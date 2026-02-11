España

Borrasca Nils en España: la Aemet activa el aviso rojo en Galicia, Cantabria y País Vasco por olas de más de nueve metros

Las lluvias y fuertes rachas de viento también ponen en alerta a la mayor parte de la península

Accesos a los arenales de
Accesos a los arenales de A Coruña cerrados, a 10 de febrero de 2026.

La borrasca Nils ya se está dejando notar en España. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este miércoles el nivel rojo -que supone “peligro extraordinario”- de alerta en las áreas del noroeste de A Coruña, el litoral cántabro, Bizkaia litoral y Gipuzkoa litoral por fenómenos costeros con olas de más de 9 metros. “El peligro es extraordinario, evita las costas de las zonas afectadas”, pide el organismo público a través de sus redes sociales.

Los avisos corresponden a este miércoles y al jueves. En el caso de Galicia, el aviso estará activo desde las once de la noche hasta las siete de la mañana del jueves en el noroeste de A Coruña. En toda la costa de Cantabria, el nivel rojo empezará a medianoche y durará hasta las ocho de la mañana. En País Vasco, el nivel rojo también afecta a toda la costa y estará vigente desde la una de la madrugada hasta las dos de la tarde. Todo el litoral del Cantábrico y Galicia tendrá el aviso naranja -que implica “riesgo importante”- durante el resto del tiempo ambas jornadas. Será el viernes cuando el nivel se rebaje a amarillo -que significa “riesgo bajo”-.

La Aemet espera que la borrasca Nils deje rachas muy fuertes de viento, especialmente en el litoral gallego y en el este peninsular este miércoles. “Así que precaución con la caída de ramas, árboles y objetos situados en lugares elevados”, pide el portavoz del organismo público, Rubén del Campo. El temporal marítimo también será protagonista en costas del sureste, en el entorno de Alborán, donde las olas podrán superar los cuatro metros. A su vez, se esperan lluvias en buena parte de la península, especialmente en Galicia, las comunidades cantábricas y Extremadura.

¿Cuándo termina el episodio de lluvias y mal tiempo?

La Aemet espera que la llegada de un anticiclón a finales de semana deje cielos despejados y lluvias aisladas. Pero aún quedan varios días para ver los cielos despejados. De hecho, el jueves será una jornada de transición entre “unos frentes que se van y otros que llegan”. Así, a primeras horas, continuarán las lluvias en zonas del oeste y norte peninsular, aunque en general serán débiles e irán yendo a menos. Pero a últimas horas del día volverá a llover en esas mismas zonas y también lo hará en Andalucía. Durante esta jornada, seguirán las rachas de viento muy fuertes en el norte y en la mitad oriental peninsular, también en Baleares, con temporal marítimo tanto en las costas del Cantábrico como en las del Mediterráneo. A su vez, la cota de nieve bajará hasta los 1.300 metros, “por lo que el aporte de agua debido al deshielo será algo menor”.

El pantano de Bornos, en Cádiz, continúa desaguando. La Guardia Civil sigue garantizando la seguridad en la zona debido a las intensas lluvias de la borrasca Leonardo que todavía siguen afectando al área. (Guardia Civil)

Será el viernes cuando empiece la desescalada del episodio de lluvias y nevadas, cuyo inicio, para los meteorólogos de la Aemet, se remonta a finales de diciembre. Eso sí, se despedirá por todo lo alto, “con “abundantes precipitaciones generalizadas en la península y Baleares”. Tan solo se librará el extremo sureste, mientras que en Galicia, Cantábrico, Pirineos y zonas montañosas del centro y del sur peninsular, estas lluvias serán “fuertes y persistentes”, según detalla el portavoz de la Aemet. Todo esto con una cota de nieve que bajará hasta a 800 metros en el norte. Esto responde a que las temperaturas serán más bajas, con la llegada de una masa de aire más fría. Así, el sábado comenzará a ganar protagonismo el anticiclón.

El primer día del fin de semana amanecerá nuboso y con algunas lluvias en Baleares y en sierras del sureste, pero a largo de la jornada los cielos se irán despejando, tanto en el archipiélago balear como en la mitad sur peninsular. En el norte, en cambio, las precipitaciones serán más persistentes, sobre todo en el Cantábrico y Pirineos. Pero hará más frío.

“Llegará una masa de aire procedente de latitudes altas, con rachas de viento del noroeste muy fuertes además, que acrecentarán la sensación de frío y estas rachas soplarán con intensidad en amplias zonas del territorio, sobre todo en el norte, en el este y en Baleares”, explica. Así, la nieve caerá en el tercio norte a partir de los 700 metros. De hecho, incluso en el nordeste podría hacerlo a partir de 400 metros por la noche. De este modo, el domingo será una jornada con tiempo anticiclónico con, cielos poco nubosos en general, salvo en el extremo norte, donde aún quedará, nubosidad y habrá algunas lluvias y nevadas.

