España

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

El anciano dependía de un programa social para personas en situación de vulnerabilidad

Guardar
Un jubilado descubre su pensión.
Un jubilado descubre su pensión. (Montaje Infobae)

Un hombre de 75 años que vivía en condiciones precarias en Génova, Italia, ha experimentado un giro inesperado en su vida tras descubrir que tenía derecho a una pensión que nunca había cobrado. Durante años, este pensionista apenas contaba con recursos, dependiendo de una prestación de inclusión, un programa social dedicado a quienes atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad. La noticia de que podía acceder a una pensión y recuperar una suma significativa de dinero le ha devuelto la tranquilidad y la esperanza.

La intervención del Patronato Inca Cgil, una institución que asiste a trabajadores y pensionistas, resultó determinante para que el hombre pudiera conocer y ejercer sus derechos. Fue allí donde decidió consultar si, dada su edad y su situación, tenía acceso a algún tipo de pensión social. Al revisar su historial laboral, el personal del patronato detectó que, entre sus diferentes empleos, el hombre había trabajado como marinero y acumulado cotizaciones por ese servicio, aunque él mismo desconocía la existencia de esos registros.

El hallazgo de estas cotizaciones marítimas permitió completar el número de años necesarios para acceder a una jubilación. Así, además de empezar a recibir una pensión mensual de 1.400 euros, el pensionista pudo cobrar un pago único de 106.000 euros en atrasos. Este cambio radical en su situación económica ha sido posible gracias a la experiencia y el apoyo de los profesionales del patronato, que identificaron y recuperaron derechos que se creían perdidos, según la información del periódico Il Gazzetino.

Cómo descubrir una pensión pendiente

En muchos casos, como el de este hombre genovés, las personas desconocen que han generado derechos a lo largo de su vida laboral, especialmente si han tenido empleos variados o trabajos temporales. Es habitual que quienes han trabajado en diferentes sectores o han cambiado de empleo pierdan el rastro de las cotizaciones realizadas. Por eso, acudir a un patronato o a una oficina especializada puede marcar la diferencia: los profesionales revisan el historial de cotizaciones y localizan periodos olvidados, como sucedió en este caso con la libreta de marinero.

Para cobrar la pensión máxima de jubilación es indispensable haber cotizado la base máxima durante los últimos 25 años de vida profesional

El derecho a una pensión no se pierde aunque hayan pasado años sin cobrarla. Una vez que se reconoce el derecho y se demuestra que existen cotizaciones suficientes, la persona puede reclamar tanto la pensión mensual como los pagos atrasados que le correspondan. En esta ocasión, el acumulado ascendió a más de 100.000 euros, una suma que cambió por completo la vida del beneficiario y le aseguró una vejez más tranquila.

Consejos prácticos para no perder derechos laborales y sociales

Para evitar que situaciones como esta pasen desapercibidas, es recomendable que todas las personas revisen periódicamente su vida laboral y las cotizaciones realizadas, sobre todo al acercarse a la edad de jubilación. Guardar documentación relevante, como libretas de servicios o certificados de empleo, facilita mucho los trámites. Además, contactar con instituciones como el Patronato Inca Cgil puede ayudar a resolver dudas y recuperar derechos que, en apariencia, estaban perdidos.

Cómo reclamar tus derechos en
Cómo reclamar tus derechos en la tercera edad (Freepik)

Los expertos aconsejan no esperar a la última etapa de la vida para revisar estos aspectos. Solicitar información y asesoramiento profesional garantiza que ninguna cotización quede fuera del cálculo y que, llegado el momento, se pueda acceder a la pensión y a posibles pagos atrasados. Así, se protege el bienestar propio y se evitan situaciones de desamparo innecesarias en la vejez.

Temas Relacionados

DineroJubilados y PensionesPersonas MayoresAncianosEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Silvia Severino, psicóloga. “De estas tres formas de vengar una infidelidad, solo la la tercera es la correcta”

La especialista explica la manera correcta de reaccionar ante una traición amorosa

Silvia Severino, psicóloga. “De estas

Un hospital de Cataluña ensaya una nueva terapia contra un cáncer infantil que tiene una supervivencia muy baja: reduce el tumor en el 30% de los casos

En el ensayo participaron 65 pacientes de entre 1 y 18 años, procedentes de 29 centros en siete países europeos

Un hospital de Cataluña ensaya

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Ante la renovación masiva de contratos que encarecerá la vivienda un 40% para millones de inquilinos, el Ejecutivo negocia un modelo de incentivos y penalizaciones que contenga la subida de precios

Qué ayudas fiscales tienen los

Castellón se enfrenta a vientos huracanados por la borrasca Oriana: restricciones de velocidad, suspensión de trenes y mensajes Es-Alert

La Aemet ha activado el aviso rojo en la provincia por rachas máximas de 140 kilómetros por hora

Castellón se enfrenta a vientos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere Ángela Murillo, la primera

Muere Ángela Murillo, la primera mujer en presidir una sección de la Audiencia Nacional y una de las figuras más relevantes en la lucha contra ETA

España expulsó más extranjeros en 2025 por motivos de “seguridad nacional”: la policía deportó a 3.398 personas durante el año pasado

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

ECONOMÍA

Qué ayudas fiscales tienen los

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Dos personas mueren cada día en España mientras trabajan: las “industrias extractivas” son las que más accidentes laborales sufren

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa