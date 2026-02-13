España

Un padre intenta desheredar a su hijo, pero la justicia revierte su decisión porque su falta de relación no se considera “maltrato psicológico”

El tribunal señala que hay que demostrar un “abandono injustificado” que realmente afecte al testador

Guardar
Firma de un testamento.
Firma de un testamento.

La Justicia de Oviedo ha anulado parcialmente la desheredación del hijo mayor de una familia, tras concluir que no hubo pruebas suficientes de que el distanciamiento padre-hijo fuera causa legítima para excluirlo de la herencia. Así, el tribunal ha reconocido su derecho de Rubén a recibir la parte mínima que por ley le corresponde.

El conflicto familiar llegó a los tribunales tras la muerte del padre, quien en su testamento desheredó a su hijo mayor alegando “maltrato psicológico” por abandono. Según el documento, el padre fundamentó esta decisión en la falta de relación afectiva con su hijo mayor, acogiéndose a razones previstas en el Código Civil. En España, según la ley, no es posible desheredar a un hijo, que tiene derecho a una parte de la herencia —llamada ‘legítima’—, salvo en casos excepcionales, como maltrato o falta de relación que sea demostrable y cuya culpa sea además atribuible exclusivamente al hijo.

En un inicio, el Juzgado de Primera Instancia de Oviedo dio la razón a la familia del fallecido —la viuda, sus otros hijos y los nietos—, considerando válida la desheredación. Pero el hijo mayor no se conformó con esa decisión y llevó el caso a la Audiencia Provincial de Oviedo, concentrando su reclamo en dos cuestiones: que su padre no tenía la capacidad mental suficiente para firmar el testamento en el que lo había desheredado, y que la razón invocada para su exclusión —el supuesto maltrato psicológico— no estaba debidamente probada.

El tribunal estudió los detalles del caso. Por un lado, analizó la salud mental del padre en el momento de firmar el testamento, lo que es clave para determinar si un documento de este tipo es válido o no. Para esa cuestión, se aportó la historia clínica del fallecido, revisada por un perito designado por el juzgado. El experto determinó que solo tenía un “deterioro cognitivo leve”, y que “existía una certeza médica razonable de que estaba en posesión de suficientes capacidades cognitivas y volitivas para poder otorgar testamento”.

¿Caduca un testamento? Los casos en los que no sirve para repartir una herencia

La culpa de la falta de relación

El eje central, entonces, pasó a ser la desheredación. El tribunal explicó con claridad que, según la ley, cuando alguien es desheredado alegando causas graves, la responsabilidad de demostrar esos hechos recae en quienes se benefician de la exclusión. Y, según los jueces, “solo una falta de relación continuada e imputable al desheredado podría ser valorada como causante de unos daños psicológicos”, y no basta con que padre e hijo no se vincularan en los últimos años. El tribunal también citó que hay que demostrar un “abandono injustificado” que realmente afecte al testador, no cualquier enfriamiento o ruptura familiar.

En el expediente, la familia aportó fotos y documentos donde se veía que el padre no fue acompañado por su hijo mayor en controles médicos, y que la relación era nula en los últimos años. Sin embargo, la sentencia subrayó que “eso, en sus justos términos, lo único que evidencia es el distanciamiento o la efectiva falta de relación; no, sin embargo, que esa situación respondiera a una actuación únicamente imputable al actor; ni tampoco que la misma fuera determinante de aquella afectación psicológica que es necesaria para considerar justificada la desheredación”.

En definitiva, los jueces señalaron que la prueba reunida no alcanzó para confirmar que el hijo haya provocado un daño psicológico relevante a su padre ni que el distanciamiento fuera únicamente su responsabilidad. Por eso, admitieron la petición subsidiaria del hijo mayor para dejar sin efecto la desheredación, lo que implica que deberá recibir al menos “la legítima estricta” de la herencia, la porción mínima que le corresponde por ley en presencia de otros descendientes.

Temas Relacionados

Sentencias EspañaHerenciasTestamentoJusticiaTribunalesHerencias EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La reina Letizia se salta el protocolo en el Palacio de la Zarzuela: su cariñoso gesto con Claudia Tecglen

El emotivo encuentro de la esposa de Felipe VI con la galardonada con el Premio Princesa de Girona 2022 ha demostrado la estrecha relación que ambas mantienen

La reina Letizia se salta

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 13 febrero

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los resultados

El sistema que está ganando terreno en las cocinas por encima de la vitrocerámica o la inducción

La alternativa es mucho más eficiente, rápida y además reduce el riesgo de accidentes o quemaduras

El sistema que está ganando

Orden de actuación de la final del Benidorm Fest 2026: Kitai, The Quinquis, Izan Llunas o Dani J abrirán la gala

Entre los finalistas que optan al trofeo de la sirenita el próximo sábado 14 de febrero se encuentran Mayo, Asha, Izan Llunas o Miranda! y Bailamamá, entre otros

Orden de actuación de la

José Abellán, cardiólogo: “El ejercicio físico es un arma muy potente para prevenir el cáncer”

El especialista destaca cómo la actividad física regular mejora la respuesta inmune y la tolerancia a los tratamientos oncológicos

José Abellán, cardiólogo: “El ejercicio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército del Aire prepara

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Hacienda invierte 198.000 euros en 16 asientos especiales hechos en Suecia para proteger las espaldas de los agentes que persiguen a los narcos a 120 kilómetros por hora

ECONOMÍA

La siniestralidad laboral deja 735

La siniestralidad laboral deja 735 muertos en accidentes de trabajo en 2025

La afiliación extranjera cae un 1,5% en enero pero el número de trabajadores foráneos se mantiene por encima de los tres millones

El IPC cae hasta el 2,3% en enero y alcanza su nivel más bajo desde junio con la luz y la gasolina a la baja

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Cuidado, una captura de pantalla puede no servirte en un juicio”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa