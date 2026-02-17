Las aerolíneas restablecen los vuelos directos entre España y Venezuela tras dos meses de interrupción: fechas clave

Un Boeing 787-9 Dreamliner de la compañía Air Europa aterriza en Gran Canaria. (REUTERS/Borja Suárez)

El restablecimiento de vuelos directos entre España y Venezuela da inicio este martes tras la eliminación de las restricciones impuestas desde finales de noviembre de 2025 por motivos de seguridad. Air Europa, tras lamentar las pérdidas económicas que han sufrido durante estos dos últimos meses, va a ser la primera en reanudar sus vuelos a Caracas desde hoy, marcando el primer paso hacia la recuperación paulatina de la conectividad aérea bilateral.

A esta reactivación le seguirán Plus Ultra, que retoma la ruta el 3 de marzo, e Iberia, que prevé volver a operar entre Madrid y Caracas a partir del 7 de abril. La supresión de las limitaciones por parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela ha permitido a las compañías españolas confirmar un calendario de regreso progresivo y adaptado a la evolución de la demanda.

El origen de las restricciones se remonta al 24 de noviembre de 2025, cuando la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en España recomendó suspender los vuelos a Venezuela por razones de seguridad, medida que siguió a una advertencia de la Autoridad Federal de Aviación Civil de Estados Unidos (FAA). Las autoridades venezolanas revocaron posteriormente los permisos de operación de las aerolíneas españolas, interrumpiendo los servicios durante varios meses. Ahora, tras el levantamiento de las restricciones operativas y de seguridad, las operadoras españolas aceleran el retorno a la normalidad.

Calendario de reanudación

Air Europa reanuda su conexión entre Madrid y Caracas con tres vuelos semanales en febrero, programados para los martes, viernes y domingo. En marzo, durante sus tres primeras semanas, la aerolínea aumentará a cuatro frecuencias semanales, sumando el jueves, y progresivamente elevará el número a cinco vuelos. La empresa ha informado que comunicará cualquier actualización sobre la oferta a partir del 21 de marzo.

Por su parte, Plus Ultra reiniciará la ruta Madrid–Caracas el 3 de marzo, operando primero con dos vuelos semanales —martes y jueves— e incorporando una tercera frecuencia a partir del 28 de marzo. Además, se abrirá un vuelo semanal entre Tenerife y Caracas en la misma fecha, fortaleciendo así la conectividad directa entre las islas y Venezuela.

Plus Ultra ha destacado que esta reanudación constituye “un paso muy importante para restablecer la normalidad operativa con nuestros principales destinos y para miles de familias que usan habitualmente nuestros vuelos entre España y Venezuela”. Según la compañía, se encuentra inmersa en la coordinación del nuevo calendario y en la apertura de ventas con el objetivo de garantizar una vuelta progresiva y fiable del servicio en la ruta Madrid–Caracas.

Aviones de Iberia. (Europa Press)

En el caso de Iberia, la previsión es reactivar su operativa también entre Madrid y Caracas a partir del 7 de abril, ofreciendo tres frecuencias semanales los martes, jueves y viernes.

El proceso de normalización incluye también a operadoras venezolanas y europeas. La compañía de Laser Airlines ya ha retomado sus vuelos que enlazan Caracas con Madrid y Barcelona. Otra aerolínea venezolana, Estelar, prevé volver a conectar ambos países el 3 de abril.

En cuanto a las empresas europeas, la portuguesa TAP tiene previsto regresar a Venezuela el 4 de abril. Mientras tanto, la turca Turkish Airlines reanudará oficialmente sus servicios el 3 de marzo, abriendo así nuevas alternativas para los pasajeros tras el levantamiento de las restricciones.

Implicaciones para usuarios

La prolongada suspensión de vuelos, derivada de las recomendaciones de la AESA y la FAA, provocó una importante interrupción en el tráfico regular entre España y Venezuela. Este parón ha afectado a familias, pasajeros habituales y sectores que dependen de la conectividad para sus actividades y relaciones comerciales.

La coordinación entre organismos de aviación civil en ambos países y en Europa ha resultado fundamental para poder levantar las restricciones. El sector ahora busca avanzar hacia la recuperación total de una de las rutas intercontinentales de mayor demanda, volviendo a facilitar los desplazamientos entre ambos lados del Atlántico.

Tanto Air Europa, Plus Ultra como Iberia han señalado que mantendrán informado al público sobre posibles ampliaciones de frecuencias y nuevas rutas, garantizando así una transición ordenada hacia la plena recuperación del tráfico aéreo España–Venezuela.