta más ágil y menos costoso, además de contribuir a una relación más cordial entre los excónyuges, lo que puede favorecer el bienestar de los hijos.

En cuanto a los conflictos sobre la custodia de las mascotas, la abogada Susanna Capdevila recuerda que, desde enero de 2022, la legislación española considera a los animales como “seres sintientes” y no como bienes muebles. Ante la falta de acuerdo entre las partes, será el juez quien decida, priorizando el bienestar del animal. Capdevila detalla que “el juez va a decidirlo, salvando las distancias, como si fueran hijos”, un enfoque que introduce criterios similares a los de custodia de menores, aunque adaptados a la realidad animal. Por tanto, la ley obliga a valorar quién puede garantizar mejor el cuidado veterinario, el tiempo de convivencia, la adecuación del hogar y la estabilidad emocional del animal. Los acuerdos sobre la custodia deben documentarse y, ante litigios, es recomendable presentar pruebas del vínculo y los cuidados proporcionados.

Cómo impacta la infidelidad en el proceso de divorcio

Otro punto frecuente de debate es el impacto de la infidelidad en los procesos de divorcio. Según explicó Capdevila en otro vídeo subido a redes sociales, la ley española no atribuye consecuencias legales a la infidelidad en las condiciones de la separación. “La infidelidad hoy en día no juega ningún papel en separación o divorcio porque no hace falta ni siquiera alegar causa”, afirmó la abogada. Desde la reforma del Código Civil en 2005, el divorcio se concede sin necesidad de justificación, y la moralidad de la conducta no afecta el reparto de bienes, la custodia de los hijos ni las pensiones alimenticias.

Qué pasa con el dinero y bienes de la herencia en caso de divorcio.

El convenio regulador, pieza central del divorcio consensuado, debe incluir acuerdos sobre la custodia, el régimen de visitas, las pensiones y el reparto de bienes y deudas. El documento debe ser claro, equilibrado y viable para que el juez o notario lo apruebe sin dificultades. Por lo que optar por un divorcio de mutuo acuerdo ofrece beneficios como mayor rapidez, menor coste y menor impacto emocional, especialmente cuando hay hijos involucrados. El proceso facilita la colaboración de las partes y contribuye a una transición más estable para toda la familia. “Pensar en el mañana y en lo que es mejor para los hijos, en caso de haberlos, es fundamental”, concluyó Susanna Capdevila.