Italia reactiva las deportaciones de migrantes a Albania tras el visto bueno del Parlamento Europeo

La primera ministra italiana Georgia Meloni llega a una cumbre en Granada, España, el jueves 5 de octubre de 2023. (AP Foto/Manu Fernández, Archivo)

Este miércoles el Gobierno italiano ha dado el visto bueno a la reactivación de la ley que permite al país deportar a terceros países a los migrantes solicitantes de asilo, en concreto, a Albania. Esta medida se da horas después de que el Parlamento Europeo, con los votos de la derecha y la extrema derecha, de el visto bueno a que los Estados de la UE envíen a los solicitantes de asilo a países con los que no tengan relación.

Mediante un vídeo publicado en sus redes sociales, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha destacado que esta medida es “un compromiso asumido con la ciudadanía” en el programa del gobierno y otorga la posibilidad de impedir el cruce de las aguas territoriales italianas y transportar a los migrantes a bordo de dichas embarcaciones prohibidas a terceros países “en casos graves de amenazas al orden público y la seguridad nacional, riesgos de terrorismo, pero también una presión migratoria excepcional”.

Así, como ha explicado la mandataria, el plan italiano, que requiere la aprobación de las dos cámaras legislativas, incluye procedimientos más rápidos para la expulsión de extranjeros condenados. Además, el proyecto de ley amplía los casos en los que un extranjero que comete un delito pueda ser deportado, como “la agresión a un funcionario público, esclavitud y violencia doméstica”. “Si quieres vivir en Italia, debes respetar las leyes del Estado italiano o serás expulsado”, aseveró.

El principal destino de los deportados de territorio italiano es el noreste de Albania, donde hay establecido un campo de internamiento en Gjadër. Aunque, con la aprobación europea, la lista de países a los que podrán ser deportados los migrantes se amplia de manera considerable.

La ministra ha destacado también que el objetivo de esta medida es “reforzar la lucha contra la inmigración ilegal masiva y el tráfico de personas”, asegurando que, durante su gobierno, los desembarcos han disminuido un 60% y las repatriaciones han aumentado un 55%, lo que la anima “a mejorar aún más”.

Un proyecto acorde a la normativa europea

La Comisión Europea ha dicho este jueves que le corresponde al Gobierno español "decidir" sobre las soluciones legales que dar a los migrantes en España, porque es una competencia nacional, al tiempo que ha considerado que la regularización extraordinaria adoptada el miércoles es una opción legal posible para responder a las "necesidades" del mercado laboral. (Fuente: Comisión Europea)

La ministra italiana ha señalado en su discurso que este proyecto es “viable, compatible con la nueva normativa europea”, ya que el parlamento dio luz verde a la relajación de las reglas sobre terceros países seguros para agilizar las deportaciones. “Estamos decididos a garantizar la seguridad la seguridad fronteriza y la seguridad de nuestros ciudadanos, y utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para garantizar esta seguridad”, añadió Meloni.

Aunque el texto europeo requiere la aprobación formal de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, supone un endurecimiento de la política migratoria del bloque. La nueva lista de países considerados “seguros” para la deportación de solicitantes de asilo rechazados incluye naciones como Egipto, Bangladés, Kosovo, Marruecos o Túnez, cuyos historiales en materia de derechos humanos han sido objeto de escrutinio.

Con el cambio reglamentario, los Estados miembro podrán rechazar las solicitudes de asilo si la persona podría haber recibido protección en un país que el bloque considere seguro. Además, aquellos que no abandonen el territorio voluntariamente podrán enfrentarse a penas de prisión por falta de cooperación.

Según las nuevas normas, los países de la UE podrán crear “centros de retorno” en Estados fuera del bloque europeo, como los establecidos en Albania por el Gobierno italiano. Estos cambios modifican las normas y procesos de la UE para el Pacto de Migración, que fue aprobado en 2023 pero que no contará con una aplicación plena hasta junio de este año.