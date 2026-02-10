Telefónica vende el 100% de su filial en Chile por más de 1.030 millones de euros

FOTO DE ARCHIVO. El logo de Telefónica en Barcelona, España. Mayo, 2025. REUTERS/Nacho Doce

Telefónica ha finalizado este martes la venta del 100% de su filial en Chile al grupo francés NJJ Holding y a Millicom Spain por un importe de 1.215 millones de dólares, lo que equivale a cerca de 1.030 millones de euros. La operación, tal y como ha especificado la propia compañía, “se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos del grupo Telefónica y está alineada con su estrategia de salida” de Latinoamérica. Al cierre de 2025, la deuda financiera neta de Telefónica Chile ascendía a 479 millones de euros.

Además, la empresa ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la operación incluye un pago adicional de 150 millones de dólares, aproximadamente 126 millones de euros, sujeto a la materialización de ciertos eventos relacionados con el mercado de telecomunicaciones en Chile.

“El importe de la transacción incluye un pago en efectivo de 50 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 42 millones de euros al tipo de cambio actual) pagadero al cierre de la operación y un pago aplazado de 340 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 286 millones de euros al tipo de cambio actual) que será satisfecho en base a los resultados financieros de Telefónica Chile”, especifica la compañía de telecomunicaciones.

Telefónica mantiene su red mayorista de fibra en Chile

No obstante, la compañía no ha incluido su red mayorista de fibra en Chile, conocida como ONNET Fibra. Así, la junta extraordinaria de accionistas de Telefónica Chile aprobó la transferencia de su participación en ONNET Fibra a Inversiones Telefónica Internacional Holding SpA, una sociedad vinculada al grupo, “decisión que permitió concretar de manera inmediata la operación y recibir los recursos asociados durante la misma jornada”.

Telefónica ha explicado que “estos fondos serán destinados íntegramente a reducir deuda financiera local, en el marco de la estrategia de la empresa orientada a fortalecer su posición económica y mejorar sus principales indicadores financieros”. Además, ha subrayado que esta medida permitirá disminuir el apalancamiento y dotar a la compañía de un perfil de riesgo más sólido, así como una mayor capacidad para mantener inversiones en redes y servicios necesarios para el desarrollo digital en Chile.

Asimismo, la firma ha destacado que “este fortalecimiento financiero es clave para mantener una operación eficiente, competitiva y preparada para responder a las crecientes necesidades de conectividad de personas, empresas e instituciones”.

Nuevas desinversiones y ajustes en su estrategia global

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, presentó en noviembre el nuevo plan estratégico de la compañía que contemplaba la retirada total de la empresa en mercados como México, Venezuela y Chile en los siguientes meses. Este proceso comenzó en 2019 y se mantiene vigente con las últimas operaciones realizadas.

En octubre del año pasado, Telefónica concretó la venta total de su filial en Uruguay a Millicom Spain por unos 440 millones de dólares, equivalentes a 377 millones de euros. La pasada semana, Millicom adquirió también el 67,5% de los activos de Movistar en Colombia por 214 millones de dólares, cerca de 182 millones de euros.

Así, el plan estratégico presentado por Telefónica incluye una reducción del dividendo al 50% y contempla un expediente de regulación de empleo acordado con los sindicatos que afecta a 4.539 empleados. De igual manera, la compañía ha comunicado su decisión de dejar de cotizar en Wall Street para disminuir costes operativos y reforzar su posición en Europa de cara a futuros procesos de consolidación.

Con información de agencias.