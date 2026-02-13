La conferencia de seguridad de Múnich aborda la “vuelta de la guerra a Europa”: la amenaza de Rusia y la “incapacidad de cubrir el vacío” que deja EEUU

La conferencia de seguridad de Múnich aborda la “vuelta de la guerra a Europa” (Montaje Infobae / Canva)

Múnich recibe a líderes y representantes de todo el mundo en una nueva edición de su conferencia de seguridad. Cada año que pasa estos eventos ven su trascendencia catapultada. Desde 2022, Europa vive la constante amenaza de Rusia, tras su invasión a Ucrania y a través de los daños que genera de forma indirecta con la guerra híbrida. A esta situación hay que añadir la cambiante relación con EEUU.

La administración de Donald Trump asegura que su país no seguirá siendo el “paraguas de seguridad” del continente europeo. Desde hace meses exige un aumento de la inversión en defensa que reduzca la dependencia de EEUU. Las ambiciones del presidente estadounidense de controlar Groenlandia han espesado todavía más los vínculos en la OTAN. Su secretario general, Mark Rutte, se ha unido a las advertencias, asegurando que hay que prepararse para la “vuelta de la guerra a Europa”.

De esta forma, el Informe de Seguridad de Múnich, publicado unos días atrás y que siempre sirve como guía de esta conferencia, enfoca el tablero de Europa en estas dos preocupaciones. Por un lado, estar listo para responder a Rusia si fuera necesario y mejorar el apoyo a Ucrania y, por otro, aceptar un nuevo escenario en el que EEUU pide “cooperación” y no “dependencia”.

La “amenaza más significativa” para Europa y OTAN

La agresión militar e híbrida de Rusia representa “la amenaza más significativa y directa para los miembros de la OTAN y la seguridad europea”. El informe señala que la invasión a gran escala de Ucrania “ha destrozado la arquitectura de seguridad cooperativa europea” y constituye “la violación más amenazante y vívida de la norma de integridad territorial desde el final de la Segunda Guerra Mundial”.

La opción del alto el fuego en territorio ucraniano sigue estancada. Zelenski no está dispuesto a ceder terreno y exige un escenario de paz más favorables que lo propuesto por EEUU y Rusia hasta ahora. Para ello, el líder ucraniano pide a Europa su intervención. En la última reunión de ministros de defensa de la Unión Europea se acordó avanzar en el apoyo a Ucrania. Emmanuel Macron ya impulsó hace meses un proyecto que incluye el envío de tropas de paz tras lograr que cesen las hostilidades.

No obstante, el conflicto sigue abierto en Ucrania y las amenazas de Rusia continúan llegando a otros países a través de incursión por vía aérea, con drones y aeronaves, y marítima, con buques bajo su control. El escrito señala que el Kremlin “no ha dado señales de ceder en sus objetivos maximalistas”, manteniendo al país en “plena economía de guerra”, destinando “el 40 % del presupuesto federal ruso para 2025” a seguridad y defensa. Según agencias de inteligencia citadas por el informe, Rusia podría “reconstituir sus fuerzas para la ‘guerra regional’ en el Báltico en un plazo de dos años”.

El Ministerio de Defensa ha avanzado que España incrementará con medio aéreos "su contribución a la seguridad y disuasión" en el espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN, "en misiones de vigilancia y control", tras la reciente incursión de drones rusos en Polonia. (Fuente: Europa Press / OTAN / EBS / Moncloa / Defensa)

La difícil tarea de adaptarse al cambio de EEUU

La “postura cambiante de Washington” ha incrementado la inseguridad en Europa. Según el informe, el ejecutivo de Trump “espera que Europa asumiera una mayor responsabilidad en su propia defensa”, como indicó en la última cumbre de la OTAN. “Salvaguardar la seguridad europea debe ser un imperativo para los miembros europeos”, aseguró Pete Hegseth, secretario de Guerra de EEUU.

De esta forma, los europeos se han puesto manos a la obra. Para empezar, han aumentado sus inversiones en defensa y la colaboración dentro de la Unión Europea (UE). Además, están extendiendo sus lazos de relaciones para no tener a EEUU como proveedor absoluto. En la reciente reunión de seguridad del Consejo de la UE se trató la integración de Canadá en los fondos SAFE, que ofrecen ayudas para invertir en desarrollo militar.

El plan de paz estadounidense publicado en noviembre de 2025 “se inclinaba fuertemente hacia los intereses rusos”, sorprendiendo a las capitales europeas y previendo “amplias concesiones territoriales ucranianas”. La ayuda militar de EEUU a Ucrania “ha disminuido drásticamente desde enero de 2025”, obligando a los socios europeos a cubrir la mayor parte de la carga. No obstante, tanto para su propia defensa como para enviar ayuda al ejército de Ucrania, Europa necesita encontrar el camino para terminar con su “incapacidad de cubrir el vacío” que deja la ausencia de EEUU.