Alejandro Fernández, experto en derecho, sobre la jubilación: “Este error puede reducir tu pensión en miles de euros”

Comprender cómo se calcula la pensión y planificar con antelación el retiro de la vida laboral es clave para maximizar los ingresos y asegurar la estabilidad económica en la jubilación

Las pensiones de jubilación en 2025 y su capacidad adquisitiva auguran un futuro sombrío para nuestros mayores.

Muchas personas desconocen cómo se calcula la pensión de jubilación en España, una realidad que genera incertidumbre sobre los ingresos que tendrán tras retirarse. La falta de información puede dificultar la planificación financiera a largo plazo, aumentando el riesgo de dificultades económicas en la vejez. Por ello, es fundamental prevenir y planificar con antelación, conocer los factores que influyen en la pensión y complementar los ingresos mediante ahorro o inversiones, asegurando estabilidad económica en el retiro.

Uno de los factores que pueden reducir de forma significativa la pensión de jubilación son las lagunas de cotización durante los últimos años de vida laboral, advirtió Alejandro Fernández, experto en derecho. Según sus declaraciones, “a día de hoy, en 2025, tu pensión de jubilación se calcula haciendo una media de la base de cotización de los últimos 25”. En concreto, la fórmula de cálculo se basa en la suma de las bases de los últimos 300 meses (es decir, 25 años) inmediatamente anteriores a la jubilación dividida entre 350, para tener en cuenta las pagas extraordinarias.

“Cada año cuenta”

El experto, graduado en Relaciones Laborales, detalló en su análisis que “los periodos en los que no cotizas dentro de ese rango de 25 años se llaman laguna de cotización”. Estas lagunas, explicó, se producen cuando una persona atraviesa un año en blanco, es decir, sin empleo o actividad cotizada. “La Seguridad Social rellena ese hueco para hacer el cálculo, pero lo rellena con la base mínima de cotización”, lo que puede tener consecuencias directas en la cuantía final de la pensión.

Para el especialista, que comparte en su perfil de TikTok (@tugraduadosocial) consejos sobre relaciones laborales y temas relacionados con Seguridad Social, esta situación implica que lo aportado a la Seguridad Social tanto a los 40 como a los 65 años es determinante: “Cada año cuenta, y los últimos son absolutamente cruciales”. Especialmente delicado es incurrir en varias lagunas en el tramo final de la carrera laboral, ya que “puede destrozar la media y provocar que tu pensión sea mucho más baja de lo que esperabas”, advirtió Fernández.

Alejandro Fernández, experto en derecho, sobre la jubilación: “Este error puede reducir tu pensión en miles de euros” (Montaje Infobae España con imágenes de TikTok / @tugraduadosocial)

Las prácticas laborales irregulares como los empleos no declarados o los que falsifican el importe del sueldo en los papeles para rebajar la base de cotización suponen un peligro a largo plazo. “Trabajar en negro o aceptar contratos con base de cotización por debajo de tu salario te está costando tu futuro”, alertó. Para evitar estas consecuencias, Fernández recomendó revisar periódicamente los datos que figuran en la historia laboral: “Descarga tu informe de vida laboral y vigila de cerca tus cotizaciones”, enfatizó, remarcando que “tu futuro se constituye de cada nómina. Exige cotizar por lo que realmente ganas”.

Cómo se calcula la pensión

En España, la pensión de jubilación se calcula principalmente a partir de las bases de cotización del trabajador y los años cotizados. Primero se determina la base reguladora, que se obtiene sumando las bases de cotización de los últimos 25 años (300 meses) y dividiéndolas entre 350, tal y como indica Fernández. A esta base se aplica un porcentaje según el tiempo cotizado: con 15 años se alcanza el 50% de la base reguladora, y se llega al 100% con unos 37 años de cotización en 2025. Existen topes mínimos y máximos de pensión y posibles complementos según circunstancias familiares o económicas, como la pensión mínima garantizada o incrementos por hijos.

