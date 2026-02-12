Elena Rivera confirma que se casa con su novio, David Redondo, este mismo verano

Convertida en una de las actrices de mayor éxito de nuestro país, Elena Rivera vive una de las etapas mas felices de su vida a nivel profesional, pero también a nivel personal donde comparte su vida con el periodista David Redondo con el que mantiene una relación de más de una década. Ahora, la pareja ha decidido dar un paso más y convertirse en marido y mujer este mismo verano en el que reunirán a sus seres más queridos para celebrar el amor junto a ellos.

"Vamos a hacer 15 años juntos, llevamos mucho tiempo" confesaba la actriz en su apariciónn en el programa de 'Y Ahora Sonsoles' en el que ha acudido para promocionar su último trabajo 'Perdiendo el Juicio'.

Lejos de protagonizar una boda tradicional, la pareja quiere reunir a sus seres más queridos en el mes de julio para poder celebrar junto a ellos la vida que llevan compartiendo durante estos 15 años en los que han sabido separar a la perfección su vida personal de la profesional en la que le persiguen los focos.

En el terreno profesión, Elena sigue cosechando éxitos habiendo protagonizado algunas de las series de mayor repercusión como 'Cuéntame como pasó', 'Alba' o 'La Verdad'. Mucho más discreto en cuanto a la repercusión mediática se refiere, pero también vinculado conlos medios, David trabaja como periodista vinculado al ámbito musical.