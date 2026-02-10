España

Telefónica vende el 100% de su filial en Chile por más de 1.030 millones de euros

La operación incluye un pago extra condicionado a la evolución del mercado chileno de telecomunicaciones

Guardar
FOTO DE ARCHIVO. El logo
FOTO DE ARCHIVO. El logo de Telefónica en Barcelona, España. Mayo, 2025. REUTERS/Nacho Doce

Telefónica ha finalizado este martes la venta del 100% de su filial en Chile al grupo francés NJJ Holding y a Millicom Spain por un importe de 1.215 millones de dólares, lo que equivale a cerca de 1.030 millones de euros. La operación, tal y como ha especificado la propia compañía, “se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos del grupo Telefónica y está alineada con su estrategia de salida” de Latinoamérica. Al cierre de 2025, la deuda financiera neta de Telefónica Chile ascendía a 479 millones de euros.

Además, la empresa ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la operación incluye un pago adicional de 150 millones de dólares, aproximadamente 126 millones de euros, sujeto a la materialización de ciertos eventos relacionados con el mercado de telecomunicaciones en Chile.

“El importe de la transacción incluye un pago en efectivo de 50 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 42 millones de euros al tipo de cambio actual) pagadero al cierre de la operación y un pago aplazado de 340 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 286 millones de euros al tipo de cambio actual) que será satisfecho en base a los resultados financieros de Telefónica Chile”, especifica la compañía de telecomunicaciones.

Telefónica mantiene su red mayorista de fibra en Chile

No obstante, la compañía no ha incluido su red mayorista de fibra en Chile, conocida como ONNET Fibra. Así, la junta extraordinaria de accionistas de Telefónica Chile aprobó la transferencia de su participación en ONNET Fibra a Inversiones Telefónica Internacional Holding SpA, una sociedad vinculada al grupo, “decisión que permitió concretar de manera inmediata la operación y recibir los recursos asociados durante la misma jornada”.

Telefónica ha explicado que “estos fondos serán destinados íntegramente a reducir deuda financiera local, en el marco de la estrategia de la empresa orientada a fortalecer su posición económica y mejorar sus principales indicadores financieros”. Además, ha subrayado que esta medida permitirá disminuir el apalancamiento y dotar a la compañía de un perfil de riesgo más sólido, así como una mayor capacidad para mantener inversiones en redes y servicios necesarios para el desarrollo digital en Chile.

Asimismo, la firma ha destacado que “este fortalecimiento financiero es clave para mantener una operación eficiente, competitiva y preparada para responder a las crecientes necesidades de conectividad de personas, empresas e instituciones”.

Nuevas desinversiones y ajustes en su estrategia global

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, presentó en noviembre el nuevo plan estratégico de la compañía que contemplaba la retirada total de la empresa en mercados como México, Venezuela y Chile en los siguientes meses. Este proceso comenzó en 2019 y se mantiene vigente con las últimas operaciones realizadas.

En octubre del año pasado, Telefónica concretó la venta total de su filial en Uruguay a Millicom Spain por unos 440 millones de dólares, equivalentes a 377 millones de euros. La pasada semana, Millicom adquirió también el 67,5% de los activos de Movistar en Colombia por 214 millones de dólares, cerca de 182 millones de euros.

Así, el plan estratégico presentado por Telefónica incluye una reducción del dividendo al 50% y contempla un expediente de regulación de empleo acordado con los sindicatos que afecta a 4.539 empleados. De igual manera, la compañía ha comunicado su decisión de dejar de cotizar en Wall Street para disminuir costes operativos y reforzar su posición en Europa de cara a futuros procesos de consolidación.

Con información de agencias.

Temas Relacionados

Empresas EspañaTelefónicaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Yong Wu Nagahira, chef chino-japonés: “Para hacer un arroz tres delicias, deja el grano en remojo y con agua fría unos 30 minutos”

El cocinero del restaurante Ikigai tiene sus propios consejos para conseguir un arroz suelto y nada apelmazado

Yong Wu Nagahira, chef chino-japonés:

La Smart TV perfecta para tu habitación: pequeña, completa y a precio mínimo histórico

La Smart Tech 32HG01V tiene actualmente un 74% de descuento en PcComponentes

La Smart TV perfecta para

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 10 febrero

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo

Estados Unidos vuelve a cuestionar que España cumpla con la OTAN sin elevar el gasto en defensa: “Enséñenos a todos cómo hacerlo”

El embajador estadounidense ante la Alianza Atlántica reconoce avances a corto plazo, pero ve insuficiente el actual nivel de gasto para atender los compromisos militares

Estados Unidos vuelve a cuestionar

Uber anuncia la llegada a España de vehículos sin conductor en 2026

La empresa también ha anunciado la puesta en marcha del programa Mujeres Conductoras, un nuevo servicio para ofrecer más comodidad y opciones a las mujeres que utilizan la plataforma, ya sean pasajeras o conductoras

Uber anuncia la llegada a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estados Unidos vuelve a cuestionar

Estados Unidos vuelve a cuestionar que España cumpla con la OTAN sin elevar el gasto en defensa: “Enséñenos a todos cómo hacerlo”

Las primeras multas por no utilizar la baliza V16 ya están llegando: este es el precio que deberás pagar

Denuncian que un preso de la cárcel de Zaballa (Álava) murió tras estar tres horas pidiendo asistencia médica, pero, según los funcionarios, solo hubo una llamada

Podemos se desmarca de la nueva coalición de izquierdas que proponen los partidos de Sumar: “Esto forma parte de su proyecto”

Felipe González asegura que votará en blanco por la falta de “autocrítica” en el PSOE y el partido responde que ahora es “una referencia del PP”

ECONOMÍA

Uber anuncia la llegada a

Uber anuncia la llegada a España de vehículos sin conductor en 2026

La prestación universal por hijo que propone el Gobierno otorgará hasta 200 euros a las familias con menores a su cargo

Calendario de la Renta 2025-2026: Hacienda confirma las fechas para presentar la declaración

Siete de cada 10 empresas aún no tiene fichaje digital cinco meses después de aprobarse su tramitación urgente

Toni Musalaev, abogado, sobre la regularización de migrantes: “Os recomiendo obtener vuestro certificado de antecedentes penales actualizado”

DEPORTES

Así es el Estadio BBVA,

Así es el Estadio BBVA, el escenario donde debutará Túnez en el Mundial 2026: nuevo césped y un sistema de oxigenación para mantener el terreno a punto

Daniel Milagros, un pionero del patinaje de velocidad en España en los Juegos Olímpicos de Invierno: “En el hielo pueden pasar mil cosas”

Vietnam está construyendo el estadio más grande del mundo: 135.000 espectadores y estará listo para 2028

Un árbitro asturiano es detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta a la que engañó haciéndose pasar por policía

Las palabras de Joan Laporta tras dimitir como presidente del FC Barcelona: “Me voy con ganas de volver a veros”