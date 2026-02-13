España

La gala más intensa de ‘GH Dúo’: dos expulsados, una pedida de mano, las lágrimas de Anita y la amenaza de abandono de Antonio Canales

El espacio presentado por Jorge Javier Vázquez ya no cuenta con parejas, lo que ha dado pie a una “nueva era” con concursantes individuales

Anita Williams se emociona en
Anita Williams se emociona en 'GH Dúo' al ver a su hijo

San Valentín ha irrumpido con fuerza en la casa de GH Dúo, que ha vivido una de sus galas más intensas de la edición. A tan solo dos días de la fecha señalada en el calendario, el reality presentado por Jorge Javier Vázquez sorprendió a sus concursantes con reencuentros emotivos, pedidas de mano inesperadas, una expulsión decisiva y el anuncio de una severa sanción disciplinaria tras el enfrentamiento entre Cristina Piaget y Antonio Canales.

Nada más empezar la gala, Jorge Javier Vázquez no tardó en advertir a la audiencia y a los propios participantes de la gravedad de lo ocurrido en las últimas horas dentro de la casa. “Han desoído todas las advertencias y pasado todos los límites. La dirección está harta y ha tomado la decisión de tomar medidas: habrá una gran sanción disciplinaria”, anunció nada más comenzar la emisión.

Jorge Javier Vázquez anuncia la
Jorge Javier Vázquez anuncia la sanción disciplinaria a uno de los concursantes de 'GH Dúo'

Sorpresas románticas y reencuentros sin cámaras

La noche arrancó con un guiño directo a San Valentín. Sandra fue una de las primeras en recibir una visita inesperada: su novio, José Luis. Ambos protagonizaron un reencuentro cargado de emoción y romanticismo, hasta el punto de aceptar la propuesta del programa de disfrutar de una hora sin cámaras, una de las recompensas más codiciadas por los concursantes. “Hemos hablado, nos hemos dado muchos besitos y fin”, relataba Sandra tras regresar con sus compañeros.

Anita también vivió un momento especialmente emotivo al escuchar un mensaje de su hijo, Tiago. En el vídeo, el pequeño le confesaba que había dejado de morderse las uñas porque “le he contado a mí hijo lo del dedo, me ha pasado por mordérmelas”. Un gesto que conmovió a la concursante y a buena parte de la audiencia. Desde el exterior también llegó un mensaje claro para Juanpi. Su madre, Carmen, entró en la casa de Tres Cantos para advertirle sobre su relación con Mara. “Olvídate ya porque se está pasando y te vas a arrepentir, no solo fue guarreo, fue hasta el final”, le dijo con contundencia. Además, quiso aclarar que la visita previa de Mara al programa no contaba con el beneplácito familiar: “Ha venido de colaboradora, cobrando, pero nosotros no queríamos que viniera”. Juanpi respondió resignado: “Que le vaya bien, que si ella decidió este camino, pues ya está. Espero que esté arrepentida pero conmigo nada más”.

Reencuentro de Juanpi y su
Reencuentro de Juanpi y su madre en 'GH Dúo'

Uno de los momentos más celebrados de la noche lo protagonizó Raquel Salazar. Tras seguir un rastro de sus “brillichurros”, que iba escondiendo en el escote, se reencontró con su pareja en un abrazo que terminó con todos los churros por los suelos. Visiblemente emocionada, confesó su intención: “Voy a pedirle a mi marido que se case conmigo después de 37 años. Hay que formalizar la relación que nunca se sabe. Solo nos escapamos porque no nos dejaban estar juntos, nunca hubo boda”. Sin embargo, fue él quien se adelantó hincando rodilla: “Hace muchos años que sabíamos que queríamos estar juntos. Quiero hacerlo formalmente...”. Y añadió: “Eres la mujer de mi vida y después de todo lo que hemos hecho y lo que hemos vivido, estoy muy orgulloso de ti”. Entre lágrimas, Raquel celebraba: “¡Me ha pedido matrimonio!”. Ambos aceptaron también una hora sin cámaras, siempre que ella lograra salvarse de la expulsión.

Raquel Salazar y su pareja
Raquel Salazar y su pareja en 'GH Dúo'

Sanción disciplinaria y expulsión ajustada

La tensión llegó tras el enfrentamiento entre Cristina Piaget y Antonio Canales. Ambos fueron sancionados disciplinariamente y nominados de forma directa. El bailaor, afectado por la decisión, acudió al confesionario para plantear su abandono, aunque poco después rectificó: “Abandonar no voy a abandonar nunca, porque he empezado con mucho ánimo y quiero terminar con dignidad”.

En ese mismo espacio recibió una sorpresa especial. Su sobrina Pastori le envió un mensaje tranquilizador sobre la situación familiar tras la muerte de su hermano: “Estamos bien, la abuela (su madre) está bien. Lo que queremos es que sigas siendo como eres: pasándotelo bien y riéndote con tus compañeros. Siendo bien compañero. Te quiero”.

Jorge Javier Vázquez en 'GH
Jorge Javier Vázquez en 'GH Dúo'

Llegado el momento de la expulsión, el programa pausó las votaciones para anunciar que Cristina Piaget era la salvada, aunque seguiría nominada junto a Canales por la sanción. El duelo definitivo quedó entre Carlos Lozano y Raquel Salazar. Con un 51,2% inicial que se estrechó hasta el 50,2%, la decisión fue de infarto. Finalmente, Jorge Javier Vázquez abrió el sobre y anunció: “La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa ¡Raquel!”. La concursante abandonaba así la aventura en una de las expulsiones más ajustadas de la edición.

La salida de Raquel marcó un nuevo rumbo en el concurso: ya no hay parejas, solo concursantes individuales. Gloria, como ganadora de la suite, obtuvo el poder de la salvación. A las nominaciones disciplinarias de Cristina y Canales se sumaron cuatro nombres más: Carlos Lozano, Anita Williams, Manuel González y la propia Gloria. Tras salvarse ella y producirse un empate entre Sandra y Juanpi, ambos quedaron también señalados.

