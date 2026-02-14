España

Benidorm Fest 2026, la final en directo: el cantante Mayo da comienzo al festival

Sin el premio de Eurovisión, los participantes tienen otros incentivos como 100.000 euros para el vencedor y grabar un sencillo en Miami

Guardar
Actuaciones de los finalistas del
Actuaciones de los finalistas del Benidorm Fest 2026 (RTVE)

La ciudad de Benidorm celebra uno de los eventos musicales más destacados del calendario, con el Palau d’Esports l’Illa como escenario para la quinta edición del Benidorm Fest. 12 propuestas compiten desde las 22:00 horas por la Sirenita de Oro, el símbolo que distingue al ganador de la edición de 2026, además de un cuantioso premio en metálico y la oportunidad de firmar acuerdos para grabar singles, tanto en Miami como en la sede principal de Spotify.

Aquí te contamos el desarrollo de la gala y lo más destacado del momento cumbre del concurso.

21:34 hsHoy

Kitai celebra “el amor libre” en un San Valentín visto desde Benidorm

El grupo de rock-punk Kitai celebra el amor (y el miedo) en pleno San Valentín sobre el escenario del Palau d’Esports d’Illa de Benidorm. Con la canción ‘El amor te da miedo’, la banda reivindica “más que nunca el amor libre”, tal y como afirma la vocalista Kenya Saiz. Un conjunto musical que destaca, además de por su propuesta, por ganar el récord guiness tocando durante 24 horas y su sostenibilidad, presente en su vestimenta durante sus giras.

21:22 hsHoy

Mayo abre el festival con una escenografía que tilda de “party, party, party”

El cantante Mayo, de 23 años, anima al público a votar tras la primera actuación del Benidorm Fest 2026. Una actuación que cataloga como “party, party, party”, culmina con un escenario a rebosar de bailarines. En su interpretación, Mayo se ha cambiado la camiseta de ‘I love Benidorm’ por ‘I Love MEC’, la directora de comunicación de RTVE.

21:16 hsHoy

Se abren las votaciones del público

A partir de ahora, y tal y como han indicado los presentadores, ya se han abierto las votaciones del público. Este año, su decisión cuenta con un 25% en la decisión final para escoger al ganador o ganadora de esta quinta edición. Las vías para votar son tres: las tradicionales llamadas telefónicas, los mensajes SMS y la app RTVE Play, que permite votar de manera gratuita.

21:12 hsHoy

Melody se vuelve a subir al escenario del Benidorm Fest

La anterior edición, se culminó con la actuación de Melody, quien interpretó ‘Esa diva’, lo que le valió el Micrófono de Bronce. El festival arranca con su presencia, acompañada de Javier Ambrossi y Jesús Vázquez, para abrir una gala que estará marcada por 12 intérpretes.

21:03 hsHoy

Arranca el Benidorm Fest 2026

Comienza la 5ª edición del Benidorm Fest que proclamará al vencedor del festival entre los 12 clasificados. La gala se puede ver desde las 22 horas en La 1, en directo. Después de dos semifinales, los intérpretes que se subirán al escenario en orden son: Mayo, Kitai, Asha, Dani J, The Quinquis, Izan Llunas, Mkiel Herzog Jr., María León ft. Julia Medina, Rosalinda Galán, Kenneth, Miranda! & bailamamá y Tony Grox y Lucycalys. Unos artistas que, según Javier Ambrossi, presentador de esta edición, “tienen carreras grandísimas”.

20:44 hsHoy

Orden de actuación de la final del Benidorm Fest 2026: Mayo abrirá la gala con el cierre de Tony Grox y Lucycalys

Entre los finalistas que optan al trofeo de la sirenita el próximo sábado 14 de febrero se encuentran Asha, Izan Llunas o Miranda! y Bailamamá, entre otros

Primeras imágenes de las actuaciones
Primeras imágenes de las actuaciones de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026 (RTVE)

El grupo de finalistas que optarán al trofeo de la sirenita en la final del Benidorm Fest 2026 ya ha sido definido tras la celebración de la segunda semifinal. El evento, que ha tenido lugar en el Palau d’Esports L’Illa de Benidorm este jueves, ha seleccionado a seis nuevos artistas que se suman a los ya elegidos en la primera ronda.

Leer la nota completa
20:40 hsHoy

KU Minerva pasa de ‘Estoy llorando por ti’ a ‘No volveré a llorar’ en el Benidorm Fest 2026: “Hay que modernizarse, pero yo quiero conservar mi esencia”

La mítica cantante que se dio a conocer en los 90 ha conversado con ‘Infobae’ antes de su actuación en la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026

KU Minerva, concursante del Benidorm
KU Minerva, concursante del Benidorm Fest 2026 (RTVE)

El Benidorm Fest 2026 vuelve a ser escenario de grandes regresos históricos de la música, tras la reunificación momentánea de Sonia y Selena, KU Minerva se subirá al escenario del festival durante la segunda semifinal este jueves 12 de febrero. Infobae ha podido hablar con la mítica artista que se dio a conocer con Estoy llorando por ti y que ahora evoluciona con No volveré a llorar.

Leer la nota completa
20:26 hsHoy

La ganadora del Benidorm Fest 2026 no canta, es la propia ciudad y no echa de menos Eurovisión: “100% de ocupación, solo nos gana Madrid y Barcelona”

Los objetivos del certamen alicantino van mucho más allá de la audiencia, ‘Infobae’ ha hablado de ello con María Eizaguirre, directora de comunicación de RTVE, Toni Pérez, alcalde de Benidorm, y Jesús Carrobles, concejal de eventos de la ciudad

Toni Pérez, alcalde de Benidorm, sobre acoger el 'Benidorm Fest' sin Eurovisión

Corría el año 1959 cuando quedó inaugurado el Festival Internacional de la Canción de Benidorm, un antecedente directo del actual Benidorm Fest sin el que no existiría a día de hoy el evento televisivo. Sin embargo, aquel certamen por el que pasaron grandes artistas como Raphael no tenía por objetivo la audiencia, porque estaba pensado para verlo en vivo desde Benidorm, ni tampoco encontrar un candidato para Eurovisión, sino simplemente celebrar la música. ¿Está llegando a ese mismo punto el Benidorm Fest tras los últimos acontecimientos?

Leer la nota completa
19:56 hsHoy

Javier Ambrossi, sobre el ‘Benidorm Fest’ como plataforma para nuevos talentos: “Los artistas que han salido tienen carreras grandísimas”

El también director de cine debuta como presentador del festival de RTVE y cuenta a ‘Infobae’ su estrecho vínculo con la música

Es la primera vez que el director de cine se embarca en un proyecto de estas características.

Javier Ambrossi ha dado pie a una nueva era en su carrera profesional tras convertirse en presentador del Benidorm Fest 2026, que este año no tendrá como objetivo elegir al representante de España en el Festival de la Canción de Eurovisión, sino consolidarse como un evento musical con identidad propia. “Estoy muy ligado al cine y a la tele, pero también a la música”, afirma el también director de cine en una entrevista con Infobae, en la que habla sobre su nueva etapa de la mano de RTVE.

Leer la nota completa
18:37 hsHoy

Todo lo que debes saber sobre el Benidorm Fest 2026 antes de la final si no te has enterado de nada hasta el momento: los favoritos, los premios y cómo votar

Esta edición habrá más premios que de costumbre, pese a que convertirse en representante de Eurovisión ya no sea uno de ellos

Las actuaciones de la primera
Las actuaciones de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026 (RTVE)

RTVE ha decidido mantener su respaldo al Benidorm Fest 2026 pese a haber retirado a España de Eurovisión, reafirmando así el estatus del certamen como uno de los grandes acontecimientos musicales del país. El certamen ya ha celebrado sus dos semifinales en las que ha elegido a sus finalistas, pero, para quien no las haya visto, esto es todo lo que debería saber.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Benidorm FestBenidorm Fest 2026TVETelevisión EspañaMúsica EspañaEspaña-televisiónEspaña Noticias

Últimas noticias

Comprobar Bonoloto: el número ganador de este 14 de febrero

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar Bonoloto: el número ganador

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 14 febrero

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: esta es la

Una pareja se va de vacaciones y al volver encuentra daños de 84.000 euros en su casa: “No esperaba nada parecido a lo que fue”

Un fontanero explica los peligros de irse de vacaciones sin revisar este elemento del baño

Una pareja se va de

Máxima alerta en San Esteban de Gormaz por la crecida del Duero: la situación es “muy preocupante ” y desalojan 30 viviendas

El alcalde del pueblo ha insistido en la necesidad de mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades

Máxima alerta en San Esteban

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cazzu en la prueba de

Cazzu en la prueba de sonido de la segunda fecha de Bad Bunny: expectativa por el reencuentro de la expareja en San Valentín

Cuál es la mejor letra en la etiqueta de eficiencia energética para ahorrar con los electrodomésticos

El legendario Nokia 1100 en tus manos: así puedes obtener uno en pleno 2026

Quién era el joven futbolista amateur que murió en la Ruta 2 tras un trágico choque frontal

Pasos para activar la opción de WhatsApp y protegerse de estafas telefónicas

INFOBAE AMÉRICA

Gordon Ramsay defiende a Victoria

Gordon Ramsay defiende a Victoria Beckham tras acusaciones de su hijo Brooklyn: “Estuvimos en la boda, no hubo nada inapropiado”

Siguen avanzando las obras de ampliación y pavimentación de la carretera Litoral en El Salvador

Ryan Coogler y los 16 récords de “Sinners”: el ascenso de un cineasta afroamericano y la batalla contra el síndrome del impostor

Incautan más de 1,800 plantas de marihuana en operativo en Baní, República Dominicana

Estados Unidos introduce una estrategia inédita para la formación en IA

DEPORTES

Racing vence a Banfield por

Racing vence a Banfield por el Torneo Apertura con la presencia de público visitante

Francisco Cerúndolo venció a Tomás Etcheverry y se clasificó a la final del Argentina Open por tercera vez en su carrera

La gran presentación de Tiziano Gravier en los JJOO de Invierno que generó la emoción de su madre Valeria Mazza: “Una carrera maravillosa”

Dibu Martínez debió entrar en Aston Villa por la insólita expulsión de Bizot: sufrió tres goles en 27 minutos y quedaron eliminados de la FA Cup

Cristiano Ronaldo terminó con su “huelga” y anotó el primer gol con 41 años: quedó a 38 gritos de romper la barrera de los 1000