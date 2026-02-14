Benidorm Fest 2026, la final en directo: el cantante Mayo da comienzo al festival

La ciudad de Benidorm celebra uno de los eventos musicales más destacados del calendario, con el Palau d’Esports l’Illa como escenario para la quinta edición del Benidorm Fest. 12 propuestas compiten desde las 22:00 horas por la Sirenita de Oro, el símbolo que distingue al ganador de la edición de 2026, además de un cuantioso premio en metálico y la oportunidad de firmar acuerdos para grabar singles, tanto en Miami como en la sede principal de Spotify.
Aquí te contamos el desarrollo de la gala y lo más destacado del momento cumbre del concurso.
El grupo de rock-punk Kitai celebra el amor (y el miedo) en pleno San Valentín sobre el escenario del Palau d’Esports d’Illa de Benidorm. Con la canción ‘El amor te da miedo’, la banda reivindica “más que nunca el amor libre”, tal y como afirma la vocalista Kenya Saiz. Un conjunto musical que destaca, además de por su propuesta, por ganar el récord guiness tocando durante 24 horas y su sostenibilidad, presente en su vestimenta durante sus giras.
El cantante Mayo, de 23 años, anima al público a votar tras la primera actuación del Benidorm Fest 2026. Una actuación que cataloga como “party, party, party”, culmina con un escenario a rebosar de bailarines. En su interpretación, Mayo se ha cambiado la camiseta de ‘I love Benidorm’ por ‘I Love MEC’, la directora de comunicación de RTVE.
A partir de ahora, y tal y como han indicado los presentadores, ya se han abierto las votaciones del público. Este año, su decisión cuenta con un 25% en la decisión final para escoger al ganador o ganadora de esta quinta edición. Las vías para votar son tres: las tradicionales llamadas telefónicas, los mensajes SMS y la app RTVE Play, que permite votar de manera gratuita.
La anterior edición, se culminó con la actuación de Melody, quien interpretó ‘Esa diva’, lo que le valió el Micrófono de Bronce. El festival arranca con su presencia, acompañada de Javier Ambrossi y Jesús Vázquez, para abrir una gala que estará marcada por 12 intérpretes.
Comienza la 5ª edición del Benidorm Fest que proclamará al vencedor del festival entre los 12 clasificados. La gala se puede ver desde las 22 horas en La 1, en directo. Después de dos semifinales, los intérpretes que se subirán al escenario en orden son: Mayo, Kitai, Asha, Dani J, The Quinquis, Izan Llunas, Mkiel Herzog Jr., María León ft. Julia Medina, Rosalinda Galán, Kenneth, Miranda! & bailamamá y Tony Grox y Lucycalys. Unos artistas que, según Javier Ambrossi, presentador de esta edición, “tienen carreras grandísimas”.
El grupo de finalistas que optarán al trofeo de la sirenita en la final del Benidorm Fest 2026 ya ha sido definido tras la celebración de la segunda semifinal. El evento, que ha tenido lugar en el Palau d’Esports L’Illa de Benidorm este jueves, ha seleccionado a seis nuevos artistas que se suman a los ya elegidos en la primera ronda.
El Benidorm Fest 2026 vuelve a ser escenario de grandes regresos históricos de la música, tras la reunificación momentánea de Sonia y Selena, KU Minerva se subirá al escenario del festival durante la segunda semifinal este jueves 12 de febrero. Infobae ha podido hablar con la mítica artista que se dio a conocer con Estoy llorando por ti y que ahora evoluciona con No volveré a llorar.
Corría el año 1959 cuando quedó inaugurado el Festival Internacional de la Canción de Benidorm, un antecedente directo del actual Benidorm Fest sin el que no existiría a día de hoy el evento televisivo. Sin embargo, aquel certamen por el que pasaron grandes artistas como Raphael no tenía por objetivo la audiencia, porque estaba pensado para verlo en vivo desde Benidorm, ni tampoco encontrar un candidato para Eurovisión, sino simplemente celebrar la música. ¿Está llegando a ese mismo punto el Benidorm Fest tras los últimos acontecimientos?
Javier Ambrossi ha dado pie a una nueva era en su carrera profesional tras convertirse en presentador del Benidorm Fest 2026, que este año no tendrá como objetivo elegir al representante de España en el Festival de la Canción de Eurovisión, sino consolidarse como un evento musical con identidad propia. “Estoy muy ligado al cine y a la tele, pero también a la música”, afirma el también director de cine en una entrevista con Infobae, en la que habla sobre su nueva etapa de la mano de RTVE.
RTVE ha decidido mantener su respaldo al Benidorm Fest 2026 pese a haber retirado a España de Eurovisión, reafirmando así el estatus del certamen como uno de los grandes acontecimientos musicales del país. El certamen ya ha celebrado sus dos semifinales en las que ha elegido a sus finalistas, pero, para quien no las haya visto, esto es todo lo que debería saber.