Sumar Galicia saluda la propuesta de Rufián para unir a la izquierda: "Sería un excelente número 2 de Yolanda Díaz"

El secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, expresó que la reciente iniciativa del portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, para promover una plataforma unificada de la izquierda en el conjunto del Estado supone una oportunidad para consolidar la continuidad de una mayoría progresista y potenciar el espacio transformador. Según recogió Europa Press, López consideró que Rufián podría asumir un papel relevante acompañando a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como “un excelente número dos”.

El movimiento gallego de Sumar indicó mediante un comunicado, citado por Europa Press, que la propuesta de Rufián tiene potencial para reforzar la articulación de las fuerzas progresistas y abrir la posibilidad de implementar más medidas dirigidas a apoyar a la clase trabajadora. A juicio de la organización, la estrategia planteada por el portavoz de ERC coincide con la línea de trabajo y los objetivos ya identificados y ejecutados en Sumar.

De acuerdo a lo citado por Europa Press, el comunicado de Sumar Galicia subraya que la plataforma encabezada por Díaz representa una herramienta para unir y estructurar el espacio progresista, situación que, según la agrupación, coincide con el enfoque anunciado por Rufián y permite profundizar en las políticas transformadoras. El mensaje también pone de manifiesto que, para avanzar en la consolidación de esta unidad, se considera relevante alcanzar consensos y mantener un diálogo fluido con los representantes de los Comunes, formación considerada el referente de Sumar en Cataluña.

“En realidad eso es de lo que habla, ya fue y es Sumar. Por eso creemos que Gabriel Rufían sería un excelente número dos de Yolanda Díaz”, declaró López, según consignó Europa Press. El portavoz gallego recalcó la importancia de acordar previamente con los Comunes, considerando este paso como fundamental para que cualquier iniciativa de frente común sea viable y represente a todas las sensibilidades progresistas.

Sumar Galicia también destacó la necesidad de que la unidad no se limite a nombres o cargos, sino que se sustente en propuestas claras y objetivos precisos. “Agradeceríamos, en todo caso, que aparte de nombres, dijese qué más espera aportar a esta unidad”, sostuvo Paulo Carlos López en declaraciones difundidas por Europa Press. Esta petición pone el acento en la importancia de precisar los elementos programáticos y las metas específicas de una eventual confluencia de fuerzas progresistas.

El debate sobre la configuración de un frente amplio de izquierda responde al interés de diversos sectores por blindar la continuidad de agendas sociales y económicas que han caracterizado los últimos acuerdos parlamentarios, según lo publicado por Europa Press. La disposición de Sumar Galicia a valorar positivamente la propuesta de Rufián se enmarca en el contexto de conversaciones y aproximaciones entre diferentes sensibilidades de la izquierda estatal.

Europa Press detalló que la posición de Sumar Galicia coincide con la apuesta del espacio por la cooperación entre formaciones como Sumar, ERC y los Comunes, atendiendo tanto a las afinidades políticas como a las especificidades territoriales. El comunicado divulgado por el movimiento gallego reitera que la prioridad debe ser construir consensos, fortalecer alianzas estratégicas y avanzar en la concreción de un programa transformador común antes de definir los liderazgos y la distribución de responsabilidades dentro de la plataforma.

El planteamiento de Rufián acerca de una plataforma o frente común progresista generó reacciones de apertura en Galicia, reforzando la importancia de la interlocución con las fuerzas catalanas aliadas. Según la información proporcionada por Europa Press, Sumar Galicia subraya que cualquier impulso a la unidad debe implicar debates de fondo orientados a definir tanto los objetivos inmediatos como los mecanismos de colaboración y reparto de responsabilidades.

El enfoque del movimiento gallego evidencia un interés por articular un proceso de unidad basado en acuerdos programáticos e identificación de retos comunes que permitan fortalecer la representación política de la izquierda en un contexto de fragmentación y pluralidad de fuerzas, relató Europa Press. La valoración favorable de la propuesta de Rufián se presenta como parte del esfuerzo por minimizar divisiones y facilitar la consecución de mayorías parlamentarias capaces de sostener políticas progresistas.

En suma, la respuesta pública de Sumar Galicia a la iniciativa del portavoz de ERC muestra tanto la disposición al diálogo como la insistencia en la concreción de objetivos claros. Europa Press dejó constancia de que el movimiento gallego dirige su atención al contenido programático y la articulación entre socios políticos para avanzar hacia una plataforma robusta que represente a la diversidad de la izquierda en España.