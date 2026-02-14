Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

Un jubilado descubre su pensión. (Montaje Infobae)

Un hombre de 75 años que vivía en condiciones precarias en Génova, Italia, ha experimentado un giro inesperado en su vida tras descubrir que tenía derecho a una pensión que nunca había cobrado. Durante años, este pensionista apenas contaba con recursos, dependiendo de una prestación de inclusión, un programa social dedicado a quienes atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad. La noticia de que podía acceder a una pensión y recuperar una suma significativa de dinero le ha devuelto la tranquilidad y la esperanza.

La intervención del Patronato Inca Cgil, una institución que asiste a trabajadores y pensionistas, resultó determinante para que el hombre pudiera conocer y ejercer sus derechos. Fue allí donde decidió consultar si, dada su edad y su situación, tenía acceso a algún tipo de pensión social. Al revisar su historial laboral, el personal del patronato detectó que, entre sus diferentes empleos, el hombre había trabajado como marinero y acumulado cotizaciones por ese servicio, aunque él mismo desconocía la existencia de esos registros.

El hallazgo de estas cotizaciones marítimas permitió completar el número de años necesarios para acceder a una jubilación. Así, además de empezar a recibir una pensión mensual de 1.400 euros, el pensionista pudo cobrar un pago único de 106.000 euros en atrasos. Este cambio radical en su situación económica ha sido posible gracias a la experiencia y el apoyo de los profesionales del patronato, que identificaron y recuperaron derechos que se creían perdidos, según la información del periódico Il Gazzetino.

Cómo descubrir una pensión pendiente

En muchos casos, como el de este hombre genovés, las personas desconocen que han generado derechos a lo largo de su vida laboral, especialmente si han tenido empleos variados o trabajos temporales. Es habitual que quienes han trabajado en diferentes sectores o han cambiado de empleo pierdan el rastro de las cotizaciones realizadas. Por eso, acudir a un patronato o a una oficina especializada puede marcar la diferencia: los profesionales revisan el historial de cotizaciones y localizan periodos olvidados, como sucedió en este caso con la libreta de marinero.

Para cobrar la pensión máxima de jubilación es indispensable haber cotizado la base máxima durante los últimos 25 años de vida profesional

El derecho a una pensión no se pierde aunque hayan pasado años sin cobrarla. Una vez que se reconoce el derecho y se demuestra que existen cotizaciones suficientes, la persona puede reclamar tanto la pensión mensual como los pagos atrasados que le correspondan. En esta ocasión, el acumulado ascendió a más de 100.000 euros, una suma que cambió por completo la vida del beneficiario y le aseguró una vejez más tranquila.

Consejos prácticos para no perder derechos laborales y sociales

Para evitar que situaciones como esta pasen desapercibidas, es recomendable que todas las personas revisen periódicamente su vida laboral y las cotizaciones realizadas, sobre todo al acercarse a la edad de jubilación. Guardar documentación relevante, como libretas de servicios o certificados de empleo, facilita mucho los trámites. Además, contactar con instituciones como el Patronato Inca Cgil puede ayudar a resolver dudas y recuperar derechos que, en apariencia, estaban perdidos.

Cómo reclamar tus derechos en la tercera edad (Freepik)

Los expertos aconsejan no esperar a la última etapa de la vida para revisar estos aspectos. Solicitar información y asesoramiento profesional garantiza que ninguna cotización quede fuera del cálculo y que, llegado el momento, se pueda acceder a la pensión y a posibles pagos atrasados. Así, se protege el bienestar propio y se evitan situaciones de desamparo innecesarias en la vejez.