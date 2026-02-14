Benidorm Fest 2026, la final en directo: el cantante Mayo da comienzo al festival

Actuaciones de los finalistas del Benidorm Fest 2026 (RTVE)

La ciudad de Benidorm celebra uno de los eventos musicales más destacados del calendario, con el Palau d’Esports l’Illa como escenario para la quinta edición del Benidorm Fest. 12 propuestas compiten desde las 22:00 horas por la Sirenita de Oro, el símbolo que distingue al ganador de la edición de 2026, además de un cuantioso premio en metálico y la oportunidad de firmar acuerdos para grabar singles, tanto en Miami como en la sede principal de Spotify.

Aquí te contamos el desarrollo de la gala y lo más destacado del momento cumbre del concurso.